ARRAY Innovation célèbre son succès au Gateway Gulf avec trois accords de partenariat majeurs

MANAMA, Bahreïn, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ARRAY Innovation, le chef de file de l'IA, des logiciels d'entreprise et des solutions cloud basé à Bahreïn, est fier d'annoncer sa participation réussie au Gateway Gulf 2024. Au cours de cet événement, organisé par le Bahrain Economic Development Board (EDB) au Royaume de Bahreïn, ARRAY a signé des accords stratégiques avec des organisations bahreïniennes : Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), National Bank of Bahrain (NBB) et le Fonds du travail (Tamkeen), soulignant l'engagement d'ARRAY en faveur de la transformation numérique.

Le président d'ARRAY, M. Khalid Taqi, déclare : « Nos collaborations avec Alba, NBB et Tamkeen soulignent l'engagement d'ARRAY dans le processus de transformation numérique de Bahreïn. Nous nous engageons à fournir des solutions technologiques qui soutiennent les entreprises locales dans leur croissance durable et leur excellence opérationnelle ».

« La mission d'ARRAY est de développer des logiciels d'entreprise avancés et des solutions d'IA qui créent des emplois à forte valeur ajoutée pour les Bahreïniens. Nos derniers accords avec des organisations bahreïniennes de premier plan reflètent notre vision d'un impact positif sur les entreprises et les communautés bahreïniennes », déclare Alaa Saeed, fondateur et CEO, ARRAY.

Le partenariat d'ARRAY avec Alba se concentre sur l'IA, l'analyse de données et les solutions d'automatisation, favorisant l'excellence opérationnelle et la réduction des coûts. « Notre collaboration stratégique avec ARRAY marque une étape importante dans le positionnement d'Alba en tant que chef de file axé sur la technologie. Ce partenariat permettra non seulement de faire progresser notre parcours Industrie 4.0, en promouvant l'excellence opérationnelle, mais il s'aligne également sur la Vision économique 2030 de Bahreïn en investissant dans les talents locaux », déclare le président du conseil d'administration d'Alba, M. Khalid Al Rumaihi.

Le partenariat d'ARRAY avec la National Bank of Bahrain (NBB) vise à optimiser l'infrastructure technologique de la NBB grâce à un traitement avancé du langage naturel (NLP) et à l'IA générative. Cette collaboration permettra d'obtenir des informations exploitables, d'optimiser les opérations et d'améliorer l'expérience des clients. « En intégrant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, nous sommes en mesure de faire avancer notre transformation numérique, en proposant des solutions qui enrichissent l'expérience bancaire de nos clients. Notre partenariat avec ARRAY Innovation souligne l'importance que nous accordons aux technologies modernes pour renforcer le leadership de Bahreïn en matière d'ingéniosité financière », déclare M. Usman Ahmed, CEO, NBB Group.

Dans le cadre de son accord avec Tamkeen, ARRAY développera une solution de mise en relation des offres d'emploi alimentée par l'IA, stimulant la croissance économique de Bahreïn grâce à l'alignement stratégique du secteur privé. Son Excellence Mme Maha Abdulhameed Mofeez, CEO de Tamkeen, souligne : « En améliorant les opérations internes et externes grâce à ce partenariat, nous visons à maximiser l'impact de nos initiatives et à accroître les opportunités pour les talents bahreïnien dans le secteur privé ».

Ces accords historiques soulignent le rôle d'ARRAY en tant que partenaire de confiance dans la transformation numérique de Bahreïn, permettant aux organisations de stimuler l'efficacité et la croissance conformément à la Vision économique 2030 de Bahreïn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2547651/Bahrain_ARRAy.jpg