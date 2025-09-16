ALCOR Scientific трансформирует анализ СОЭ -- стабильность образца крови увеличена с 4 до 28 часов

Анализаторы iSED данного поставщика диагностических решений обеспечивают семикратное повышение стабильности для улучшения точности, эффективности и лечения пациентов

СМИТФИЛД, штат Род-Айленд, 16 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания ALCOR Scientific сегодня объявила о прорыве в анализе скорости оседания эритроцитов (СОЭ), который решает одну из наиболее актуальных проблем, стоящих перед современными лабораториями, — ограниченное время стабильности образца крови. Семейство анализаторов iSED ESR мирового поставщика диагностических решений использует новые технологии для увеличения стабильности образцов крови с 4 до 28 часов, что позволяет лабораториям оптимизировать рабочие процессы, получать более надежные результаты и сокращать повторные заборы крови у пациентов.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

Один из самых распространенных анализов крови в мире, СОЭ, помогает специалистам выявлять и контролировать инфекции, аутоиммунные состояния, некоторые виды рака и другие заболевания. После забора крови образцы для анализа СОЭ должны быть протестированы или помещены в холодильник в течение четырех часов для поддержания точности анализа. Это может оказаться проблематичным в современных лабораторных условиях, когда образцы перемещаются на большие расстояния без охлаждения и часто задерживаются, что может привести к ухудшению результатов.

ALCOR Scientific использует инновационную технологию, которая позволяет увеличить срок годности образца для анализа в семь раз по сравнению с традиционными методами тестирования. Полностью автоматизированные анализаторы iSED ESR измеряют агрегацию эритроцитов, которая является начальным этапом процесса оседания, чтобы значительно увеличить время, в течение которого образцы могут оставаться при комнатной температуре и сохранять свою целостность. Увеличивая окно стабильности образца при комнатной температуре с четырех до 28 часов, лаборатории могут работать с большей гибкостью и эффективностью, обеспечивая при этом надежные результаты. В дополнение к такому увеличению анализаторы iSED увеличивают стабильность охлажденного образца с 24 до 48 часов.

«СОЭ является одним из наиболее часто заказываемых анализов во всем мире, но при обычных методах тестирования время постоянно играет против лабораторий», — Джим Пост (Jim Post), генеральный директор ALCOR Scientific. «Увеличивая стабильность образца до 28 часов, наши анализаторы дают лабораториям гибкость, необходимую для более эффективной работы, обеспечивая при этом более точные результаты и избавляя пациентов от дискомфорта повторного забора крови. Это победа как для лабораторий, так и для пациентов».

О КОМПАНИИ ALCOR Scientific

ALCOR Scientific разрабатывает диагностические решения in vitro для оптимизации эффективности лабораторий. Основанная в 2011 году, компания использует свое глубокое понимание биологических наук и самых современных методов производства для разработки трансформационных решений, которые помогают поставщикам медицинских услуг экономить время и улучшать лечение пациентов. ALCOR Scientific предлагает самый широкий спектр полностью автоматизированных решений для тестирования скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Для получения дополнительной информации посетите сайт alcorscientific.com.

