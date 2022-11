Arta Finance: cyfrowe usługi family office dla świata - technologie, które uwalniają finansowe supermoce dostępne dotąd tylko dla najbogatszych

Spółka Arta Finance pozyskała ponad 90 mln dolarów od Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management i przeszło 140 aniołów biznesu i dąży do uwolnienia finansowych supermocy najbogatszych poprzez udostępnienie usług family office dla wszystkich.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 2 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Arta Finance , cyfrowy podmiot typu family office, zaprezentowała dziś swoją platformę dostępną początkowo dla akredytowanych inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Arta uwalnia dostęp, możliwości personalizacji i połączeń, które jak dotąd były domeną najbogatszych korzystających z biur family office. Podmioty family office zwykle zatrudniają całe zespoły specjalistów, którzy stosują wyrafinowane strategie finansowe w poszukiwaniu wyjątkowych szans inwestycyjnych. Dzięki technologii Arta chce zapewnić tego rodzaju korzyści milionom ludzi na całym globie. Przed ujawnieniem przedsięwzięcia spółka pozyskała ponad 90 mln dolarów od Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue i ponad 140 cenionych inwestorów w technologie i finanse, takich jak Betsy Cohen, Eric Schmidt i Ram Shriram.

Arta Finance is the digital family office for the world. It empowers more people to gain the financial superpowers that, until now, were the domain of ultra-high net worth individuals. To learn more about Arta Finance or to request an invite please visit www.artafinance.com. Arta Finance is the digital family office for the world. It empowers more people to gain the financial superpowers that, until now, were the domain of ultra-high net worth individuals. To learn more about Arta Finance or to request an invite please visit www.artafinance.com.

„Sądzimy, że efektywna strategia finansowa i bezpieczna, szczęśliwa przyszłość nie powinny być monopolem najbogatszych - powiedział Caesar Sengupta, dyrektor generalny i współzałożyciel Arta Finance. - Każdy powinien mieć możliwość kierowania swoimi finansami w taki sam sposób, jak robią to osoby bogatsze i mające większe rozeznanie. Robimy to więc w sposób, który znamy najlepiej - poprzez eliminowanie barier dla wyrafinowanych rozwiązań finansowych i technologicznych".

Inteligentne inwestowanie, zwiększanie dostępności

Arta ma na celu pomoc każdemu swojemu członkowi w kierowaniu swoją własną przyszłością finansową. Platforma otwiera dostęp do alternatywnych aktywów, odblokowuje płynność poprzez linię kredytową dla uprawnionych członków i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentne inwestowanie na rynkach publicznych. Członkowie są też podpięci do oferowanego przez Arta ekosystemu specjalistów finansowych i lifestyle'owych, którzy pomagają im chronić swoje bogactwo i korzystać z niego w życiu. Jednocześnie spółka eliminuje koszty administracyjne, sprzedażowe konflikty interesów, niskiej jakości interfejsy użytkownika i wygórowane opłaty, z jakimi często borykają się osoby poszukujące porady finansowej.

„Arta wykorzystuje moc technologii na korzyść tych, którzy potrzebują usług zarządzania majątkiem, ale nigdy dotąd nie znaleźli odpowiedniej platformy - powiedziała Betsy Cohen, założycielka i była dyrektor generalna The Bancorp i przewodnicząca FinTech Masala. - Arta odpowiada na te potrzeby klientów, oferując łatwiejszy, szybszy i bardziej kompletny dostęp. Kierowana przez najwyższej klasy zespół posiadający kompleksową wiedzę na temat technologii, Arta jest dopiero na początku fascynującej drogi. Nie mogę się doczekać, aż sama się zapiszę".

Arta umożliwi swoim członkom:

Dostęp do alternatywnych aktywów, takich jak fundusze private equity. Arta otwiera możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze private equity, venture capital, private debt i nieruchomości dla osób, które dotąd zazwyczaj nie miały do nich dostępu. Arta zaczyna od funduszy 10 najlepszych zarządców, którzy konsekwentnie dostarczali wysokie zwroty w ostatnich dziesięcioleciach. Członkowie mogą zacząć od inwestycji w wysokości 10 tys. $.

Arta otwiera możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze private equity, venture capital, private debt i nieruchomości dla osób, które dotąd zazwyczaj nie miały do nich dostępu. Arta zaczyna od funduszy 10 najlepszych zarządców, którzy konsekwentnie dostarczali wysokie zwroty w ostatnich dziesięcioleciach. Członkowie mogą zacząć od inwestycji w wysokości 10 tys. $. Uzyskanie płynności bez sprzedaży akcji. Uprawnieni członkowie Arta mogą uzyskać dostęp do linii kredytowej na swoich aktywach po najlepszych stawkach w branży. Oznacza to, że członkowie mogą utrzymać swoje inwestycje w rynek zamiast sprzedawać akcje w nieodpowiednim momencie w celu pokrycia wydatku krótkoterminowego, jak wkład własny na dom albo płatność podatku.

Uprawnieni członkowie Arta mogą uzyskać dostęp do linii kredytowej na swoich aktywach po najlepszych stawkach w branży. Oznacza to, że członkowie mogą utrzymać swoje inwestycje w rynek zamiast sprzedawać akcje w nieodpowiednim momencie w celu pokrycia wydatku krótkoterminowego, jak wkład własny na dom albo płatność podatku. Stworzenie własnego spersonalizowanego planu inwestycyjnego. Własne rozwiązanie Arta w zakresie portfolio zarządzanego przez sztuczną inteligencję (AI-Managed Portfolios, AMP) pozwala członkom na tworzenie wysoce spersonalizowanych, automatycznych portfolio z wykorzystaniem akcji, obligacji, opcji i dźwigni. AMP mają na celu zapewnienie większych zysków skorygowanych o ryzyko niż w przypadku takich alternatyw, jak fundusze ETF, Direct Index albo korzystania z robodoradców, przy jednoczesnym zachowaniu niskich i przejrzystych opłat.

Własne rozwiązanie Arta w zakresie portfolio zarządzanego przez sztuczną inteligencję (AI-Managed Portfolios, AMP) pozwala członkom na tworzenie wysoce spersonalizowanych, automatycznych portfolio z wykorzystaniem akcji, obligacji, opcji i dźwigni. AMP mają na celu zapewnienie większych zysków skorygowanych o ryzyko niż w przypadku takich alternatyw, jak fundusze ETF, Direct Index albo korzystania z robodoradców, przy jednoczesnym zachowaniu niskich i przejrzystych opłat. Wspólne zdobywanie wiedzy. Najbogatsi również uzyskują przewagę, dzieląc się ze sobą finansową wiedzą. Członkowie Arta mogą prowadzić własne przynoszące korzyści rozmowy w Arta Pulse . Te zweryfikowane przestrzenie pozwalają członkom odkrywać nowe możliwości finansowe, sprawdzać się w zestawieniu z innymi i uczyć w oparciu o działania całej społeczności.

Najbogatsi również uzyskują przewagę, dzieląc się ze sobą finansową wiedzą. Członkowie Arta mogą prowadzić własne przynoszące korzyści rozmowy w . Te zweryfikowane przestrzenie pozwalają członkom odkrywać nowe możliwości finansowe, sprawdzać się w zestawieniu z innymi i uczyć w oparciu o działania całej społeczności. Inwestowanie z pewnością. Bezpieczeństwo jest kluczowe dla zespołu Arta, który wykorzystuje całe dziesięciolecia doświadczeń do budowania doskonale zabezpieczonych i stabilnych produktów stosowanych w takich spółkach jak Google. Arta Finance działa na platformie Google Cloud, wykorzystuje najwyższy stopień szyfrowania kluczem publicznym i stosuje uwierzytelnianie biometryczne i sprzętowe, co daje członkom bezpieczeństwo połączone z prostotą obsługi Arta na swoich telefonach i komputerach.

Bezpieczeństwo jest kluczowe dla zespołu Arta, który wykorzystuje całe dziesięciolecia doświadczeń do budowania doskonale zabezpieczonych i stabilnych produktów stosowanych w takich spółkach jak Google. Arta Finance działa na platformie Google Cloud, wykorzystuje najwyższy stopień szyfrowania kluczem publicznym i stosuje uwierzytelnianie biometryczne i sprzętowe, co daje członkom bezpieczeństwo połączone z prostotą obsługi Arta na swoich telefonach i komputerach. Zastosowanie opłat opartych na wynikach. Arta od początku wprowadza klarowne i przejrzyste ceny, aby członkowie dokładnie wiedzieli, jak działają rozliczenia. Członkowie nie opłacają żadnej prowizji od transakcji ani opłat depozytowych, a uprawnieni członkowie Arta będą mogli wybrać ceny oparte na wynikach, aby jeszcze lepiej dostosować zachęty Arta do swoich celów.

Technologia to przyszłość finansów

W przeszłości zespół Arta zarządzał produktami fintech w Google, pomagając w zarządzaniu kilkoma produktami o miliardach użytkowników i wartości miliardów dolarów, tworzył i zarządzał funduszami quant i stworzył szereg nowych produktów, które osiągnęły bazę ponad 100 mln użytkowników. W przypadku platformy Arta misją zespołu jest wykorzystanie technologii do maksymalnego uproszczenia finansów osobistych, zwiększenia ich dostępności i atrakcyjności, a nawet sprawienia, że zarządzanie nimi będzie przyjemnością.

W ciągu minionego roku spółka Arta Finance dokonała przejęcia MoneyMinx.com, założyła Fundację Arta przy pomocy 2% swojego kapitału zakładowego i uzyskała fundusze od największych nazwisk w dziedzinie technologii i finansów.

Shailendra Singh, dyrektor zarządzający Sequoia Capital India, powiedział, że Arta Finance rozwiązuje „ogromny dotąd nierozwiązany problem globalnej sfery fintech. Caesar wraz z zespołem mają wyjątkowe doświadczenie zgromadzone w toku tworzenia wielu nowoczesnych produktów, z których korzystają miliardy użytkowników internetu. Podobnie jak w przypadku wielu innych konsumenckich spółek fintechowych, z którymi nawiązaliśmy współpracę, w tym przypadku również niezbędne jest podejście bardziej skoncentrowane na kliencie, lepsze wrażenia użytkowników oraz bardziej płynna i skalowalna platforma niż te, które istnieją obecnie. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być częścią tej inspirującej podróży wspólnie z zespołem Arta Finance".

„Przyszłościowe podejście Arta do kwestii cyfrowych otworzy nowe możliwości inwestycyjne, które poprzednio były poza zasięgiem milionów ludzi - wyjaśnił Michael Gilroy, komplementariusz w Coatue. - Dostrzegamy szansę zwiększenia skali misji Arta, aby pomóc większej liczbie ludzi osiągać swoje cele związane z zarządzaniem majątkiem".

„W Arta najbardziej fascynuje nas kompleksowość zrozumienia dwóch podstawowych dziedzin. Pierwsza to złożoność usług finansowych i potrzeba bardziej przejrzystego dostępu do informacji, co pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji - powiedział Micky Malka, założyciel Ribbit Capital. - Druga to automatyzacja tego procesu z wykorzystaniem najlepszej dostępnej technologii. W Arta znajdujemy to, co najlepsze z obu światów. Rozumieją klienta i wyzwania, z jakimi się mierzy i mają doświadczenie w pracy z najlepszymi technologiami. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, w jak dużym stopniu uda im się zmienić sposób, w jaki wszyscy myślimy o swoim kapitale i aktywach".

To (prawie) koniec czekania

Arta powstała dla każdej osoby na świecie, ale na początku wystartuje w USA, gdzie obejmie akredytowanych inwestorów. Po uzyskaniu niezbędnych zatwierdzeń regulacyjnych nastąpi ekspansja na inne kraje i segmenty inwestycyjne. Zapisy na globalną listę oczekiwania na członkostwo są już możliwe.

Dowiedz się więcej o Arta Finance albo poproś o zaproszenie pod adresem www.artafinance.com .

Arta Finance

Arta Finance to biuro family office dla całego świata. Platforma daje większej liczbie ludzi finansowe supermoce, które do tej pory były domeną najbogatszych. Arta Finance, doradca finansowy zarejestrowany w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby umożliwić inteligentne inwestowanie na publicznych rynkach kapitałowych i w ramach alternatywnych inwestycji - m.in. funduszy private equity, venture capital i nieruchomości - i dostęp do wiedzy finansowej, która pomoże każdemu członkowi realizować swoje wyjątkowe cele. Założona przez zespół byłych kierowników i badaczy z Google, spółka Arta uzyskała wsparcie Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue i ponad 140 znanych inwestorów z branży technologii i finansów. Więcej o Arta: artafinance.com .

Ważne informacje

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z potencjalną utratą kapitału. Nie ma gwarancji, że strategie i usługi oferowane przez Arta Finance przyniosą sukces lub będą skuteczniejsze od innych strategii i usług.

Wszystkie opinie wyrażone w niniejszej informacji stanowią opinie autora lub cytowanych osób według stanu na dzień publikacji niniejszego dokumentu i mogą ulec zmianie bez potrzeby zawiadamiania o tym fakcie. Prezentowane stwierdzenia, w tym te dotyczące trendów, warunków rynkowych i doświadczenia lub wiedzy autora lub cytowanych osób nie są faktami i opierają się na bieżących oczekiwaniach, szacunkach, opiniach lub przekonaniach. Adnotacje podane na życzenie Arta Finance.

Skuteczność w przeszłości nie gwarantuje wyników w przyszłości. Omawiane w niniejszej informacji inwestycje mogą nie być odpowiednie dla inwestorów w zależności od ich szczegółowych celów inwestycyjnych i pozycji finansowej. Inwestorzy powinni niezależnie zweryfikować każdą omawianą inwestycję w kontekście własnych celów, profilu ryzyka i okoliczności, zanim podejmą decyzje o inwestowaniu z Arta Finance.

Klip wideo - https://www.youtube.com/watch?v=eo2SFRyb9zc

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1934558/Arta_Finance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934557/Arta_Logo.jpg

SOURCE Arta Finance