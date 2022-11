Apresentando o Arta Finance: o escritório digital para toda a família - usando tecnologia para desbloquear os superpoderes financeiros exclusivos de ultrarricos.

Arta Finance arrecadou mais de $90 milhões da Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management e mais 140 investidores anjos para desbloquear os superpoderes financeiros dos ultrarricos disponibilizando serviços de escritórios familiares para todos.

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Arta Finance, o escritório digital da família, revelou hoje sua plataforma, começando com investidores credenciados nos Estados Unidos. Por meio de seus escritórios familiares, a Arta Finance oferece o acesso, a customização e conexões que, até agora, estavam disponíveis apenas para os mais ricos. Os escritórios familiares normalmente empregam equipes de profissionais que utilizam estratégias financeiras sofisticadas e aproveitam de oportunidades de investimento exclusivas. Por meio da tecnologia, a Arta tem como objetivo levar essas vantagens a mais milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto estava funcionando no modo stealth, a empresa arrecadou mais de 90 milhões de dólares da Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue e mais de 140 especialistas de tecnologia e finanças, incluindo Betsy Cohen, Eric Schmidt e Ram Shriram.

"Acreditamos que uma estratégia financeira de alta potência e um futuro seguro e feliz não devem ser o monopólio dos mais ricos", disse César Sengupta, CEO e cofundador da Arta Finance. "Todos devem ter a oportunidade de assumir o controle de sua vida financeira da mesma forma que as pessoas mais ricas e financeiramente mais experientes. Então, estamos fazendo isso da forma que melhor sabemos – rompendo barreiras para ter uma tecnologia de finanças sofisticada."

Investimento Inteligente, Expansão do Acesso

O objetivo da Arta é ajudar cada membro a assumir o controle de seu próprio futuro financeiro. Ela abre o acesso a ativos alternativos, viabiliza a liquidez por meio de uma linha de crédito para membros elegíveis e aproveita a IA para permitir investimentos inteligentes nos mercados públicos. Os membros também estão conectados ao ecossistema de profissionais financeiros da Arta Finance e de seu estilo de vida que podem ajudá-los a proteger e desfrutar de sua riqueza. A empresa faz isso ao mesmo tempo em que elimina despesas administrativas gerais, conflitos de interesse dos vendedores, interfaces de usuários obsoletas e taxas exorbitantes, que muitas vezes desafiam as pessoas que buscam aconselhamento financeiro.

"A Arta Finance está aproveitando o poder da tecnologia para beneficiar aqueles que buscam a gestão de patrimônio, mas nunca conseguiram encontrar, até agora, a plataforma certa", disse Betsy Cohen, fundador e ex-CEO da Bancorp e presidente da FinTech Masala. "Ao tornar o acesso mais fácil, rápido e completo, a Arta Finance respondeu a essas necessidades do cliente. Impulsionada por uma equipe de primeira classe com profundo conhecimento em tecnologia, a Arta Finance está no início de sua empolgante jornada. Não vejo a hora de me tornar um membro."

A Arta Finance permitirá que os membros:

Acessem ativos alternativos, como capital privado. A Arta Finance abre oportunidades de investimento como capital privado, capital de risco, dívida privada e imóveis para pessoas que normalmente não teriam acesso a eles. A Arta Finance está começando com fundos dos 10 melhores gestores de fundos que têm proporcionado, de forma consistente, altos retornos nas últimas décadas. Os membros podem começar com um investimento de 10 mil de dólares.

A Arta Finance abre oportunidades de investimento como capital privado, capital de risco, dívida privada e imóveis para pessoas que normalmente não teriam acesso a eles. A Arta Finance está começando com fundos dos 10 melhores gestores de fundos que têm proporcionado, de forma consistente, altos retornos nas últimas décadas. Os membros podem começar com um investimento de 10 mil de dólares. Obtenham liquidez sem vender ações. Os membros elegíveis da Arta Finance podem acessar uma linha de crédito associada aos seus ativos a taxas líderes do setor. Isso significa que os membros podem manter os investimentos no mercado em vez de recorrer a vender suas ações no momento errado para cobrir uma despesa de curto prazo como o valor de uma entrada ou pagamento de impostos.

Os membros elegíveis da Arta Finance podem acessar uma linha de crédito associada aos seus ativos a taxas líderes do setor. Isso significa que os membros podem manter os investimentos no mercado em vez de recorrer a vender suas ações no momento errado para cobrir uma despesa de curto prazo como o valor de uma entrada ou pagamento de impostos. Criem seu próprio plano de investimento personalizado. Os Portfólios de Propriedades Gerenciados por IA (AMPs) da Arta Finance permitem que os membros criem portfólios altamente personalizados e automatizados usando ações, títulos, opções e alavancagem. O objetivo de AMPs é oferecer melhores retornos ajustados ao risco do que alternativas como ETFs, índices diretos ou o que poderia ser obtido através da maioria de robôs consultores, ao mesmo tempo mantendo taxas baixas e transparentes.

Os Portfólios de Propriedades Gerenciados por IA (AMPs) da Arta Finance permitem que os membros criem portfólios altamente personalizados e automatizados usando ações, títulos, opções e alavancagem. O objetivo de AMPs é oferecer melhores retornos ajustados ao risco do que alternativas como ETFs, índices diretos ou o que poderia ser obtido através da maioria de robôs consultores, ao mesmo tempo mantendo taxas baixas e transparentes. Fiquemos bem-informados juntos. Os indivíduos ultrarricos também obtêm vantagens compartilhando conhecimentos financeiros uns com os outros. Os membros da Arta podem promover suas próprias conversas lucrativas em Arta Pulse . É nesses espaços verificados que os membros podem descobrir novas oportunidades financeiras, participar de um índice de classificação e aprender com o que a comunidade está fazendo.

Os indivíduos ultrarricos também obtêm vantagens compartilhando conhecimentos financeiros uns com os outros. Os membros da Arta podem promover suas próprias conversas lucrativas em . É nesses espaços verificados que os membros podem descobrir novas oportunidades financeiras, participar de um índice de classificação e aprender com o que a comunidade está fazendo. Invistam com confiança. A segurança é um foco importante para a equipe da Arta Finance que empregou várias décadas de experiência na criação de produtos altamente seguros e sólidos em empresas como o Google. A Arta Finance funciona na plataforma Google Cloud, utiliza as classes mais altas de criptografia de chave pública e emprega autenticação biométrica e baseada em hardware, garantindo que os membros tenham uma experiência segura, mas simples, para usar Arta em seus celulares e na Internet.

A segurança é um foco importante para a equipe da Arta Finance que empregou várias décadas de experiência na criação de produtos altamente seguros e sólidos em empresas como o Google. A Arta Finance funciona na plataforma Google Cloud, utiliza as classes mais altas de criptografia de chave pública e emprega autenticação biométrica e baseada em hardware, garantindo que os membros tenham uma experiência segura, mas simples, para usar Arta em seus celulares e na Internet. Alinhem interesses com taxas conforme o desempenho. A Arta Finance começa com preços definidos e transparentes para que os membros saibam exatamente como as taxas funcionam. Os membros não pagam comissões de negociação ou taxas de custódia, e os membros elegíveis da Arta Finance poderão escolher preços conforme o desempenho para que possam alinhar ainda mais os incentivos da Arta Finance aos seus objetivos.

O futuro das finanças é a tecnologia

No passado, a equipe da Arta Finance liderou os produtos fintech no Google, ajudou a gerenciar vários produtos de bilhões de usuários e bilhões de dólares, estabeleceu e administrou fundos de cobertura quantitativa e levou uma série de novos produtos partindo do 0 a mais de 100 milhões de usuários. Com a Arta Finance, a missão da equipe é alavancar a tecnologia para tornar as finanças pessoais simples, acessíveis, bonitas e, sim, um pouco divertidas também.

No decorrer do ano passado, a Arta Finance adquiriu o MoneyMinx.com, criou a Arta Foundation com 2% de seus acionistas fundadores e recebeu investimentos de alguns dos maiores nomes em tecnologia e finanças.

Shailendra Singh, diretora administrativa da Sequoia Capital India, disse que a Arta Finance escolheu um "grande problema não resolvido no espaço global de fintech. César e equipe são excepcionalmente capazes de criar vários produtos de ponta que são utilizados por bilhões de usuários da internet. Semelhante a muitas outras empresas de fintech de consumo com as quais fizemos parceria, esta também requer uma abordagem mais centrada no usuário, uma experiência de usuário mais agradável e uma plataforma mais perfeita e escalável do que provavelmente existe hoje. Somos gratos por fazer parte desta jornada juntamente com a equipe da Arta Finance em sua missão inspiradora."

"A abordagem digital da Arta Finance significa revelar novas oportunidades de investimento que antes estavam fora da alcance de milhões de pessoas", explicou Michael Gilroy, sócio-geral da Coatue. "Vemos a oportunidade de ampliar a missão da Arta Finance de ajudar mais pessoas a atingir as suas metas de riqueza."

"O que nos anima na Arta Finance é a profundidade da compreensão de dois ramos críticos. O primeiro ramo é a complexidade nos serviços financeiros e a necessidade de haver acesso mais transparente às informações que permitirão que você tome melhores decisões", disse Micky Malka, fundador da Ribbit Capital. "O segundo ramo é a automação da plataforma com a melhor tecnologia disponível. Em Arta Finance, encontramos a melhor perspectiva para esses dois ramos. A equipe entende o consumidor, entende a dificuldade e sabe trabalhar com a melhor tecnologia. Estamos entusiasmados em ver como ela pode influenciar e mudar a forma como todos pensam sobre seu capital e ativos."

A espera está (quase) acabando

A Arta Finance foi criada para o mundo e para todos, no entanto, será lançada pela primeira vez nos Estados Unidos hoje para investidores credenciados. Assim que as aprovações regulatórias necessárias forem obtidas, continuará a expansão para outros países e segmentos de investidores. A lista de espera global para a afiliação já está aberta.

Para saber mais sobre Arta Finance ou pedir um convite, acesse www.artafinance.com.

Sobre a Arta Finance

Arta Finance é o escritório digital da família no mundo todo. Capacita mais pessoas a obter os superpoderes financeiros que, até agora, eram do domínio de indivíduos com patrimônio líquido altíssimo. A Arta Finance, uma consultora de investimentos registrada na SEC dos EUA, utiliza IA e aprendizagem automática para habilitar investimentos inteligentes em títulos públicos e investimentos alternativos, incluindo capital privado, capital de risco, mercado imobiliário, e acesso à experiência financeira para ajudar todos os membros a avançar seus objetivos individuais. Fundada por uma equipe de executivos e pesquisadores que trabalhavam no Google, a Arta Finance é respaldada pela Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue e mais de 140 pioneiros em tecnologia e finanças. Para saber mais sobre a Arta, acesse artafinance.com.

Informações importantes de divulgação

Este documento se destina apenas para fins informativos e não é uma oferta ou solicitação de compra ou venda de títulos. O investimento envolve riscos, incluindo o potencial de perda de capital principal. Não há garantia de que as estratégias e serviços oferecidos pela Arta Finance terão sucesso ou superarão outras estratégias e serviços.

Todas as opiniões expressas neste documento constituem julgamento do autor ou citação de indivíduo(s) na data deste documento e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As declarações feitas não são fatos, incluindo declarações sobre tendências, condições de mercado e a experiência ou conhecimento de julgamento do autor ou citação de indivíduo(s) são baseadas nas expectativas, estimativas, opiniões e/ou crenças atuais. Os endossos foram fornecidos a pedido da Arta Finance.

O desempenho passado não garante resultados futuros. Dependendo de seus objetivos específicos de investimento e posição financeira, os investimentos discutidos neste documento podem ser inadequados para alguns investidores. Os investidores devem avaliar de forma independente cada investimento discutido no contexto de seus próprios objetivos, perfil de risco e circunstâncias antes de decidir investir com a Arta Finance.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=eo2SFRyb9zc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935696/Arta_Finance.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1934557/Arta_Logo.jpg

