Con il 5G-A realizzato un ponte aereo dedicato per l'assistenza sanitaria intelligente

Secondo le statistiche, nel mondo tre persone necessitano di una trasfusione di sangue ogni secondo. Ogni anno in Cina sono più di 6 milioni i pazienti che necessitano di trasfusioni. Il trasporto tradizionale del sangue, che dipende dalle condizioni del traffico, solitamente richiede molto tempo. Le risorse mediche inoltre sono distribuite in modo non uniforme tra aree urbane e rurali e quindi, per i pazienti delle zone rurali, e soprattutto per quelli con difficoltà motorie, diventa difficile cercare cure mediche negli ospedali urbani. Ad esempio, gli abitanti del villaggio di Hongtong a Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, hanno dovuto trascorrere diverse ore sottoponendosi a controlli medici presso il Secondo Ospedale Popolare del Distretto di Yuhang.

Per risolvere questo problema, un ospedale di terza classe nello Zhejiang ha collaborato con Hangzhou Antwork Network Technology Co., Ltd. per trasportare il sangue tramite droni. Grazie a numerosi test, verifiche e voli di prova, hanno accumulato una vasta esperienza e hanno realizzato con successo un canale aereo per il trasporto ematico. I droni sono flessibili, veloci, autonomi e non risentono delle condizioni stradali, dimostrando di essere molto importanti nel campo delle emergenze mediche. Il successo delle tre parti sancisce l'utilizzo del primo percorso regolare per UAV per la consegna di emergenza di sangue in Cina. Attualmente Hangzhou ha predisposto molteplici percorsi di distribuzione del sangue, creando il primo sistema di distribuzione ematica urbana regolare al mondo.

Per combinare ulteriormente i vantaggi flessibili ed efficienti dei droni con i servizi medici, China Telecom ha proposto la prima tecnologia di super convergenza aria-terra al mondo.

1. La tecnologia smart beamforming integrata aria-terra viene utilizzata per supportare il coordinamento integrato del fascio e la copertura terra-aria, ottenendo una copertura a bassa quota da 3,5 GHz nelle aree urbane.

2. Nuove antenne intelligenti ad ampia angolazione che supportano la condivisione di potenza vengono utilizzate per realizzare una copertura a bassa quota nelle aree suburbane, sfruttando l'ampia copertura della larghezza di banda di 2,1 GHz.

La prima tecnologia di super convergenza aria-terra al mondo è stata lanciata durante il salone MWC Shanghai 2024. Questa tecnologia crea un'efficiente rete privata terra-aria che garantisce la continuità della copertura anche a basse altitudini.

Inoltre, i servizi applicativi di rilevamento (AS), le funzioni di rilevamento (SF) e i dispositivi di rilevamento della stazione base formano una rete di rilevamento medico ad alta precisione. La rete supporta funzioni quali l'analisi complessa delle traiettorie dei droni, la geo-fence e il rilevamento di più oggetti con una precisione di un metro, scortando i canali medici aerei in tempo reale.

Utilizzando queste tecnologie e dispositivi innovativi, la rete a bassa quota offre un'elevata larghezza di banda e una latenza ridotta, e soddisfa i requisiti di backhaul video 4K HD dei droni. La distribuzione di risorse mediche tramite droni risulta rapida, flessibile e non influenzata dalle condizioni del traffico a terra o dalle condizioni meteorologiche (resistenza al vento su scala 5). L'efficienza del trasporto è migliorata del 60%, garantendo una risposta immediata 24 ore su 24 alle richieste urgenti di sangue. I dati effettivi sui voli indicano che il volume di sangue consegnato per volo può soddisfarne l'uso di emergenza di uno o due pazienti, mentre il tempo di trasporto per volo si riduce della metà rispetto ai percorsi via terra nelle stesse condizioni, garantendo sia "l'uso di sangue di emergenza", sia il "rifornimento programmato di sangue".

Queste tecnologie hanno inoltre creato più autostrade per i droni da una città all'altra, creando un ponte tra l'ospedale centrale del consorzio medico e i centri sanitari di base e fornendo un supporto notevole all'implementazione del sistema gerarchico di diagnosi e trattamento. Ad esempio, un paziente può lasciare un campione di sangue in un ospedale della comunità, che verrà consegnato al centro di rilevamento tramite il drone. In pochi minuti sarà disponibile il risultato del rilevamento. Ciò migliora notevolmente l'efficacia dei trattamenti medici per la popolazione.

Antwork afferma che il suo sistema di pianificazione logistica dei droni è stato completamente integrato con la piattaforma medica intelligente di diversi grandi ospedali di terza classe nello Zhejiang. Questa integrazione non solo crea un ciclo di servizi chiuso, ma fornisce anche garanzia tecnica per il trasporto del sangue, rendendolo una delle pratiche mediche con droni più avanzate al mondo.

La collaborazione tra China Telecom, Antwork e l'ospedale rappresenta una pietra miliare storica, in quanto sancisce il riconoscimento della tecnologia dei droni nell'assistenza sanitaria clinica. La rotta dedicata ai droni garantirà maggiori garanzie nei soccorsi di emergenza e salverà la vita di più pazienti. La fornitura di risorse mediche tramite droni sta ottenendo un riconoscimento sempre maggior nel settore sanitario.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556424/A_Builds_a_Dedicated_Air_Bridge_Smart_Healthcare.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556425/image_5032577_27268449.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556426/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2556427/2.jpg

