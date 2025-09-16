ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin
Diagnostickou společností vyvinuté analyzátory iSED sedminásobně zvyšují stabilitu vzorků a umožňují zlepšit přesnost a efektivitu testování i péči o pacienty
SMITHFIELD, Rhode Island, 16. září 2025 /PRNewswire/ -- Společnost ALCOR Scientific dnes oznámila průlom v testování sedimentace erytrocytů (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR), který přináší řešení na jeden z nejvytrvalejších problémů moderních laboratoří: omezenou stabilitu krevních vzorků. Rodina iSED ESR analyzátorů od tohoto globálního výrobce diagnostických zařízení prodlužuje pomocí nejnovějších technologií stabilitu vzorků ze 4 na 28 hodin a umožňuje tak laboratořím optimalizovat své pracovní postupy, získávat spolehlivější výsledky a snížit míru opakovaných odběrů krve.
ESR, jeden z nejčastěji objednávaných krevních testů na světě, pomáhá lékařům detekovat a sledovat infekce, autoimunitní onemocnění, některé druhy rakoviny a další nemoci. Aby byl přesný, krevní vzorky pro ESR musí být otestovány nebo uloženy do chladu nejpozději čtyři hodiny po odběru. To však může být v dnešních laboratořích problém – vzorky se přepravují na dlouhé vzdálenosti bez chlazení, testování se často opozdí a výsledky mohou být zkreslené.
Společnost ALCOR Scientific nyní pomocí inovativní technologie prodloužila integritu vzorků na sedminásobek lhůty u tradičních testovacích metod. Její plně automatizované analyzátory iSED ESR měří agregaci červených krvinek, což je první krok sedimentačního procesu, a výrazně tak prodlužují dobu, po kterou mohou vzorky zůstat při pokojové teplotě a zachovat si svou integritu. Prodloužení stability vzorků při pokojové teplotě ze čtyř na 28 hodin umožní laboratořím pracovat flexibilněji a efektivněji a současně zaručit spolehlivost výsledků. Kromě rozšíření okna použitelnosti vzorků skladovaných při pokojové teplotě prodlužují analyzátory iSED také stabilitu chlazených vzorků, a to z 24 hodin na 48.
„ESR je jedním z nejčastěji objednávaných testů na světě, ale konvenční testovací metody nutí laboratoře do neustálého boje s časem," říká generální ředitel společnosti ALCOR Scientific Jim Post. „Prodloužením stability vzorků na 28 hodin poskytují naše analyzátory laboratořím flexibilitu, kterou potřebují k efektivnějšímu provozu, zajišťují přesnější výsledky a pomáhají ušetřit pacienty zbytečných opakovaných odběrů. To je výhra pro obě strany – laboratoře i pacienty."
ALCOR Scientific vyvíjí diagnostická řešení in vitro, která optimalizují výkonnost laboratoří. Společnost, založená v roce 2011, čerpá ze svých hlubokých znalosti biologických věd a nejmodernějších výrobních technologií pro vývoj revolučních řešení, která pomáhají zdravotníkům šetřit čas a zlepšovat péči o pacienty. V nabídce společnosti ALCOR Scientific najdete nejširší portfolio plně automatizovaných řešení pro testování rychlosti sedimentace erytrocytů (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR). Další informace naleznete na alcorscientific.com.
