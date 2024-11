ARRAY Innovation feiert bahnbrechenden Erfolg bei Gateway Gulf mit drei wichtigen Partnerschaftsverträgen

MANAMA, Bahrain, 4. November 2024 /PRNewswire/ -- ARRAY Innovation, der in Bahrain ansässige Marktführer für KI, Unternehmenssoftware und Cloud-Lösungen, feierte stolz einen Meilenstein auf der Gateway Gulf 2024. Während der Veranstaltung, die vom Bahrain Economic Development Board (EDB) im Königreich Bahrain organisiert wurde, unterzeichnete ARRAY strategische Vereinbarungen mit den folgenden bahrainischen Organisationen: Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), National Bank of Bahrain (NBB) und Labour Fund (Tamkeen), was das Engagement von ARRAY für die digitale Transformation unterstreicht.

Khalid Taqi, Chairman von ARRAY, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit Alba, NBB und Tamkeen unterstreicht das Engagement von ARRAY für die digitale Transformation in Bahrain. Wir sind bestrebt, Technologielösungen zu liefern, die lokale Unternehmen bei nachhaltigem Wachstum und operativer Exzellenz unterstützen."

„ARRAY hat es sich zur Aufgabe gemacht, fortschrittliche Unternehmenssoftware und KI-Lösungen zu entwickeln, die hochwertige Arbeitsplätze für Bahrainis schaffen. Unsere jüngsten Vereinbarungen mit führenden bahrainischen Organisationen spiegeln unsere Vision wider, die bahrainischen Unternehmen und Gemeinden positiv zu beeinflussen", so Alaa Saeed, ARRAY-Gründer und CEO.

Die Partnerschaft zwischen ARRAY und Alba konzentriert sich auf KI, Datenanalyse und Automatisierungslösungen, um operative Exzellenz und Kostensenkung zu fördern. „Unsere strategische Zusammenarbeit mit ARRAY ist ein wichtiger Schritt zur Positionierung von Alba als technologieorientierter Branchenführer. Diese Partnerschaft wird nicht nur unsere Reise in die Industrie 4.0 vorantreiben und die operative Exzellenz fördern, sondern steht auch im Einklang mit der wirtschaftlichen Vision 2030 von Bahrain, indem wir in lokale Talente investieren", sagte der Chairman of the Board von Alba, Khalid Al Rumaihi.

Die Partnerschaft von ARRAY mit der National Bank of Bahrain (NBB) zielt darauf ab, die technologische Infrastruktur der NBB mit fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und generativer KI zu verbessern. Die Zusammenarbeit wird verwertbare Erkenntnisse liefern, den Betrieb optimieren und das Kundenerlebnis verbessern. „Durch die Integration modernster künstlicher Intelligenz sind wir in der Lage, unsere digitale Transformation voranzutreiben und Lösungen zu liefern, die das Bankerlebnis unserer Kunden bereichern. Unsere Partnerschaft mit ARRAY Innovation unterstreicht unseren Fokus auf moderne Technologie, um Bahrains Führungsrolle im Finanzbereich zu stärken", sagte Usman Ahmed, CEO der NBB Group.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Tamkeen wird ARRAY eine KI-gestützte Lösung zur Vermittlung von Arbeitsplätzen entwickeln, die das Wirtschaftswachstum in Bahrain durch eine strategische Ausrichtung auf den Privatsektor fördert. Ihre Exzellenz Frau Maha Abdulhameed Mofeez, Chief Executive von Tamkeen, betonte: „Indem wir durch diese Partnerschaft sowohl die internen als auch die externen Abläufe verbessern, wollen wir die Wirkung unserer Initiativen maximieren und die Chancen für bahrainische Talente im Privatsektor erhöhen."

Diese wegweisenden Vereinbarungen unterstreichen die Rolle von ARRAY als vertrauenswürdiger Partner bei der digitalen Transformation Bahrains, der Unternehmen in die Lage versetzt, Effizienz und Wachstum im Einklang mit der wirtschaftlichen Vision 2030 Bahrains zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547651/Bahrain_ARRAy.jpg