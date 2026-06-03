APsystems prezentuje nowe rozwiązania AI dla mikroinstalacji i domowego magazynowania energii na targach SNEC 2026

SZANGHAJ, 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- APsystems zaprezentował swoje najnowsze innowacje w obszarze fotowoltaiki i magazynowania energii podczas targów SNEC 2026 w Szanghaju. Firma, realizując strategię „Bezpieczeństwo jako fundament, integracja fotowoltaiki i magazynowania energii jako kierunek rozwoju", wprowadziła siedem nowych linii produktowych obejmujących cztery główne kategorie rozwiązań: sprzężenie AC, hybrydowe systemy AC-DC, instalacje off-grid oraz magazyny energii typu string. Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom dla mikroinstalacji oraz systemów magazynowania energii dla gospodarstw domowych.

SNEC

Sztuczna inteligencja i VPP (wirtualna elektrownia) poprawiają efektywność ekonomiczną

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne i bardziej efektywne systemy magazynowania energii dla gospodarstw domowych, APsystems wprowadził kompleksową ofertę rozwiązań dla instalacji balkonowych i domowych, wyposażonych w algorytmy sztucznej inteligencji oraz pełną interoperacyjność z wirtualnymi elektrowniami (VPP). Systemy te, oparte na autorskim modelu AI dla magazynów energii (BESS), analizują dynamiczne ceny energii, warunki pogodowe oraz nawyki zużycia użytkowników, aby zwiększyć autokonsumpcję energii z instalacji PV i obniżyć koszty energii w gospodarstwach domowych. Przykładowo nowy system Lake 6 Plug-in ESS pozwala osiągnąć średnie roczne oszczędności na poziomie 1 876 euro na gospodarstwo domowe. Dodatkowo wszystkie nowe produkty z segmentu magazynowania energii dla domów wspierają także udział w rynku energii poprzez VPP, umożliwiając użytkownikom generowanie dodatkowych przychodów.

Lake 6 - system magazynowania energii ESS typu plug-and-play z sprzężeniem AC dla instalacji balkonowych PV

Jako flagowy nowy produkt, system ESS Lake 6 o pojemności 6 kWh i sprzężeniu AC został wyposażony w ogniwa o dużej pojemności 314 Ah. Rozwiązanie jest dedykowane balkonowym instalacjom PV, umożliwiając magazynowanie nadwyżek energii słonecznej wytwarzanej w ciągu dnia i jej wykorzystanie w okresach zwiększonego zapotrzebowania, co ogranicza straty energii. Kompaktowa konstrukcja typu all-in-one wspiera instalację plug-and-play bez użycia narzędzi oraz zapewnia kompatybilność z szeroką gamą domowych urządzeń elektrycznych. System o mocy znamionowej 2500 W może zasilać większość sprzętów o dużym poborze energii i oferuje do 8000 cykli pracy ładowania i rozładowania, co przekłada się na długą żywotność.

Zintegrowane technologie oszczędzania energii redukują straty w trybie czuwania, a niskonapięciowa konstrukcja 19,2 V oraz wbudowana struktura ognioodporna zwiększają poziom bezpieczeństwa użytkowania. Stopień ochrony IP65 przed pyłem i wodą umożliwia montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a system ogrzewania niskotemperaturowego zapewnia stabilną pracę nawet przy temperaturach do -20°C.

LSH-6 i LSA-6 - flagowe inwertery do domowych systemów magazynowania energii

APsystems prezentuje na targach dwa flagowe inwertery magazynowania energii dla sektora mieszkaniowego, odpowiadające zróżnicowanym potrzebom użytkowników: hybrydowy LSH-6 oraz model LSA-6 ze sprzężeniem AC. Kompaktowy LSH-6 integruje w jednej jednostce wytwarzanie energii z PV, zasilanie w trybie on/off-grid oraz inteligentne zarządzanie energią. Urządzenie oferuje moc znamionową 6000 VA, moc szczytową 9000 VA, sprawność maksymalną na poziomie 97,6% oraz bardzo wysoki poziom przewymiarowania strony DC, umożliwiając obsługę instalacji PV o mocy do 12 kW. Z kolei ulepszony LSA-6 zapewnia moc wyjściową w zakresie 3,68-6 kW, moc szczytową 9000 VA oraz sprawność do 96,1%. Dzięki pełnej kompatybilności z większością istniejących systemów PV doskonale sprawdza się zarówno przy modernizacji starszych instalacji, jak i w nowych projektach fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych.

Oba inwertery wykorzystują opracowaną przez APsystems technologię inteligentnego sterowania, co poprawia ich wydajność oraz komfort użytkowania. Dzięki bezwentylatorowemu, pasywnemu chłodzeniu pracują cicho na poziomie ok. 30 dB. Niskonapięciowa konstrukcja 48 V eliminuje ryzyko związane z wysokim napięciem, a prąd ładowania i rozładowania 125 A umożliwia szybkie uzupełnianie energii. Bardzo szybkie, 4-milisekundowe przełączanie w trybie UPS zapewnia stabilną pracę w trybie off-grid. Wysoka gęstość mocy pozwala zmniejszyć rozmiar urządzenia o około 20% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Konstrukcja umożliwia wykonanie okablowania bez demontażu obudowy, a możliwość pracy równoległej ułatwia skalowanie instalacji oraz jej uruchomienie. Dzięki możliwości pracy równoległej inwertery pozwalają na elastyczne zwiększanie mocy systemu, a cztery dostępne tryby działania umożliwiają dostosowanie jego pracy do różnych potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego. Rozwiązanie wspiera maksymalizację wykorzystania energii z instalacji PV oraz optymalizację kosztów energii, zapewniając wydajne i ekonomiczne zarządzanie domowym systemem energetycznym.

Podczas targów SNEC 2026 APsystems prezentuje kompleksowy ekosystem produktów opracowanych z myślą o bezpiecznych, wydajnych i przyjaznych użytkownikowi rozwiązaniach w zakresie fotowoltaiki i magazynowania energii. Dzięki elastycznym możliwościom konfiguracji oraz sprawdzonej niezawodności nowe produkty odpowiadają różnorodnym potrzebom energetycznym gospodarstw domowych, zapewniając ciągłość zasilania i wspierając długofalowe oszczędności.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2994187/SNEC.jpg