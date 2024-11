Technologia 5G-AT pomoże stworzyć most powietrzny na potrzeby inteligentnej opieki zdrowotnej

Według statystyk co sekundę trzy osoby na świecie wymagają transfuzji krwi. W Chinach każdego roku krew przetaczana jest 6 milionom pacjentów. Konwencjonalny transport krwi zazwyczaj jest czasochłonny ze względu na ograniczenia komunikacji drogowej. Ponadto podział zasobów medycznych między obszarami miejskimi i wiejskimi jest nierówny, a chorzy z tych drugich, w tym w szczególności osoby z ograniczeniami ruchowymi, mają utrudniony dostęp do leczenia w ośrodkach miejskich. Przykładowo mieszkańcom wsi Hongtong koło Hangzhou w prowincji Zhejiang dotarcie na badanie lekarskie w Drugim Szpitalu Ludowym w dzielnicy Yuhang zajmowało dotychczas nawet kilka godzin.

W odpowiedzi na ten problem jeden ze szpitali o III stopniu referencyjności w Zhejiang nawiązał ze spółką Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd. współpracę w zakresie transportu krwi dronami. Po przeprowadzeniu licznych testów, weryfikacji i próbnych lotów udało im się zgromadzić bogate doświadczenie oraz utworzyć w powietrzu kanał zarezerwowany dla transportu krwi. Drony są elastyczne i szybkie, działają autonomicznie, a warunki drogowe nie mają wpływu na ich pracę, co stanowi ogromny atut w sytuacjach wymagających pilnych interwencji medycznych. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy wprowadzenie do regularnego użytku pierwszej w Chinach trasy dla bezzałogowych statków powietrznych dostarczających krew. W Hanzhou działa już szereg takich tras, wspólnie tworzących pierwszy na świecie miejski system transportu krwi.

W celu wykorzystania w jeszcze większym stopniu zalet elastyczności i wydajności dronów w usługach medycznych firma China Telecom wyszła z propozycją pierwszej na świecie technologii super-konwergencji powietrze-ziemia.

Zastosowanie zintegrowanej technologii inteligentnego kształtowania wiązki w układzie powietrze-ziemia umożliwia obsługę zintegrowanej koordynacji wiązki i uzyskanie na terenach miejskich łączności ziemia-powietrze w paśmie 3,5 GHz na małych wysokościach. W celu zapewnienia zasięgu na niskich wysokościach na terenach podmiejskich stosuje się nowe inteligentne anteny posiadające duży kąt promieniowania i funkcję współdzielenia mocy oraz zapewniające szeroki zasięg w paśmie 2,1 GHz.

Premiera pierwszej na świecie technologii super-konwergencji ziemia-powietrze miała miejsce podczas targów MWC Shanghai 2024. Jest to wydajna prywatna sieć łączności ziemia-powietrze, która zapewnia stały zasięg na małych wysokościach.

Usługi wynajmu aplikacji czujnikowych, funkcje czujnikowe oraz urządzenia czujnikowe stacji bazowej tworzą ponadto medyczną sieć czujników o wysokiej precyzji. Sieć obsługuje funkcje, takie jak analiza zespolona trajektorii drona, wyznaczanie wirtualnego ogrodzenia (geofencing), wykrywanie wielu obiektów z precyzją do jednego metra, a także powietrzna eskorta kanałów medycznych w czasie rzeczywistym.

Dzięki tym innowacyjnym technologiom i urządzeniom sieć niskopułapowa charakteryzuje się dużą przepustowością i niską latencją oraz spełnia wymagania dronów w zakresie dosyłu obrazu w jakości 4K HD. Dostarczanie zasobów medycznych przy użyciu dronów to szybka i elastyczna metoda transportu, która pozwala wyeliminować utrudnienia związane z warunkami drogowymi i atmosferycznymi (odporność na wiatr o sile 5 w skali Beauforta). Wydajność transportowa wzrasta o 60%, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe reagowanie na pilne zamówienia na krew przez całą dobę. Jak pokazują rzeczywiste dane z wykonanych transportów dronowych, ilość krwi, jaką można dostarczyć podczas jednego przelotu, wystarczy na zaopatrzenie jednego lub dwóch pacjentów pilnie potrzebujących transfuzji, a dostawa drogą powietrzną w tym samych warunkach zajmuje o połowę mniej czasu niż pojazdami naziemnymi. Rozwiązanie to sprawdza się więc zarówno w sytuacjach awaryjnego zapotrzebowania na krew, jak i przy planowych zamówieniach uzupełniających.

Bazując na omawianych technologiach, zbudowano również dodatkowe autostrady dronowe pomiędzy miastami. Tworzą one pomost pomiędzy szpitalem centralnym konsorcjum medycznego i lokalnymi ośrodkami opieki zdrowotnej, stanowiąc doskonałe wsparcie dla powstającego hierarchicznego systemu diagnostyki i leczenia. Próbka krwi pobrana od pacjenta w miejscowym szpitalu może na przykład zostać dostarczona dronem do laboratorium, dzięki czemu wyniki będą dostępne w ciągu kilkudziesięciu minut. W rezultacie znacznie wzrasta wydajność publicznej opieki zdrowotnej.

Według firmy Antwork jej system harmonogramowania logistyki dronów jest w pełni zintegrowany z inteligentną platformą medyczną kilku dużych szpitali o III stopniu referencyjności w Zhejiang. Integracja ta stanowi nie tylko domknięcie układu realizacji świadczeń, ale również techniczne zaplecze dla transportu krwi, co w rezultacie daje jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie praktyk wykorzystujących drony w opiece zdrowotnej.

Współpraca China Telecom, Antwork oraz szpitala to historyczny kamień milowy, pokazuje ona bowiem, że technologia bezzałogowych statków powietrznych z powodzeniem znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej. Specjalne trasy dronowe będą dodatkowym wsparciem dla ratownictwa medycznego i pozwolą uratować więcej istnień ludzkich. Sektor opieki zdrowotnej coraz bardziej otwiera się na stosowanie dronów w transporcie zasobów medycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556424/A_Builds_a_Dedicated_Air_Bridge_Smart_Healthcare.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556425/image_5032577_27268449.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556426/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2556427/2.jpg

