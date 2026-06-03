Spoločnosť APsystems predstavuje na veľtrhu SNEC 2026 nové riešenia pre mikrosiete a rezidenčné úložiská solárnej energie s umelou inteligenciou
News provided byAPsystems
Jun 03, 2026, 12:30 ET
ŠANGHAJ, 3. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť APsystems predstavuje na veľtrhu SNEC 2026 v Šanghaji svoje najnovšie inovácie v oblasti systémov skladovania solárnej energie. V súlade s jej krédom „Bezpečný základ pre integráciu solárnych systémov a úložísk" spoločnosť uviedla na trh sedem nových produktových radov, ktoré zahŕňajú štyri kategórie riešení na skladovanie energie: pripojenie na strane striedavého prúdu, hybridné pripojenie na strane striedavého aj jednosmerného prúdu, skladovanie energie mimo siete a reťazcového typu. Hlavnými lákadlami prezentácie sú riešenia pre mikrosiete a úložiská pre rezidenčné priestory.
Inteligentné riadenie pre virtuálne elektrárne na báze umelej inteligencie zvyšuje ekonomické výnosy pre používateľov
Globálny dopyt po inteligentnejších a efektívnejších riešeniach skladovania solárnej energie v domácnostiach neustále rastie. Aby spoločnosť APsystems splnila rastúce očakávania v oblasti inteligentného riadenia energie a vyššej ekonomickej návratnosti, uviedla na trh kompletný rad inteligentných riešení pre balkóny a domácnosti so solárnymi akumuláciami energie so vstavanou optimalizáciou algoritmov umelej inteligencie a bezproblémovou interoperabilitou s virtuálnymi elektrárňami. Tieto riešenia, poháňané interným modelom umelej inteligencie BESS od spoločnosti APsystems, zohľadňujú dynamické ceny elektriny, poveternostné podmienky a návyky používateľov v oblasti spotreby energie s cieľom zvýšiť vlastnú spotrebu fotovoltických elektrární na mieste a znížiť náklady domácností na energiu. Napríklad nové batériové úložisko Lake 6 Plug-in ESS prináša priemernú ročnú úsporu 1 876 EUR na jednu domácnosť. Okrem toho všetky nové produkty na skladovanie energie pre domácnosti podporujú obchodovanie s virtuálnymi elektrárňami, čo používateľom umožňuje zarobiť si dodatočné príjmy účasťou na sieťových transakciách.
Úložisko Lake 6 – Plug-and-Play ESS s pripojením na striedavý prúd pre balkónové solárne panely
Ako vlajková loď nového produktu je úložisko Lake 6 AC ESS s výkonom 6 kWh vybavené článkami s veľkou kapacitou 314 Ah. Je prispôsobený pre balkónové fotovoltické systémy, ukladá prebytočnú dennú slnečnú energiu pre špičkové využitie a výrazne znižuje plytvanie energiou. Toto kompaktné riešenie typu „všetko v jednom" sa vyznačuje inštaláciou typu „plug-and-play" bez použitia nástrojov a širokou kompatibilitou s bežnými domácimi spotrebičmi. S menovitým výkonom 2 500 W podporuje väčšinu domácich spotrebičov s vysokým výkonom a poskytuje až 8 000 cyklov nabitia a vybitia pre dlhodobú stabilnú prevádzku. Integrovaná technológia úspory energie znižuje straty v pohotovostnom režime, zatiaľ čo nízkonapäťová konštrukcia 19,2 V a vstavaná ohňovzdorná konštrukcia eliminujú riziká súvisiace s elektrickou bezpečnosťou. Vďaka odolnosti voči prachu a vode s krytím IP65 je jednotka vhodná na vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu a jej nízkoteplotný vykurovací modul zaisťuje spoľahlivú prevádzku pri teplotách až do -20 °C.
Vlajkové modely rezidenčných úložných invertorov LSH-6 a LSA-6
Spoločnosť APsystems na výstave predstavuje dva popredné rezidenčné invertory, ktoré uspokoja rôzne potreby domácností: hybridný LSH-6 a LSA-6 s pripojením na striedavý prúd. Kompaktný model LSH-6 integruje výrobu fotovoltickej energie, sieťové a záložné napájanie a inteligentné hospodárenie s energiou. Ponúka menovitý výkon 6 000 VA, špičkový výkon 9 000 VA, maximálnu účinnosť 97,6 % a ultravysoké predimenzovanie jednosmerného prúdu s podporou fotovoltickej kapacity až 12 kW. Vylepšený invertor LSA-6 poskytuje menovitý výkon 3,68 kW – 6 kW, špičkový pohotovostný výkon 9 000 VA a špičkovú účinnosť 96,1 %. Je plne kompatibilný s väčšinou existujúcich fotovoltických systémov, takže je vhodný ako pre modernizáciu starších systémov, tak aj pre nové rezidenčné solárne projekty.
Oba meniče využívajú inteligentnú technológiu riadenia vyvinutú spoločnosťou APsystems pre lepší výkon a používateľský komfort. Vďaka prirodzenému odvádzaniu tepla bez ventilátora pracujú ticho s hlučnosťou 30 dB. Nízkonapäťová konštrukcia 48 V eliminuje riziká vysokého napätia, zatiaľ čo nabíjanie a vybíjanie vysokým prúdom 125 A umožňuje rýchle doplnenie energie. Ultrarýchle prepínanie 4 ms na úrovni UPS zaisťuje stabilnú prevádzku aj v režime bez pripojenia k sieti. Vďaka vysokej hustote výkonu je jednotka o 20 % menšia ako konvenčné modely. Zapojenie je možné vykonať bez demontáže krytu a flexibilné paralelné rozšírenie výrazne zjednodušuje inštaláciu a uvedenie do prevádzky na mieste. Tieto meniče podporujú paralelné pripojenie pre flexibilné rozšírenie kapacity. Vďaka 4 dostupným prevádzkovým režimom sa plne prispôsobujú všetkým scenárom skladovania energie v domácnostiach, čím zvyšujú vlastnú spotrebu fotovoltiky a výhody cenových rozdielov (arbitráže) v čase nízkej a vysokej tarify, čím poskytujú efektívne a ekonomické inteligentné energetické riešenia pre domácnosti.
Na veľtrhu SNEC 2026 spoločnosť APsystems hrdo predstavuje svoj ekosystém produktov riadený scenármi, ktorý je postavený na bezpečných, efektívnych a užívateľsky prívetivých riešeniach skladovania solárnej energie. Vďaka flexibilným nastaveniam a overenej spoľahlivosti spĺňa nový rad rôzne energetické potreby domácností, zabezpečuje stabilné napájanie a dlhodobé ekonomické zisky pre používateľov.
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