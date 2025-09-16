ALCOR Scientific transformuje testovanie ESR: predĺženie stability vzorky krvi zo 4 na 28 hodín

News provided by

Alcor Scientific

Sep 16, 2025, 07:00 ET

Analyzátory iSED od diagnostickej spoločnosti dosahujú sedemnásobné predlženie stability, čím zlepšujú presnosť, efektivitu a starostlivosť o pacientov.

SMITHFIELD, R.I., 16. september 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ALCOR Scientific dnes oznámila prelomový pokrok v testovaní rýchlosti sedimentácie erytrocytov (ESR), ktorý rieši jednu z pretrvávajúcich výziev, akým čelia moderné laboratóriá: obmedzená stabilita vzorky krvi. Rad analyzátorov ESR iSED od globálneho poskytovateľa diagnostických služieb využíva novú technológiu na predĺženie stability vzoriek krvi zo 4 na 28 hodín, čo umožňuje laboratóriám zefektívniť pracovné postupy, poskytovať spoľahlivejšie výsledky a znížiť počet opakovaných odberov krvi u pacientov.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

ESR, jeden z najčastejšie objednávaných krvných testov na svete, pomáha lekárom odhaliť a monitorovať infekcie, autoimunitné ochorenia, niektoré druhy rakoviny aj ďalšie ochorenia. Aby sa zachovala presnosť, po odbere je potrebné vzorky krvi na stanovenie sedimentácie erytrocytov (ESR) otestovať alebo uložiť do chladničky do štyroch hodín. To môže byť náročné v súčasnom laboratórnom prostredí, pretože vzorky cestujú na dlhé vzdialenosti bez chladenia a často dochádza k oneskoreniam, čo môže viesť k nesprávnym výsledkom.

Spoločnosť ALCOR Scientific pomocou inovatívnej technológie predlžuje integrita vzorky v porovnaní s konvenčnými testovacími metódami až sedemnásobne. Jej plne automatizované analyzátory iSED ESR merajú agregáciu červených krviniek, čo je počiatočný krok procesu sedimentácie, čím sa výrazne predĺži časové okno, počas ktorého môžu vzorky zostať pri izbovej teplote a zachovať si integritu. Predĺžením okna stability vzorky pri izbovej teplote zo štyroch na 28 hodín môžu laboratóriá pracovať flexibilnejšie a efektívnejšie a zároveň zaistiť spoľahlivé výsledky. Okrem predĺženia okna stability pri izbovej teplote predlžujú analyzátory iSED stabilitu vzorky uchovávanej v chladničke z 24 na 48 hodín.

„ESR je jedným z najčastejšie objednávaných testov na svete, no konvenčné testovacie metódy nútia laboratóriá neustále pretekať s časom," povedal Jim Post, generálny riaditeľ spoločnosti ALCOR Scientific. „Predĺžením stability vzorky na 28 hodín poskytujú naše analyzátory laboratóriám flexibilitu, ktorú potrebujú na efektívnejšiu prevádzku, a zároveň zaisťujú presnejšie výsledky a ušetria pacientom nepohodlie zbytočných opakovaných odberov. Je to víťazstvo pre laboratóriá aj pacientov."

O spoločnosti ALCOR Scientific
ALCOR Scientific vyvíja diagnostické riešenia in vitro, ktoré optimalizujú efektivitu laboratórií. Spoločnosť, založená v roku 2011, vďaka hlbokým biologickým poznatkom a najmodernejším výrobným technikám navrhuje transformačné riešenia, ktoré pomáhajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti šetriť čas a zlepšovať starostlivosť o pacientov. ALCOR Scientific ponúka najširšiu škálu plne automatizovaných riešení na testovanie rýchlosti sedimentácie erytrocytov (ESR). Viac informácií nájdete na stránke alcorscientific.com.

Kontakt pre médiá:
Megan McCutcheon
401-737-3774
[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2771181/Alcor_Scientific_ESR_Sample_Stability.jpg 

