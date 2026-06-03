APsystems представляет новые решения для хранения солнечной энергии на микроплощадках и в жилых домах на базе ИИ на выставке SNEC 2026

ШАНХАЙ, 3 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- APsystems демонстрирует свои последние инновации в области хранения солнечной энергии на выставке SNEC 2026 в Шанхае. Поддерживая философию «Основано на принципах безопасности, обеспечивает интеграцию хранения солнечной энергии», компания запустила семь новых продуктовых линеек, охватывающих четыре категории решений для хранения энергии: соединение по переменному току, гибридное соединение по переменному/постоянному току, хранение энергии без сети и струнного типа. Ее решения для хранения на микроплощадках и в жилых помещениях являются основными направлениями выставки.

SNEC

ИИ и виртуальная электростанция повышают экономическую отдачу пользователя

Мировой спрос на более интеллектуальные и эффективные решения для хранения солнечной энергии в жилых домах продолжает расти. Чтобы удовлетворить растущие ожидания в отношении интеллектуального управления энергопотреблением и более высокой экономической отдачи, компания APsystems запустила полный набор интеллектуальных решений для балконных и бытовых солнечных батарей со встроенной оптимизацией алгоритма ИИ и бесперебойной совместимостью с виртуальными электростанциями. Эти решения, основанные на собственной модели ИИ на основе аккумуляторных батарей от APsystems, учитывают динамические цены на электроэнергию, погодные условия и привычки пользователей в потреблении энергии, чтобы повысить собственное потребление фотоэлектрических систем на месте и снизить затраты на электроэнергию в домашних хозяйствах. Например, новый плагин Lake 6 Plug-in ESS обеспечивает среднегодовую экономию в размере 1876 евро на домохозяйство. Кроме того, все новые продукты для хранения в жилых помещениях поддерживают торговлю виртуальной электростанции, что позволяет пользователям получать дополнительный доход, участвуя в сетевых транзакциях.

Lake 6 — готовый ESS для переменного тока для балконных солнечных решений

Являясь флагманской новинкой, система ESS Lake 6 для переменного тока мощностью 6 кВт/ч оснащена элементами большой емкости 314 Ач. Разработанная специально для балконных фотоэлектрических систем, она хранит избыточную дневную солнечную энергию для пикового использования и значительно сокращает потери энергии. Это компактное решение «все в одном» отличается готовой к подключению установкой без инструментов и широкой совместимостью с обычными бытовыми нагрузками. Благодаря номинальной мощности 2500 Вт оно поддерживает большинство мощных бытовых приборов и обеспечивает до 8000 циклов зарядки-разрядки для долгосрочной стабильной работы. Интегрированная энергосберегающая технология снижает потери в режиме ожидания, в то время как низковольтная конструкция 19,2 В и встроенная противопожарная конструкция исключают риски для электробезопасности. Обладая степенью защиты IP65 от пыли и влаги, устройство подходит как для внутренней, так и для наружной установки, а его низкотемпературный нагревательный модуль обеспечивает надежную работу при температуре до -20° C.

Флагманские инверторы для бытового хранения LSH-6 и LSA-6

APsystems дебютирует на выставке с двумя ведущими инверторами для хранения в жилых помещениях для удовлетворения разнообразных бытовых потребностей: гибридный LSH-6 и LSA-6 для переменного тока. Компактный LSH-6объединяет фотоэлектрическую генерацию, сетевое/автономное электропитание и интеллектуальное управление энергией, предлагая номинальную мощность 6000 ВА, пиковую мощность 9000 ВА, максимальную эффективность 97,6% и сверхвысокий размер постоянного тока, поддерживающий до 12 кВт мощности фотоэлектрической системы. Модернизированный LSA-6 обеспечивает номинальную мощность 3,68 кВт — 6 кВт, пиковую резервную мощность 9000 ВА и пиковую эффективность 96,1%. Полностью совместимый с большинством существующих фотоэлектрических систем, он подходит как для модернизации устаревших систем, так и для новых жилых солнечных проектов.

Оба инвертора используют собственную технологию интеллектуального управления APsystems для повышения производительности и удобства пользователя. Благодаря безвентиляторной естественной теплоотдаче они работают бесшумно при 30 дБ. Низковольтная конструкция 48 В устраняет опасность высокого напряжения, в то время как зарядка и разрядка мощностью 125 А обеспечивают быстрое пополнение энергии. Сверхбыстрое переключение уровня ИБП 4 мс обеспечивает стабильную работу в автономном режиме. Высокая плотность мощности делает устройство на 20% меньше, чем у обычных моделей. Проводка может быть выполнена без снятия корпуса, а гибкое параллельное расширение значительно упрощает монтаж и ввод в эксплуатацию на месте. Эти инверторы поддерживают параллельное подключение для гибкого расширения емкости. Имея 4 режима работы, они полностью адаптируются ко всем сценариям хранения энергии в домашних хозяйствах, повышая собственное потребление фотоэлектрических панелей и извлекая прибыль от разницы цен в часы пиковой и низкой нагрузки для предоставления эффективных и экономичных интеллектуальных энергетических решений для домов.

На SNEC 2026 компания APsystems с гордостью демонстрирует свою экосистему продуктов, основанную на сценариях, построенных на безопасных, эффективных и удобных решениях для хранения солнечной энергии. Благодаря гибким настройкам и проверенной надежности новая линейка удовлетворяет разнообразные потребности в энергии для жилых помещений, обеспечивая стабильное энергоснабжение и долгосрочные экономические выгоды для пользователей.

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