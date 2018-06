Microsoft anuncia los ganadores y finalistas de los Premios Partner of the Year 2018

Este año, Microsoft ha reconocido a socios en 39 categorías para celebrar cada una de las áreas de soluciones, sectores y muchos más. Los finalistas y ganadores de cada premio fueron seleccionados de entre más de 2600 candidatos procedentes de 115 países de todo el mundo en función de su compromiso con sus clientes, el impacto de sus soluciones en el mercado y el uso ejemplar de las tecnologías de Microsoft.

Según Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa de One Commercial Partner de Microsoft: "Es un honor reconocer a los ganadores y finalistas de la edición 2018 de los Premios Partner of the Year, que representan a los mejores y más visionarios innovadores de nuestra comunidad de socios". "Estas empresas aportan soluciones de vanguardia a los complejos desafíos empresariales y brindan oportunidades de transformación digital a sus clientes. Felicitamos a todos los ganadores y finalistas". Además, la Sra. Schuster felicitó a los ganadores y finalistas en una entrada del blog que se publica en el sitio web de Microsoft Partner Network.

A continuación se presenta la lista de ganadores y finalistas: La lista completa con los ganadores de la edición 2018 de los Premios Country Partner of the Year de Microsoft se encuentra en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Partner of the Year: Alianza Global Comercial de Vendedores Independientes de Software

Ganador: AT&T

Partner of the Year: Alianza de Integradores de Sistemas

Ganador: Accenture/Avanade

Partner of the Year: Innovación en Aplicaciones

Ganador: Larsen & Toubro Infotech

Finalista: Datacom

Finalista: Neal Analytics

Partner of the Year: Inteligencia Artificial

Ganador: Insight

Finalista: KPMG Consulting Co. Ltd.

Finalista: eSmart Systems

Finalista: RedPoint Global Inc.

Partner of the Year: Competencia en Azure

Ganador: GTPLUS

Finalista: Wragby Business Solutions and Technologies Ltd.

Finalista: Convergent Computing (CCO)

Finalista: Infront Consulting Group

Partner of the Year: Analítica de Datos Masivos

Ganador: Cognizant Technology Solutions

Finalista: WIPRO

Finalista: BlueGranite Inc.

Finalista: Neudesic

Partner of the Year: Experiencia del Cliente

Ganador: Content and Code

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Insight

Finalista: Qorus Software

Partner of the Year: Modernización del Hábitat de los Datos

Ganador: pmOne AG

Finalista: Northdoor plc

Finalista: Cognizant Technology Solutions

Finalista: Datometry

Partner of the Year: Transformación de Centros de Datos

Ganador: Ensono

Finalista: 10th Magnitude

Finalista: Hanu Software Inc.

Finalista: Rackspace

Partner of the Year: DevOps

Ganador: Xpirit Netherlands

Finalista: Canarys Automations Private Ltd.

Finalista: InCycle Software

Finalista: Nebbia Technology

Partner of the Year: Dynamics 365 para Servicios de Campo in situ

Ganador: Velrada

Finalista: eCraft Oy Ab

Finalista: Hitachi Solutions Ltd.

Finalista: DXC Eclipse

Partner of the Year: Dynamics 365 para Talentos

Ganador: SAGlobal

Finalista: eBECS

Partner of the Year: Servicio Dinámico al Cliente

Ganador: eBECS

Finalista: Fusion5

Finalista: Accenture/Avanade

Finalista: PowerObjects, una empresa de HCL Technologies

Partner of the Year: Dynamics para las Finanzas y las Operaciones

Ganador: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: AKA Enterprise Solutions (anteriormente, InterDyn AKA)

Finalista: Hitachi Solutions

Partner of the Year: Ventas de Dynamics

Ganador: NuSoft

Finalista: Cognizant Technologies

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Ecuity Edge

Partner of the Year: Formación

Ganador: Campus Management

Finalista: ITWORX Education

Finalista: BrightBytes

Partner of the Year: Servicios Financieros

Ganador: Vector Risk

Finalista: V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S.

Finalista: Finastra

Finalista: Insight

Partner of the Year: Gobierno

Ganador: Axon Enterprises Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Pythagoras Communications Ltd.

Finalista: EY

Partner of the Year: Sanidad

Ganador: Solidsoft Reply

Finalista: KPMG LLP

Finalista: DXC Eclipse

Finalista: KenSci

Partner of the Year: Proveedores Indirectos

Ganador: Tech Data

Finalista: Westcoast Ltd.

Finalista: Ingram Micro

Partner of the Year: Comunicaciones Inteligentes

Ganador: Sada Systems

Finalista: Communicativ

Finalista: bluesource

Finalista: Modality Systems Ltd.

Partner of the Year: Internet de las Cosas

Ganador: Crestron Electronics

Finalista: Energisme

Finalista: Fathym Inc.

Finalista: Marquam

Partner of the Year: Aprendizaje

Ganador: Digicomp Academy AG

Finalista: Institute for Information Industry

Partner of the Year: Fabricación

Ganador: ICONICS

Finalista: ABB Group

Finalista: Icertis Inc.

Finalista: PROS Inc.

Partner of the Year: Comunicaciones y Medios

Ganador: Advvy

Finalista: NV Interactive

Finalista: Avid

Finalista: Hewlett-Packard Enterprise LLC

Partner of the Year: Microsoft CityNext

Ganador: Bentley Systems

Finalista: Meemim Inc.

Finalista: Black Marble

Finalista: Cubic Transportation Systems

Partner of the Year: Modern Desktop (antes Powered Device)

Ganador: Insight

Finalista: AMTRA Solutions

Finalista: Dell

Finalista: DXC

Partner of the Year: Transformación del Espacio de Trabajo Moderno

Ganador: Dimension Data

Finalista: Logicalis

Finalista: Sulava Oy

Finalista: Otsuka Corp.

Partner of the Year: Aplicaciones e Infraestructura de Código Abierto en Azure

Ganador: 10th Magnitude

Finalista: Nordcloud

Finalista: 4ward

Finalista: SNP Technologies Inc.

Partner of the Year: Datos de Código Abierto e IA

Ganador: Cloudera

Finalista: PT Mitra Integrasi Informatika

Finalista: KORUS Consulting

Finalista: Application Consulting Training Solutions

Partner of the Year: Socio para el Impacto Social

Ganador: ProServeIT Corp.

Finalista: Alianza Corp.

Finalista: New Signature

Partner of the Year: Excelencia de Socio Vendedor del Sector de Tecnología, Ventas y/o Licencias

Ganador: Erik Moll , COMPAREX Canada

, COMPAREX Canada Finalista: Michael Jonsson , Avanade

, Avanade Finalista: Andrew Mackay , Teambase

, Teambase Finalista: Mark Pierce , New Signature

Partner of the Year: Plataforma

Ganador: Provance

Finalista: Anywhere.24 GmbH

Finalista: Candidatura conjunta PROS Inc., Icertis y VeriPark

Finalista: SAGlobal

Partner of the Year: Power BI

Ganador: Slalom

Finalista: Truenorth Corp.

Finalista: IT-Logix AG

Finalista: Teambase

Partner of the Year: Gestión de Proyectos y Cartera

Ganador: CPS

Finalista: Prosperi

Finalista: Projectum

Finalista: Sensei Project Solutions

Partner of the Year: Minoristas

Ganador: Teambase

Finalista: Blue Yonder GmbH

Finalista: Synerise S.A.

Finalista: Tallan Inc.

Partner of the Year: SAP en Azure

Ganador: Accenture/Avanade

Finalista: Infosys Ltd.

Finalista: CoreToEdge

Finalista: Brillio

Partner of the Year: Seguridad y Cumplimiento Normativo

Ganador: Oxford Computer Group - UK

Finalista: NELITE

Finalista: Candidatura conjunta Mavim B.V. & Motion10

Finalista: Planet Technologies

Partner of the Year: Trabajo en Equipo

Ganador: Adopt & Embrace

Finalista: Quadrasystems.net India Private Ltd.

Finalista: Rapid Circle

Finalista: Content and Code

Acerca de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire proporciona a la comunidad de socios de Microsoft acceso a estrategias clave de marketing y negocio, liderazgo e información sobre soluciones específicas para clientes diseñadas a fin de ayudar a los socios a tener éxito en el mercado. Junto con las oportunidades de aprendizaje informativo que abarcan las ventas, el marketing, los servicios y la tecnología, Microsoft Inspire es un entorno ideal para que los socios adquieran conocimientos valiosos de sus compañeros y de Microsoft. Puede obtener más información en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital en la era de la computación inteligente en la nube y la computación inteligente periférica. Su misión es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para alcanzar mayores logros.

