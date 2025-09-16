ALCOR Scientific transforme les tests ESR : Prolonge la stabilité des échantillons de sang de 4 à 28 heures

Les analyseurs iSED de la société de diagnostic offrent une stabilité sept fois supérieure pour améliorer la précision, l'efficacité et les soins aux patients

SMITHFIELD, R.I., 16 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ALCOR Scientific a annoncé aujourd'hui une percée dans les tests de vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR) qui résout l'un des défis les plus persistants auxquels sont confrontés les laboratoires modernes : stabilité limitée de l'échantillon de sang. La famille d'analyseurs iSED ESR du fournisseur mondial de diagnostics s'appuie sur une nouvelle technologie pour prolonger la stabilité des échantillons sanguins de 4 à 28 heures, ce qui permet aux laboratoires de rationaliser les flux de travail, de fournir des résultats plus fiables et de réduire le nombre de prises de sang répétées pour les patients.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

L'ESR est l'un des tests sanguins les plus demandés au monde. Il aide les cliniciens à détecter et à surveiller les infections, les conditions auto-immunes, certains cancers et d'autres maladies. Une fois prélevés, les échantillons de sang pour l'ESR doivent être testés ou réfrigérés dans les quatre heures pour conserver leur précision. Cela peut s'avérer difficile dans l'environnement actuel des laboratoires, où les échantillons parcourent de longues distances sans réfrigération et subissent souvent des retards, ce qui peut compromettre les résultats.

ALCOR Scientific s'appuie sur une technologie innovante pour prolonger l'intégrité des échantillons sept fois plus longtemps que les méthodes de test conventionnelles. Ses analyseurs iSED ESR entièrement automatisés mesurent l'agrégation des globules rouges, qui est l'étape initiale du processus de sédimentation, afin d'augmenter de manière significative la fenêtre de temps pendant laquelle les échantillons peuvent rester à température ambiante et conserver leur intégrité. En étendant la fenêtre de stabilité des échantillons à température ambiante de 4 à 28 heures, les laboratoires peuvent travailler avec plus de flexibilité et d'efficacité tout en garantissant des résultats fiables. En plus d'élargir la fenêtre de stabilité à température ambiante, les analyseurs iSED étendent la stabilité des échantillons réfrigérés de 24 heures à 48 heures.

« L'ESR est l'un des tests les plus fréquemment demandés dans le monde, mais les méthodes de test conventionnelles imposent aux laboratoires une course constante contre la montre », Jim Post, PDG d'ALCOR Scientific. « En étendant la stabilité des échantillons à 28 heures, nos analyseurs donnent aux laboratoires la flexibilité dont ils ont besoin pour travailler plus efficacement tout en garantissant des résultats plus précis et en épargnant aux patients l'inconfort de prélèvements répétés inutiles. C'est une victoire pour les laboratoires et les patients ».

A propos d'ALCOR Scientific

ALCOR Scientific développe des solutions de diagnostic in vitro qui optimisent l'efficacité des laboratoires. Fondée en 2011, l'entreprise s'appuie sur sa connaissance approfondie des biosciences et des techniques de fabrication de pointe pour concevoir des solutions transformationnelles qui aident les prestataires de soins de santé à gagner du temps et à améliorer les soins aux patients. ALCOR Scientific offre la plus large gamme de solutions entièrement automatisées pour les tests de vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR). Pour plus d'informations, visitez le site alcorscientific.com.

