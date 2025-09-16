ALCOR Scientific transforma las pruebas de velocidad de sedimentación globular

-ALCOR Scientific transforma las pruebas de VSG: extiende la estabilidad de las muestras de sangre de 4 a 28 horas

Los analizadores iSED de la empresa de diagnóstico ofrecen una estabilidad siete veces mayor para mejorar la precisión, la eficiencia y la atención al paciente

SMITHFIELD, R.I., 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ALCOR Scientific anunció hoy un avance en las pruebas de velocidad de sedimentación globular (VSG) que resuelve uno de los desafíos más persistentes a los que se enfrentan los laboratorios modernos: la limitada estabilidad de las muestras de sangre. La familia de analizadores iSED VSG de este proveedor global de diagnóstico aprovecha una tecnología innovadora para extender la estabilidad de las muestras de sangre de 4 a 28 horas, lo que permite a los laboratorios optimizar los flujos de trabajo, ofrecer resultados más fiables y reducir la repetición de extracciones de sangre para los pacientes.

Erythrocyte Sedimentation Rate Sample Stability

La VSG, uno de los análisis de sangre más solicitados en el mundo, ayuda a los médicos a detectar y monitorizar infecciones, enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades. Una vez obtenidas, las muestras de sangre para la VSG deben analizarse o refrigerarse en un plazo de cuatro horas para mantener su precisión. Esto puede suponer un reto en el entorno de laboratorio actual, donde las muestras viajan largas distancias sin refrigeración y a menudo sufren retrasos que pueden comprometer los resultados.

ALCOR Scientific utiliza tecnología innovadora para prolongar la integridad de las muestras siete veces más que con los métodos de análisis convencionales. Sus analizadores iSED VSG totalmente automatizados miden la agregación de glóbulos rojos, que es el paso inicial del proceso de sedimentación, para aumentar significativamente el tiempo que las muestras pueden permanecer a temperatura ambiente y mantener su integridad. Al ampliar el período de estabilidad de las muestras a temperatura ambiente de 4 a 28 horas, los laboratorios pueden operar con mayor flexibilidad y eficiencia, garantizando al mismo tiempo resultados fiables. Además de ampliar el período de estabilidad a temperatura ambiente, los analizadores iSED amplían la estabilidad de las muestras refrigeradas de 24 a 48 horas.

"La VSG es una de las pruebas más solicitadas a nivel mundial; sin embargo, los métodos de análisis convencionales ponen a los laboratorios en una constante lucha contrarreloj", dijo Jim Post, consejero delegado de ALCOR Scientific. "Al ampliar la estabilidad de la muestra a 28 horas, nuestros analizadores brindan a los laboratorios la flexibilidad necesaria para operar con mayor eficiencia, a la vez que garantizan resultados más precisos y evitan a los pacientes la incomodidad de repeticiones innecesarias de extracciones. Es una ventaja tanto para los laboratorios como para los pacientes".

Acerca de ALCOR Scientific

ALCOR Scientific desarrolla soluciones de diagnóstico in vitro que optimizan la eficiencia del laboratorio. Fundada en 2011, la empresa aprovecha su profundo conocimiento de las biociencias y sus técnicas de fabricación de vanguardia para diseñar soluciones innovadoras que ayudan a los profesionales sanitarios a ahorrar tiempo y mejorar la atención al paciente. ALCOR Scientific ofrece la más amplia gama de soluciones totalmente automatizadas para las pruebas de velocidad de sedimentación globular (VSG). Para más información, visite alcorscientific.com.

