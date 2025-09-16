ALCOR Scientific revolutioniert die ESR-Prüfung: Verlängert die Stabilität der Blutprobe von 4 auf 28 Stunden

Die iSED-Analysatoren des Diagnostikunternehmens bieten eine siebenfache Stabilitätssteigerung zur Verbesserung von Genauigkeit, Effizienz und Patientenversorgung

SMITHFIELD, R.I., 16. September 2025 /PRNewswire/ -- ALCOR Scientific gab heute einen Durchbruch bei der Prüfung der Blutsenkungsgeschwindigkeit (ESR) bekannt, der eine der hartnäckigsten Herausforderungen für moderne Labors löst: begrenzte Stabilität der Blutproben. Die Familie der iSED ESR-Analysegeräte des globalen Diagnostikanbieters nutzt eine neuartige Technologie, um die Stabilität von Blutproben von 4 auf 28 Stunden zu verlängern. Dadurch können Labore ihre Arbeitsabläufe rationalisieren, zuverlässigere Ergebnisse liefern und die Zahl der wiederholten Blutabnahmen für Patienten verringern.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

Als einer der weltweit am häufigsten angeordneten Bluttests hilft die ESR den Ärzten bei der Erkennung und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen, bestimmten Krebsarten und anderen Krankheiten. Nach der Entnahme müssen die Blutproben für die ESR innerhalb von vier Stunden getestet oder gekühlt werden, um ihre Genauigkeit zu erhalten. Dies kann in der heutigen Laborumgebung eine Herausforderung darstellen, da die Proben über weite Strecken ohne Kühlung transportiert werden und es oft zu Verzögerungen kommt, was zu unzureichenden Ergebnissen führen kann.

ALCOR Scientific nutzt innovative Technologien, um die Integrität von Proben siebenmal länger zu erhalten als bei herkömmlichen Testmethoden. Die vollautomatischen iSED ESR-Analysegeräte messen die Aggregation der roten Blutkörperchen, die den ersten Schritt des Sedimentationsprozesses darstellt, um das Zeitfenster, in dem die Proben bei Raumtemperatur verbleiben und ihre Integrität bewahren können, deutlich zu vergrößern. Durch die Erweiterung des Zeitfensters für die Probenstabilität bei Raumtemperatur von vier auf 28 Stunden können Labore flexibler und effizienter arbeiten und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse gewährleisten. Zusätzlich zur Erweiterung des Stabilitätsfensters bei Raumtemperatur verlängern die iSED-Analysatoren die Stabilität der Proben bei Kühlung von 24 auf 48 Stunden.

„ESR ist einer der weltweit am häufigsten bestellten Tests, doch die herkömmlichen Testmethoden setzen die Labore in einen ständigen Wettlauf mit der Zeit", so Jim Post, CEO von ALCOR Scientific. „Durch die Verlängerung der Probenstabilität auf 28 Stunden geben unsere Analysegeräte den Labors die Flexibilität, die sie benötigen, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig genauere Ergebnisse zu gewährleisten und den Patienten die Unannehmlichkeiten unnötiger Wiederholungsmessungen zu ersparen. Das ist ein Gewinn für beide Seiten, für die Labore und für die Patienten."

Über ALCOR Scientific

ALCOR Scientific entwickelt in-vitro-diagnostische Lösungen zur Optimierung der Laboreffizienz. Das 2011 gegründete Unternehmen nutzt sein tiefes Verständnis der Biowissenschaften und modernste Fertigungstechniken, um transformative Lösungen zu entwickeln, mit denen Gesundheitsdienstleister Zeit sparen und die Patientenversorgung verbessern können. ALCOR Scientific bietet die breiteste Palette an vollautomatischen Lösungen für die Bestimmung der Erythrozyten-Sedimentationsrate (ESR). Weitere Informationen finden Sie unter alcorscientific.com.

