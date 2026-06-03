APsystems představí na veletrhu SNEC 2026 nová úložiště solární energie pro domácnosti a mikrolokality na bázi AI
News provided byAPsystems
Jun 03, 2026, 12:30 ET
ŠANGHAJ, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost APsystems představuje na veletrhu SNEC 2026 v Šanghaji své nejnovější inovace na poli úložišť solární energie. V souladu se svou filozofií „Bezpečnost jako základ, integrace solárních úložišť jako budoucnost" společnost uvedla na trh sedm nových produktových řad pokrývajících čtyři kategorie řešení pro ukládání energie: AC propojení, hybridní AC-DC propojení, off-grid a řetězcové úložiště energie. Hlavními atrakcemi expozice jsou přitom řešení skladování energie pro mikrolokality a domácnosti.
Umělá inteligence a virtuální elektrárny zvyšují ekonomickou návratnost pro uživatele
Celosvětová poptávka po chytřejších a efektivnějších řešeních pro solární úložiště v domácnostech stále roste. S cílem splnit rostoucí nároky na inteligentní správu energie a vyšší ekonomickou návratnost uvedla společnost APsystems na trh kompletní sadu chytrých řešení pro balkonová a domácí solární úložiště s integrovanou optimalizací pomocí algoritmů umělé inteligence a plnou kompatibilitou s virtuálními elektrárnami (Virtual Power Plants, VPP). Díky internímu modelu BESS AI společnosti APsystems tato řešení zohledňují dynamické ceny elektřiny, povětrnostní podmínky a návyky uživatelů v oblasti spotřeby energie, aby tak zvýšila spotřebu vlastní fotovoltaické energie v místě a snížila náklady domácností na energii. Například nové plug-in úložiště (ESS) Lake 6 takto zajistí průměrnou roční úsporu 1 876 eur na domácnost. Všechny nové produkty pro skladování energie v domácnostech navíc podporují obchodování VPP, což uživatelům umožňuje vydělat si další příjmy zapojením do transakcí na trhu.
Plug-and-Play ESS s připojením na střídavý proud pro balkonové elektrárny: Lake 6
Vlajková novinka – 6kWh úložiště Lake 6 s připojením na střídavý proud – je vybavena velkokapacitními články o kapacitě 314 Ah. Tento systém je uzpůsoben pro balkónové fotovoltaické systémy, během denního osvitu ukládá přebytečnou sluneční energii pro použití ve špičkách a výrazně tak snižuje plýtvání energií. Kompaktní řešení typu „vše v jednom" se snadno instaluje bez nářadí (plug-and-play) a je široce kompatibilní s běžnými domácími spotřebiči. Díky jmenovitému výkonu 2 500 W umožňuje napájení většiny výkonných domácích spotřebičů a nabízí až 8 000 nabíjecích a vybíjecích cyklů pro dlouhodobý stabilní provoz. Integrovaná technologie úspory energie snižuje ztráty v pohotovostním režimu, zatímco 19,2V nízkonapěťová konstrukce a integrovaná ohnivzdorná struktura eliminují bezpečnostní rizika. Díky odolnosti proti prachu a vodě podle normy IP65 je zařízení vhodné pro instalaci v interiéru i exteriéru a jeho nízkoteplotní topný modul zajišťuje spolehlivý provoz při teplotách až do -20 °C.
Špičkové invertory pro ukládání energie v domácnostech: LSH-6 a LSA-6
Na veletrhu se poprvé představí také dva špičkové invertory pro ukládání energie od AP Systems, které dokážou naplnit rozmanité potřeby domácností: hybridní LSH-6 a střídač s připojením na střídavou síť LSA-6. Kompaktní zařízení LSH-6 kombinuje výrobu fotovoltaické energie, napájení v síti i mimo síť a inteligentní správu energie. Nabízí jmenovitý výkon 6000 VA, špičkový výkon 9000 VA, maximální účinnost 97,6 % a mimořádně vysokou dimenzaci stejnosměrného proudu, díky čemuž podporuje fotovoltaickou kapacitu až 12 kW. Vylepšený LSA-6 poskytuje jmenovitý výkon 3,68 kW–6 kW, špičkový pohotovostní výkon 9000 VA a špičkovou účinnost 96,1 %. Je plně kompatibilní s většinou stávajících fotovoltaických systémů a hodí se jak pro modernizaci starších systémů, tak pro nově budované solární projekty v domácnostech.
Oba invertory využívají pro vylepšení výkonu a zvýšení uživatelského komfortu inteligentní řídicí technologii vyvinutou společností APsystems. Díky přirozenému odvodu tepla bez ventilátoru dosahuje jejich hlučnost pouhých 30 dB. Nízkonapěťová konstrukce 48 V eliminuje rizika spojená s vysokým napětím, zatímco nabíjení a vybíjení vysokým proudem 125 A umožňuje rychlé doplnění energie. Ultrarychlé přepínání na úrovni UPS s dobou 4 ms zajišťuje stabilní provoz v režimu mimo síť. Díky vysoké hustotě výkonu je jednotka o 20 % menší než konvenční modely. Zapojení lze provést bez demontáže krytu a flexibilní paralelní rozšiřování výrazně zjednodušuje instalaci a zprovoznění na místě. Oba invertory navíc podporují paralelní zapojení pro možnost flexibilního rozšíření kapacity. Díky nabídce 4 provozních režimů se plně přizpůsobí všem scénářům ukládání energie v domácnostech a umožňují zvyšovat spotřebu vlastní fotovoltaické energie, využívat výhody energetické arbitráže a získat efektivní, hospodárné a inteligentní řešení domácí energetiky.
Na veletrhu SNEC 2026 společnost APsystems s hrdostí vystaví svůj ekosystém produktů založený na scénářích, jehož základem jsou bezpečná, efektivní a uživatelsky přívětivá řešení pro solární skladování energie. Nová nabídka produktů, která se vyznačuje flexibilními konfiguracemi a prověřenou spolehlivostí, splňuje rozmanité energetické potřeby domácností a zajišťuje uživatelům stabilní dodávky energie a dlouhodobé ekonomické výhody.
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