Predstavujeme Arta Finance: digitálnu rodinnú kanceláriu pre celý svet, ktorá využíva technológie na uvoľnenie finančných schopností mimoriadne bohatých ľudí.

Spoločnosť Arta Finance získala viac ako 90 miliónov dolárov od spoločností Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management a viac ako 140 anjelských investorov s cieľom uvoľniť finančnú silu mimoriadne bohatých ľudí tým, že sprístupní služby rodinných kancelárií všetkým.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 3. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Arta Finance, digitálna rodinná kancelária, dnes predstavila svoju platformu, ktorá začína s akreditovanými investormi v USA. Arta umožňuje prístup, personalizáciu a prepojenia, ktoré boli doteraz k dispozícii len veľmi bohatým ľuďom prostredníctvom ich rodinných kancelárií. Rodinné kancelárie zvyčajne zamestnávajú tímy odborníkov, ktorí používajú sofistikované finančné stratégie a využívajú exkluzívne investičné príležitosti. Cieľom spoločnosti Arta je prostredníctvom technológie poskytnúť tieto výhody ďalším miliónom ľudí na celom svete. Spoločnosť získala v utajenom režime viac ako 90 miliónov dolárov od spoločností Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue a viac ako 140 technologických a finančných osobností vrátane Betsy Cohen, Erica Schmidta a Ramu Shrirama.

„Veríme, že výkonná finančná stratégia a bezpečná, šťastná budúcnosť by nemali byť monopolom ultrabohatých," povedal Caesar Sengupta, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Arta Finance. „Každý by mal mať možnosť prevziať zodpovednosť za svoj finančný život rovnako ako bohatší a finančne zdatnejší ľudia. Preto to robíme tak, ako to vieme najlepšie – prekonávaním bariér v oblasti sofistikovaného financovania pomocou technológií."

Inteligentné investovanie, rozširovanie prístupu

Cieľom spoločnosti Arta je pomôcť každému členovi prevziať zodpovednosť za vlastnú finančnú budúcnosť. Otvára prístup k alternatívnym aktívam, uvoľňuje likviditu prostredníctvom úverovej linky pre oprávnených členov a využíva umelú inteligenciu na inteligentné investovanie na verejných trhoch. Členovia sú tiež zapojení do ekosystému odborníkov na financie a životný štýl spoločnosti Arta, ktorí im môžu pomôcť chrániť a využívať ich majetok. Spoločnosť sa pritom zbavuje administratívnej réžie, konfliktov záujmov pri predaji, neohrabaných používateľských rozhraní a neúnosne vysokých poplatkov, ktorým často čelia ľudia hľadajúci finančné poradenstvo.

„Arta využíva silu technológií v prospech tých, ktorí sa snažia o správu majetku, ale doteraz nenašli tú správnu platformu," povedala Betsy Cohen, zakladateľka a bývalá generálna riaditeľka spoločnosti The Bancorp a predsedníčka spoločnosti FinTech Masala. „Spoločnosť Arta reagovala na potreby zákazníkov tým, že zjednodušila, urýchlila a skompletizovala prístup. Spoločnosť Arta, ktorú riadi prvotriedny tím s hlbokými znalosťami technológií, je na začiatku svojej vzrušujúcej cesty. Teším sa, že sa stanem členom."

Arta umožní členom:

Prístup k alternatívnym aktívam, ako je súkromný kapitál. Arta otvára investičné príležitosti, ako je súkromný kapitál, rizikový kapitál, súkromné záväzky a nehnuteľnosti, ľuďom, ktorí by k nim zvyčajne nemali prístup. Arta začína s fondmi od top 10 správcov fondov, ktorí za posledných niekoľko desaťročí konzistentne dosahovali vysoké výnosy. Členovia môžu začať s investíciou vo výške 10 tisíc USD.

Získajte likviditu bez predaja akcií. Oprávnení členovia spoločnosti Arta môžu získať prístup k úverovej linke na svoje aktíva za najlepšie úrokové sadzby v odvetví. To znamená, že členovia môžu investovať na trhu namiesto toho, aby predávali svoje akcie v nevhodnom čase kvôli krátkodobým výdavkom, ako je napríklad záloha na dom alebo úhrada dane.

Vytvorte si vlastný individuálny plán investovania. Vlastné portfóliá spravované umelou inteligenciou (AMP) spoločnosti Arta umožňujú členom vytvárať vysoko personalizované, automatizované portfóliá s použitím akcií, dlhopisov, opcií a pákového efektu. Cieľom AMP je dosahovať lepšie výnosy upravené o riziko ako alternatívy, ako sú ETF, priame indexy alebo to, čo by ste mohli dosiahnuť prostredníctvom väčšiny automatizovaných poradcov, a to všetko pri zachovaní nízkych a transparentných poplatkov.

Buďte spoločne obozretnejší. Najbohatší získavajú výhodu aj tým, že si navzájom vymieňajú finančné know-how. Členovia Arta môžu v službe Arta Pulse podporovať svoje vlastné ziskové rozhovory. V týchto overených priestoroch môžu členovia objavovať nové finančné príležitosti, porovnávať sa so svojimi kolegami a učiť sa z toho, čo robí komunita.

Investujte s istotou. Zabezpečenie je kľúčovým cieľom tímu Arta, ktorý využil niekoľko desaťročí skúseností s vytváraním vysoko zabezpečených a robustných produktov v spoločnostiach ako Google. Arta Finance beží na cloudovej platforme Google, využíva najvyššie stupne šifrovania verejným kľúčom a autentifikáciu na základe biometrických údajov a hardvéru, čím zabezpečuje členom bezpečné a zároveň jednoduché používanie služby Arta v telefóne a na webe.

Zosúlaďte záujmy s poplatkami založenými na výkone. Arta začína s jasnou a transparentnou cenotvorbou, aby členovia presne vedeli, ako poplatky fungujú. Členovia neplatia žiadne obchodné provízie ani poplatky za úschovu a oprávnení členovia spoločnosti Arta si budú môcť vybrať ceny založené na výkonnosti, aby mohli stimuly spoločnosti Arta ešte viac zosúladiť so svojimi cieľmi.

Budúcnosťou financií sú technológie

V minulosti tím Arta viedol produkty finančných technológií v spoločnosti Google, pomáhal spravovať niekoľko produktov s miliardovým počtom používateľov a miliardovým obratom, zakladal a riadil kvantové hedžové fondy a pomohol viacerým novým produktom dostať sa z 0 na viac ako 100 miliónov používateľov. Poslaním tímu Arta je využiť technológie na to, aby boli osobné financie jednoduché, prístupné, krásne – a áno, aj trochu zábavné.

V priebehu minulého roka spoločnosť Arta Finance získala spoločnosť MoneyMinx.com, založila nadáciu Arta Foundation s 2 % zakladajúceho kapitálu a získala investície od najväčších osobností v oblasti technológií a financií.

Shailendra Singh, výkonný riaditeľ spoločnosti Sequoia Capital India, uviedol, že spoločnosť Arta Finance si vybrala „obrovský nevyriešený problém v globálnej oblasti finančných technológií. Caesar a jeho tím sú jedineční tým, že vytvorili viacero špičkových produktov, ktoré používajú miliardy používateľov internetu. Podobne ako mnohé iné spotrebiteľské spoločnosti z oblasti finančných technológií, s ktorými sme spolupracovali, aj táto si vyžaduje prístup viac zameraný na používateľa, príjemnejšiu používateľskú skúsenosť a bezproblémovejšiu a škálovateľnejšiu platformu, než aká dnes pravdepodobne existuje. Sme vďační, že môžeme byť súčasťou tejto cesty spolu s tímom Arta Finance na ich inšpiratívnej misii."

„Prístup spoločnosti Arta k digitálnym technológiám odomyká nové investičné príležitosti, ktoré boli doteraz pre milióny ľudí nedostupné," vysvetlil Michael Gilroy, generálny partner spoločnosti Coatue. „Vidíme príležitosť rozšíriť poslanie spoločnosti Arta a pomôcť tak väčšiemu počtu ľudí dosiahnuť ich majetkové ciele."

„Na spoločnosti Arta nás nadchýna hĺbka chápania dvoch rozhodujúcich línií. Prvou je zložitosť finančných služieb a potreba transparentnejšieho prístupu k informáciám, ktoré vám umožnia robiť lepšie rozhodnutia," povedal Micky Malka, zakladateľ spoločnosti Ribbit Capital. „Po druhé, je to automatizácia pomocou najlepšej technológie. V ARTE nájdeme to najlepšie z týchto dvoch. Rozumejú spotrebiteľom, chápu ich bolesť a majú skúsenosti s prácou s najlepšími technológiami. Tešíme sa na to, ako dokážu ovplyvniť a zmeniť spôsob, akým všetci rozmýšľajú o svojom kapitáli a majetku."

Čakanie sa (takmer) skončilo

Arta je vytvorená pre celý svet a pre každého, ale najprv sa dnes spustí v USA pre akreditovaných investorov. Po získaní potrebných regulačných povolení bude pokračovať expanzia do ďalších krajín a investorských segmentov. Celosvetový zoznam čakateľov na členstvo je už otvorený.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Arta Finance alebo požiadať o pozvanie, navštívte stránku www.artafinance.com.

O Arta Finance

Arta Finance je digitálna rodinná kancelária pre celý svet. Umožňuje väčšiemu počtu ľudí získať finančné právomoci, ktoré boli doteraz doménou mimoriadne majetných jednotlivcov. Spoločnosť Arta Finance, investičný poradca registrovaný americkou Komisiou pre cenné papiere a burzy, využíva umelú inteligenciu a strojové učenie, aby umožnila inteligentné investovanie do akcií na verejnom trhu a alternatívnych investícií – vrátane súkromného kapitálu, rizikového kapitálu a nehnuteľností – a prístup k finančným znalostiam, ktoré každému členovi pomôžu dosiahnuť jeho jedinečné ciele. Spoločnosť Arta, ktorú založil tím bývalých vedúcich pracovníkov a výskumníkov spoločnosti Google, podporujú spoločnosti Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue a viac ako 140 významných osobností z oblasti technológií a financií. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Arta, navštívte lokalitu artafinance.com.

Dôležité informácie o zverejnení

Tento dokument slúži len na informačné účely a nie je ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj cenných papierov. Investovanie zahŕňa riziká vrátane možnosti straty istiny. Neexistuje žiadna záruka, že stratégie a služby ponúkané spoločnosťou Arta Finance budú úspešné alebo prekonajú iné stratégie a služby.

Všetky názory vyjadrené v tomto dokumente predstavujú úsudok autora alebo citovanej osoby (osôb) ku dňu vydania tohto dokumentu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené vyhlásenia nie sú faktami, vrátane vyhlásení týkajúcich sa trendov, trhových podmienok a skúseností alebo odborných znalostí autora alebo citovaných osôb, sú založené na súčasných očakávaniach, odhadoch, názoroch a/alebo presvedčeniach. Potvrdenia boli poskytnuté na žiadosť spoločnosti Arta Finance.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Investície uvedené v tomto dokumente môžu byť pre investorov nevhodné v závislosti od ich konkrétnych investičných cieľov a finančnej situácie. Pred tým, ako sa investori rozhodnú investovať so spoločnosťou Arta Finance, mali by nezávisle posúdiť každú diskutovanú investíciu v kontexte svojich vlastných cieľov, rizikového profilu a okolností.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=eo2SFRyb9zc

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1934558/Arta_Finance.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1934557/Arta_Logo.jpg

