APsystems présente ses nouvelles solutions de micro-sites alimentés par l'IA et de stockage solaire résidentiel au salon SNEC 2026

SHANGHAI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- APsystems présente ses dernières innovations en matière de stockage solaire au SNEC 2026 à Shanghai. Fidèle à la philosophie « La sécurité avant tout : favoriser l'intégration du stockage solaire », l'entreprise a lancé sept nouvelles lignes de produits couvrant quatre catégories de solutions de stockage d'énergie : couplage AC, couplage hybride AC-DC, stockage d'énergie hors réseau et de type string. Ses solutions de micro-sites et de stockage résidentiel sont les points forts de la présentation.

SNEC

L'IA et les technologies VPP intelligentes permettent d'accroître les revenus des utilisateurs

La demande mondiale de solutions de stockage solaire résidentielles plus intelligentes et plus efficaces ne cesse d'augmenter. Pour répondre aux attentes croissantes en matière de gestion intelligente de l'énergie et de rentabilité économique, APsystems a lancé une gamme complète de solutions de stockage solaire pour les balcons intelligents et les habitations, intégrant une optimisation des algorithmes d'IA et une interopérabilité VPP simplifiée. Alimentées par le modèle interne BESS AI d'APsystems, ces solutions prennent en compte les prix dynamiques de l'électricité, les conditions météorologiques et les habitudes de consommation d'énergie des utilisateurs afin de stimuler l'autoconsommation photovoltaïque sur site et de réduire les coûts énergétiques des ménages. Par exemple, le nouveau système de stockage d'énergie rechargeable Lake 6 Plug-in permet de réaliser des économies annuelles moyennes de 1 876 euros par ménage. En outre, tous les nouveaux produits de stockage résidentiel prennent en charge les échanges VPP, ce qui permet aux utilisateurs de rentabiliser davantage leur participation aux transactions sur le réseau.

Lake 6 - Système de stockage d'énergie rechargeable à couplage AC prêt à l'emploi pour le solaire de balcon

En tant que nouveau produit phare, le système de stockage d'énergie rechargeable Lake 6 de 6 kWh couplé à l'AC est équipé de cellules de grande capacité de 314 Ah. Conçu pour les systèmes photovoltaïques de balcon, il stocke le surplus d'énergie solaire produite pendant la journée pour l'utiliser en période de pointe et réduit considérablement le gaspillage d'énergie. Cette solution compacte et tout-en-un se caractérise par une installation plug-and-play sans outil et une large compatibilité avec les charges domestiques courantes. Dotée d'une puissance nominale de 2 500 W, elle prend en charge la plupart des appareils domestiques de grande puissance et offre jusqu'à 8 000 cycles de charge et de décharge pour un fonctionnement stable à long terme. La technologie intégrée d'économie d'énergie réduit les pertes en mode veille, tandis que la conception de basse tension à 19,2 Vet la structure ignifuge intégrée éliminent les risques de sécurité électrique. Résistant à la poussière et à l'eau selon la norme IP65, l'appareil peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur, et son module de chauffage basse température garantit un fonctionnement fiable à des températures pouvant descendre à -20°C.

Onduleurs à stockage résidentiel LSH-6 & LSA-6, produits phares de la gamme

Lors du salon, APsystems présente deux onduleurs de stockage résidentiels de premier plan conçus pour répondre aux différents besoins des ménages : l'hybride LSH-6 et le couplage AC LSA-6. Le modèle compact LSH-6 intègre la production photovoltaïque, l'alimentation en réseau ou hors réseau et la gestion intelligente de l'énergie. Il offre une puissance nominale de 6 000 VA, une puissance de crête de 9 000 VA, un rendement maximal de 97,6 % et un surdimensionnement CC très élevé, prenant en charge jusqu'à 12 kW de capacité photovoltaïque. La version LSA-6 améliorée offre une puissance nominale de 3,68 kW–6 kW, une puissance de veille maximale de 9 000 VA et un rendement maximal de 96,1 %. Entièrement compatible avec la plupart des systèmes photovoltaïques existants, elle convient aussi bien à la modernisation des systèmes existants qu'aux nouveaux projets solaires résidentiels.

Les deux onduleurs reposent sur la technologie de contrôle intelligent développée par APsystems pour améliorer les performances et l'expérience de l'utilisateur. Dotés d'une dissipation naturelle de la chaleur sans ventilateur, ils assurent un fonctionnement silencieuxà 30 dB. La conception basse tension de 48 V élimine les risques de haute tension, tandis que la charge et la décharge à courant élevé de 125 A permettent une recharge rapide. La commutation ultra-rapide de 4 ms au niveau de l'onduleur garantit un fonctionnement stable en mode hors réseau. Grâce à une densité de puissance optimisée, l'appareil est 20 % plus compact que les modèles conventionnels. Le câblage peut être effectué sans retirer le boîtier, et l'extension parallèle flexible simplifie grandement l'installation et la mise en service sur site. Ces onduleurs prennent en charge le raccordement parallèle pour une extension flexible de la capacité. Les 4 modes de fonctionnement disponibles font qu'ils s'adaptent parfaitement à tous les scénarios de stockage d'énergie domestique, augmentant ainsi l'autoconsommation photovoltaïque et les avantages liés à l'arbitrage tarifaire entre les heures de pointe et les heures creuses, afin de fournir des solutions énergétiques intelligentes efficaces et économiques pour les foyers.

Au salon SNEC 2026, APsystems est fière de présenter son écosystème de produits fondé sur les cas d'utilisation et construit autour de solutions de stockage solaire sûres, efficaces et faciles à utiliser. Grâce à des installations flexibles et à une fiabilité éprouvée, la nouvelle gamme répond à des besoins énergétiques résidentiels variés, garantissant ainsi une alimentation électrique stable et des gains économiques à long terme pour les utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994187/SNEC.jpg