ALCOR Scientific dokonuje transformacji badania ESR: przedłuża stabilność próbki krwi z 4 do 28 godzin

Analizatory iSED tej firmy diagnostycznej zapewniają siedmiokrotny wzrost stabilności w celu poprawy dokładności, wydajności i jakości usług zdrowotnych.

SMITHFIELD, R.I. , 16 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma ALCOR Scientific ogłosiła dzisiaj przełom w badaniu szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR, inaczej odczyn Biernackiego - OB), który jest odpowiedzią na jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stoją nowoczesne laboratoria: ograniczoną stabilność próbki krwi. Rodzina analizatorów ESR iSED w ofercie tego globalnego dostawcy rozwiązań diagnostycznych wykorzystuje innowacyjną technologię do przedłużenia czasu stabilności próbki krwi z 4 do 28 godzin, dając laboratoriom możliwość usprawnienia pracy, dostarczenia bardziej wiarygodnych wyników i ograniczenia powtórnego pobrania krwi od pacjentów.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

Badanie ESR, jedno z najczęściej zlecanych badań krwi na świecie, pomaga klinicystom w wykrywaniu i monitorowaniu infekcji, chorób autoimmunologicznych, niektórych nowotworów i innych schorzeń. Po pobraniu od pacjenta, próbki krwi do oznaczenia ESR muszą być przebadane lub przekazane do składowania w warunkach chłodniczych w okresie czterech godzin, aby zachować dokładność wyniku badania. Może to być trudne w dzisiejszych laboratoriach, gdzie próbki są transportowane na duże odległości bez chłodzenia i często są dostarczane z opóźnieniem, co może skutkować uzyskaniem wyników obarczonych ryzykiem błędu.

ALCOR Scientific wykorzystuje innowacyjną technologię, aby wydłużyć czas integralności próbki siedmiokrotnie, w porównaniu z konwencjonalnymi metodami badania. W pełni automatyczny analizator ESR iSED mierzy agregację krwinek czerwonych, co jest pierwszym etapem procesu sedymentacji, aby znacznie zwiększyć okno czasowe, w którym próbki mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, zachowując swoją integralność. Poprzez poszerzenie okna czasowego stabilności próbki w temperaturze pokojowej do 28 godzin, laboratoria mogą pracować z większą elastycznością i skutecznością, jednocześnie dostarczając wiarygodne wyniki. Oprócz wydłużenia czasu stabilności próbki w temperaturze pokojowej, analizatory iSED przedłużają okres stabilności próbki w warunkach chłodniczych z 24 do 48 godzin.

„ESR jest jednym z najczęściej zlecanych badań krwi na całym świecie, a jednak konwencjonalne metody badania zmuszają laboratoria do nieustannego wyścigu z czasem - powiedział Jim Post, dyrektor generalny ALCOR Scientific. - Dzięki wydłużeniu czasu stabilności próbki do 28 godzin, nasze analizatory oferują laboratoriom elastyczność, której potrzebują, aby pracować bardziej wydajnie przy równoczesnym dostarczaniu rzetelnych wyników i oszczędzaniu pacjentom dyskomfortu związanego ze zbędnym powtórzeniem pobrania krwi. Jest to korzystne zarówno dla laboratoriów, jak i dla pacjentów".

ALCOR Scientific

ALCOR Scientific opracowuje rozwiązania w obszarze badań in vitro, optymalizując wydajność laboratoriów. Spółka została założona w 2011 r., a jej działalność opiera się na głębokim zrozumieniu nauk biologicznych i najnowocześniejszych technologii produkcji, aby projektować przełomowe rozwiązania, które pomagają zakładom opieki zdrowotnej oszczędzać czas i podnosić jakość świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów. ALCOR Scientific może poszczycić się najszerszą ofertą rozwiązań do oznaczania szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie alcorscientific.com.

