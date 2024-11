Artmarket.com enregistre un chiffre d'affaires en croissance pour le 3T2024

Chiffre d'affaires en K€ : 3T2024 / 3T2023

Internet : 1900 [2024] / 2020 [2023]

Variation des produits Internet constatés d'avance*

520 [2024] / 113 [2023]

Indices et autres prestations : 51 / 51

Total 3T 2024 : 2471 / 2184 [2023] / +13 %

(*) Changement de méthode comptable pour l'enregistrement du Chiffre d'Affaires depuis le 30/06/2021. Artmarket.com précise que cette évolution réglementaire ne change strictement en rien les conditions générales de vente et d'utilisation, ni les conditions juridiques et techniques des contrats d'abonnements et de vente, ni les modes de règlement au comptant des produits et services, liant la société à sa clientèle. En effet, la norme IFRS 15, remplaçant les anciennes normes de constatation et de rattachement du chiffre d'affaires lié à la clientèle des sociétés cotées sur le marché réglementé, est depuis lors en vigueur.

Actualités et perspectives :

Artprice by Artmarket vient de franchir une nouvelle étape avec son IA Intuitive Artmarket® et son impact sur la croissance du chiffre d'affaires récurrent (ARR) en octobre 2024.

PARIS, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket a commencé à déployer à la mi-octobre 2024, au cœur de ses abonnements haut gamme, des données qui ont fait l'objet d'un apprentissage par l'IA Intuitive Artmarket®.

En effet, plutôt que d'imposer à ses 9,3 millions de clients et membres une transformation radicale de ses banques de données qui sont la référence dans le monde de l'Art depuis 27 ans, Artprice by Artmarket a fait le choix qui lui semble le plus judicieux, à savoir incrémenter des données propriétaires de son IA, au cœur des banques de données Artprice, sans que cela ne soit mentionné dans un premier temps.

Cette démarche est fondamentale car elle permet de voir la réaction des clients d'Artprice qui bénéficient de données d'une très grande richesse.

Très rapidement, Artprice a pu constater que son abonnement Premium, qui contient ses données enrichies grâce à son IA Intuitive Artmarket®, se positionnait comme l'abonnement annuel de prédilection, avec ses segments haut de gamme 439€ à 769€.

De même, Artprice a constaté une augmentation importante du TMC (Temps Moyen de Connexion réalisé sur une session client unique).

Artprice, par son expertise dans les algorithmes, le deep learning, le big analytics et son IA Intuitive Artmarket®, a utilisé cette approche pédagogique et a pu ainsi valider, d'une part, une croissance significative de son chiffre d'affaires dès la mi-octobre, grâce au choix de l'abonnement Premium par ses clients et d'autre part, un vif intérêt pour de nouvelles données où la pertinence et le caractère luxuriant de ces data présentent une grande richesse de données et images jamais vue dans le monde de l'Art.

Artprice explique une des approches singulières et scientifiques de son IA Intuitive Artmarket® qu'elle nomme : « Blind Spot AI® » qui a pour origine les travaux de Duchamp et Poincaré sur l'inframince/infrathin.

Une des approches d'Artprice, en matière d'IA, est d'éviter la théorie des ensembles flous, qui est également connue sous le nom de «logique floue», qui est une méthode basée sur les « degrés de vérité » plutôt que sur le système habituel basé sur la logique booléenne 1 ou 0. Cela revient à rechercher, dans la logique boléenne, des sous-jacents inconnus mais pour autant incontestables.

Artprice développe entre autres une approche singulière de son IA Intuitive Artmarket® qu'elle nomme « Blind Spot AI® ». Ce concept révolutionnaire en IA, dont Artprice est l'auteur, recherche « l'angle aveugle entre les données structurées ».

Dans l'histoire de l'Art, la correspondance de Blind Spot AI® est l'inframince qui est un concept esthétique et scientifique théorisé par Marcel Duchamp, désignant une différence ou un intervalle imperceptible, parfois seulement imaginable mais bien réelle, entre deux phénomènes identifiés.

Cette théorie de Duchamp provient des travaux avec le célèbre mathématicien Henri Poincaré, auteur notamment de «La Science et l'Hypothèse» qui est un ouvrage sur l'importance des modèles dans la science. Il est plausible que cet ouvrage ait inspiré Einstein pour sa réflexion qui conduisit à l'article fondateur de la théorie de la relativité restreinte, publié en 1905.

En effet, chez les grands éditeurs mondiaux de banques de données, le droit à l'erreur ne peut pas exister et la relation de confiance établie avec les clients utilisateurs ne peut pas tolérer des données approximatives voire erronées.

Artprice est en train de démontrer qu'il est possible de faire des données inexplorées avec son IA propriétaire et son process «Blind Spot AI ®» , sans entamer le capital confiance qui repose depuis 27 ans sur des données incontestables, fiables, exhaustives et pérennes, indispensables aux clients d'Artprice que sont les Experts, Auctioneers / Maisons de Ventes, Marchands d'Art, Galeristes, Institutionnels, Musées, Assurances, Private Banking, Finance, Gestion de Patrimoine et Collectionneurs.

Cette clientèle fidèle et récurrente d'Artprice ne tolère pas la moindre erreur, compte-tenu des enjeux financiers sur les œuvres d'art qui atteignent très vite des montants parfois considérables.

Dans son bêta-test d'octobre 2024, Artprice by Artmarket ramène la preuve qu'après avoir stabilisé la question de « l'alignement » (alignment problem) - qui est essentielle pour mener à bien la genèse, puis la construction de son IA Intuitive Artmarket® - les données à haute valeur ajoutée, produites par son IA Intuitive Artmarket® respectent l'éthique, les valeurs, les attentes et les sensibilités humaines propres au groupe Artprice by Artmarket, à ses clients et aux règles intangibles et multicentenaires du Marché de l'Art.

Depuis près de 20 ans, Artprice by Artmarket a stabilisé peu à peu la question de « l'alignement » qui est essentielle pour mener à bien la genèse, puis la construction de son IA Intuitive Artmarket®.

Qu'est-ce qui fait le meilleur moteur de recherche IA ?

Les moteurs de recherche traditionnels s'appuient sur des algorithmes qui combinent des éléments tels que la pertinence des mots clés, la fréquence à laquelle une page est référencée sur d'autres sites Internet, la qualité du contenu, le degré d'interaction des utilisateurs avec la page et la vitesse de chargement de la page. Lors d'une requête, le moteur de recherche donne la réponse qu'il estime être la plus utile et pertinente. Malheureusement, les liens sponsorisés, qui ne cessent de croître, rendent les recherches de plus et plus fastidieuses sur les moteurs de recherches classiques.

Un moteur de recherche IA va encore beaucoup plus loin. Il utilise toujours ce système de base, mais au lieu de montrer une liste de pages, il répond lui-même en langage naturel à la question. Il transmet les informations qu'il collecte au modèle IA qu'il utilise, qui les résume ensuite en quelques paragraphes très pertinents, en citant généralement ses sources pour respecter la propriété intellectuelle. La capacité de l'IA à comprendre le langage naturel signifie qu'elle peut très bien interpréter les questions, même sans l'utilisation de certains mots-clés.

Pour l'utilisateur, d'un point de vue du design de l'expérience (UX Design), le processus de recherche classique (sans IA) reste identique pour la première moitié. La requête est toujours à renseigner dans une barre de saisie vide, à la différrence que le moteur de recherche essaie de produire une réponse, avec différents rangs. Si les propositions ne sont pas satisfaisantes, il suffit de faire scroller (défiler) la page vers le bas et continuer à visiter certains liens proposés. Dans certains cas, l'utilisateur se retrouve avec un nombre d'onglets impressionnants et doit sélectionner différentes données pour arriver à une synthèse. Ce type de recherche est extrêmement coûteux en temps et en efficacité.

Artprice by Artmarket a testé les différents moteurs de recherche IA avec comme préambule d'améliorer les recherches traditionnelles. Différentes recherches et études dans le monde ont fait apparaître, chez les experts en IA, un consensus quasi-unanime à ce jour, en désignant « Perplexity.ai » comme le meilleur moteurs IA/AI à ce jour.

Preuve en est que Jensen Huang, le CEO de Nvidia, Leader mondial du calcul informatique et de l'intelligence artificielle, utilise quotidiennement Perplexity.ai selon ses propos.

Perplexity est un moteur de recherche entièrement conçu avec l'IA. Il remplace les liens URL conventionnels par une interface de type Chabot et permet de dialoguer avec les résultats de recherche. De nombreux spécialistes de l'IA confirment utiliser Perplexity.ai en première intention, par la qualité de ses réponses.

Lors d'une requête, une zone de texte permet de poser une question complémentaire sous la réponse générée. Il n'y a plus besoin de répéter les détails saisis initialement : comme Perplexity se souvient du contexte, il suffit simplement de lui poser une autre question sur le sujet.

Une autre fonctionnalité pratique de la disposition conversationnelle de Perplexity est qu'il est possible de parcourir les fils de recherches précédents et même d'enregistrer des collections de pages, pour organiser les recherches, avec des marque-pages.

Dans son étude poussée sur Perplexity, Artprice by Artmarket constate que ses points forts sont une combinaison de signaux de confiance provenant de Google, Bing et de ses robots internes qui parcourent Internet. Perplexity les utilise pour déterminer quelles sources sont les plus fiables. Perplexity a obtenu incontestablement des données beaucoup plus précises que d'autres moteurs de recherche IA. Selon Artprice, Perplexity va bien au-delà des simples recherches structurées. Il utilise des modèles de langage de pointe comme GPT-4 (Open AI), Omni et Claude 3 pour comprendre le contexte et les nuances des requêtes.

De plus, lors des tests pointus d'Artprice by Artmarket, les algorithmes génératifs d'IA de Perplexity n'ont jamais délivré d'informations fictives, erronées ou obsolètes.

Artprice by Artmarket a posé la question : quelle est la meilleure banque de données sur le Marché de l'Art ? Voici un extrait de la réponse en 9 pages de Perplexity.ai :

« Artprice est largement considéré comme la base de données de référence sur le marché de l'art mondial.

Voici les principales raisons qui en font un outil incontournable :

Couverture exhaustive

Artprice propose une base de données extrêmement complète, comprenant :

30 millions de résultats de ventes aux enchères

Des informations sur plus de 700 000 artistes

Des données couvrant 70 pays

Un historique remontant jusqu'au 17ème siècle

Cette couverture exceptionnelle en fait la source d'information la plus complète sur le marché de l'art.

Reconnaissance internationale

Une étude menée en 2024 auprès de professionnels du marché de l'art a révélé qu'Artprice était citée en premier par 86% des personnes impliquées comme base de données de référence. Cela démontre sa position dominante et sa notoriété dans le secteur.

Fonctionnalités avancées

Au-delà des simples résultats de ventes, Artprice propose de nombreux outils d'analyse :

Indices de prix et évolution de la valeur des artistes

Classements et baromètres du marché

Accès à plus de 36 000 signatures et monogrammes d'artistes

Innovation technologique

Artprice investit constamment dans l'innovation, notamment avec le développement de son intelligence artificielle propriétaire, Intuitive Artmarket®. Celle-ci permet d'analyser les tendances du marché et d'anticiper les fluctuations de prix » ......

Perplexity.ai détaille en 9 pages de questions/réponses sur Artprice, d'une très grande précision sur l'ensemble des produits, services et R&D d'Artprice, où toutes les informations les plus sensibles et complexes, notamment sur son IA propriétaire Intuitive Artmarket®, se sont révélées être extrêmement précises avec 100 % d'informations véridiques et à jour.

Consulter les 9 pages de présentation d'Artprice by Artmarket par Perplexity.ai, en mode PDF, par PV d'Huissier de Maître Pons (10 pages) : https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art_constat_huissier.pdf

Les consulter en mode vidéo Mp4: https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art.mp4

Ceci prouve au passage qu'Artprice by Artmarket est reconnue non seulement comme le Leader mondial des banques de données sur le Marché de l'Art, mais aussi la référence en matière d'IA propriétaire dans les données très exigeantes du Marché de l'Art.

L'avenir des moteurs de recherche passe-t-il indiscutablement par la fin programmée des moteurs de recherche classiques ?

Selon Gartner Inc., dans son rapport "Predicts 2024: How GenAl Will Reshape Tech Marketing" la GenAI (IA générative) bouleverse profondément les habitudes de recherche des internautes comme en entreprise.

Les conséquences sont très impressionnantes au point de réduire de 25 à 30 % le trafic sur les actuels moteurs de recherche du Web d'ici 2026, a chiffré le célèbre cabinet de conseil.

Plusieurs études de qualités prédisent même une baisse de trafic de 40 à 50 % dès mi-2025, au point de mettre en péril les intérêts, les logiques économiques et l'activité de toutes les entreprises dont la stratégie repose sur le SEO (Search Engine Optimisation).

Aujourd'hui, près de 90% des revenus d'Alphabet (maison-mère de Google) proviennent des recettes publicitaires, elles-mêmes principalement générées par l'audience du moteur de recherche…

Les grands moteurs de recherche doivent se réinventer pour ne pas disparaître. Après Microsoft avec Bing Search et son IA, Google a dû faire évoluer Google Search et a introduit son expérience SGE (Search Generative Experience) dopé à la GenAl.

En outre, de nouveaux acteurs naissent, dont l'expérience de recherche est entièrement centrée sur le potentiel de l'IA générative, à l'instar de Perplexity.ai, qui est à ce jour indiscutablement la référence en matière de moteur de recherche IA.

Les réglementations gouvernementales du monde entier obligent déjà les entreprises à rendre des comptes en termes de propriété intellectuelle car elles commencent à exiger l'identification des actifs de contenu éditorial créés par l'IA. Cela jouera indéniablement un rôle majeur dans la manière dont les moteurs de recherche afficheront ce contenu numérique.

Artprice by Artmarket a déjà intégré dans sa R&D, ses services et produits incluant son IA propriétaire Intuitive Artmarket®, les différents règlements a savoir :

RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle)

Comment Artprice by Artmarket est-elle déjà omniprésente sur les moteurs de recherches IA grâce à sa R&D et son expérience de la SGE (Search Generative Experience) ?

La Recherche & Développement d'Artprice by Artmarket est en train de produire, à partir de ses banques de données, de son IA Intuitive Artmarket® et de son département SEO, un nouveau process propriétaire SGE (Search Generative Experience) afin de créer une sémantique et une syntaxe générative constituée d'une base donnant les structures profondes.

C'est un véritable défi pour les grands groupes qui ont bâti leur activité exclusivement sur Internet et qui ne possèdent pas l'expertise extrêmement complexe de la SGE et de l'IA. Inévitablement, ils verront leurs chiffres d'affaires plonger dès 2025 et l'achat d'espaces ou de liens ne servira pas à combler les pertes, si ce n'est les aggraver.

Le nouveau process propriétaire SGE d'Artprice permet d'avoir une présence optimale incluant, pour chaque moteur de recherche AI, une arborescence complète qui peut aller jusqu'à potentiellement des requêtes infinies de questions / réponses en langage entièrement naturel.

C'est un exemple marquant qui est donné aujourd'hui avec le moteur de référence «Perplexity.ai». Artprice by Artmarket travaille déjà contractuellement avec ces moteurs de recherche IA qui vont permettre d'accéder aux banques de données remastérisées d'Artprice par son IA Intuitive Artmarket®, avec pour résultat une omniprésence sur le Marché de l'Art et prévoit, en respectant l'application en 2025 du AI Act ou RIA règlement Européen (J.O. 12 juillet 2024) sur l'IA, une accélération spectaculaire de son futur abonnement IA Intuitive Artmarket® à 990€/an (82,50€/mois), avec des options supplémentaires prévues au fur et à mesure des déploiements.

Pour rappel, Artprice by Artmarket.com, forte de l'expérience de sa maison-mère le Groupe Serveur - pionnier de l'Internet depuis 1987 - a développé au cours de ces décennies des milliers d'algorithmes propriétaires de plus en plus puissants et pertinents avec plus de 180 méta-banques de données vectorielles qui permettent la mise en place de sa propre IA (Intelligence Artificielle), dans le strict respect des différentes législations, notamment sur les données personnelles et la propriété intellectuelle.

Les trois pierres angulaires de l'Intelligence Artificielle sont les données, la puissance de calcul et les algorithmes. Plus les données sont massives et de bonne qualité (standardized Big Data), plus les modèles qu'elles servent à former gagnent en "intelligence", ce qui est exactement l'ADN d'Artprice by Artmarket, qui maîtrise à la fois l'informatique de la programmation et l'informatique de l'induction qui définit l'IA/AI Intuitive Artmarket®, qui est une IA/AI algorithmique propriétaire.

De plus, Artprice by Artmarket a obtenu deux fois consécutivement le label étatique « Entreprise Innovante », décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI) et poursuit ses ambitions dans ce sens.

Pour information, ChatGPT, qui est à ce jour la référence mondiale en Intelligence Artificielle, consacre une somme importante d'informations sur l'IA Intuitive Artmarket® qu'il considère comme la référence en intelligence artificielle sur le Marché de l'Art en matière d'innovation, d'algorithmie, d'analyse prédictive et de pertinence. Cette information sur l'IA Intuitive Artmarket® est significative dans le monde de l'AI/IA. Il en est de même pour Gemini.google.com (Google Bard) ainsi qu'une dizaine d'autres IA, You.com, Phind, etc. qui confirment Artprice by Artmarket comme incontournable.

Cela n'a été possible que par le rachat ciblé par Groupe Serveur, puis par Artprice, de sociétés innovantes comme par exemple Xylogic, société suisse composée exclusivement de scientifiques prestigieux (en provenance du CERN, de l'OMS... ) dès 1999, qui avaient un temps d'avance considérable sur leur temps et qui annonçaient déjà les solides prémices et fondamentaux de l'Intelligence Artificielle (voir document de référence Artmarket.com).

Dans le monde feutré des grands éditeurs mondiaux de banques de données professionnelles, il est vital pour le développement à long terme des industries, d'intégrer des IA propriétaires dans les Core business. C'est pour cela qu'Artprice by Armarket a pris un temps d'avance très conséquent depuis 1999 et fait de 2025/2027, la période clé du démarrage commercial des abonnements de son IA Intuitive Artmarket® qui est une IA/AI algorithmique propriétaire.

Comment l'explosion de l'intelligence artificielle perturbe-t-elle le monde actuel et notamment le Marché de l'Art ? Comment la mesurer ?

Pour thierry Ehrmann Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket :

« Nous vivons dans un monde où la puissance informatique double tous les six mois. La traditionnelle loi de Gordon Moore, fondateur d'Intel [qui stipulait historiquement que le nombre de transistors sur une puce doublait tous les dix-huit mois à prix égal] a été dépassée par de nouvelles lois de mise à l'échelle. Désormais l'accélération de l'IA générative pourrait se mesurer par une formule que je pressens en « token (actif numérique) par Euro et par watt », c'est-à-dire une nouvelle unité de mesure correspondant à la manière dont l'IA traite une demande d'information en tenant compte de chaque euro dépensé et de chaque watt réellement consommé.

Il ne faut pas oublier avec humilité que le réseau cérébral du langage commence à être bien imité par l'IA, alors que celui des mathématiques et de la géométrie reste en grande partie incompris. Par ailleurs, vu comme un circuit intégré, le cerveau humain au regard de la science est à ce jour inimitable. Même si l'on commence à comprendre ses algorithmes et à les reproduire dans des serveurs à très haute capacité possédant plusieurs centaines de milliards de paramètres, on n'arrive toujours pas à le reproduire avec la même efficacité énergétique. Là où le cerveau humain pèse 1,4kg et fonctionne avec 30 watts seulement, les géants de l'IA aux USA font la course aux centrales nucléaires et aux gigantesques barrages… En effet, Microsoft relance la centrale nucléaire de Three Mile Island dans l'état de Pennsylvanie aux USA. Pour autant, le cerveau humain, avec sa capacité d'imagination et de créativité reste indétrônable par l'unité de mesure de l'IA qu'est le « token par Euro et par watt ».

Événements futurs : implication et développement de l'IA Intuitive Artmarket®

Comme analysé dans les précédents communiqués, le département IA d'Artprice by Artmarket a été très attentif, durant ce second semestre 2024, au phénomène appelé « grokking » notamment utilisé par les ingénieurs d'Open AI. En effet, Artprice a constaté que le type d'algorithme qui sert de base à son modèle Intuitive Artmarket® semble obéir à la même logique, à savoir que si le deep learning est prolongé sur une longue durée, sans modifier les algorithmes, on observe un taux de réponse très qualifié mais qui semble stagner avec une fonction logarithmique.

Mais en persistant sur des dizaines de milliers de séances, il est constaté à un instant T/T' une qualité des résultats qui montent spectaculairement. Le terme « grokking » pour information, vient du célèbre roman de science fiction « En terre étrangère », 1961, de Robert Heinlein ; et renvoie au fait de comprendre intuitivement. En argo anglais, « grokking » pourrait signifier « piger, saisir ou capter ».

Pour Artprice, ce concept peut se rapprocher des phénomènes critiques en physique statistique quand il y a des transitions de phase. L'état de la matière change physiquement en fonction de la variable. Pour exemple, dans les systèmes physiques comme les gaz ou les liquides, il existe des variables comme la pression, la température et/ou le volume.

Il appartient de rechercher dans les modèles de langage d'Intuitive Artmarket® ces variables pertinentes permettant d'effectuer cette transition. La connaissance de ces variables peut s'avérer redoutable en termes de pertinence avec une maîtrise économique de la puissance de calcul nécessaire, si impressionnante soit-elle.

Ainsi, avec son IA Intuitive Artmarket®, Artprice va décupler au cours des prochaines années ses recherches et résultats à un niveau jamais atteint dans le Marché de l'Art pour ses clients et membres et proposer ainsi de nouveaux services et produits qui généreront des abonnements plus sophistiqués avec une augmentation du CA récurrent (ARR).

Selon Les Échos/Solutions citant DOMO Inc. en secteur tertiaire : un indice important qui permet de scorer l'aptitude d'une société à intégrer l'IA dans ses process est le traitement de données/seconde par salarié.

La moyenne s'établit à une génération de 1,7Mo de données/seconde.

Après un audit IT de Mazars, Artprice by Artmarket a pu constater par elle-même que chacun(e) de ses collaborateurs(rices) génère 35Mo/seconde, soit 21 fois plus que la moyenne européenne, ce qui est parfaitement cohérent au regard du Core Business d'Artprice de grand éditeur mondial de banques de données professionnelles et d'algorithmes propriétaires et Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

Cette révolution culturelle amène de nouveaux éléments de langage alors que le process et l'outil qu'est l'Intelligence Artificielle était déjà scientifiquement au cœur d'Artprice by Artmarket. Les clients et partenaires d'Artprice, par cette nouvelle sémantique, découvrent les richesses inexplorées d'Artprice, à savoir des données d'une puissance qu'ils n'imaginaient même pas et qui correspondent exactement à leurs besoins.

Il faut également remarquer que les investisseurs sont à la recherche de dossiers sérieux avec un solide background en matière d'Intelligence Artificielle de part et d'autres de l'Atlantique.

Les algorithmes d'Artprice by Artmarket sont capables, de par des milliards de logs propriétaires anonymisés, de textes, de dizaines de millions d'œuvres d'Art des banques de données Artprice, d'identifier des sémantiques nouvelles qui qualifient la démarche première d'un artiste, son univers, ses inspirations, les mediums utilisés, ses thèmes, ses formes et volumes, etc...

Ces précieuses données forment une syntonie, en se rapprochant des 855 000 artistes référencés avec leurs biographies et data certifiées, au-delà des critères visuels académiques classiques, grâce aux réseaux de neurones de l'IA Intuitive Artmarket®.

L'IA Intuitive Artmarket ® peut déjà calculer notamment la construction du prix à partir de la traçabilité d'une œuvre d'art avec ses résultats d'adjudication espacés dans le temps par la méthode des ventes répétées propre à Artprice mais est aussi capable d'anticiper les fluctuations futures de cette œuvre unique.

Elle permet par ailleurs de déceler des courants artistiques transversaux d'une extrême complexité qui échappent en grande partie aux mondes académique, institutionnel, universitaire et marchand.

Les algorithmes de l'IA Intuitive Artmarket ® peuvent aider les galeries d'art et les Maisons de Ventes aux enchères à fixer des prix optimaux pour les œuvres d'art en fonction de divers facteurs comme la demande, la rareté, ou encore la notoriété de l'artiste. En résumé, l'intelligence artificielle Intuitive Artmarket ® offre un potentiel significatif pour révolutionner le Marché de l'Art en améliorant l'accès à l'information, en personnalisant l'expérience des acheteurs, en luttant contre la contrefaçon et en ouvrant de nouvelles perspectives créatives.

L'IA Intuitive Artmarket® est active exclusivement sur un périmètre quasi-infini de contenus propriétaires, donc protégés au titre de la propriété intellectuelle et permet ainsi de s'affranchir d'obstacles et de potentielles interdictions. Elle n'a donc nul besoin d'aller chercher autre part les données et réponses aux requêtes très pointues des utilisateurs du Marché de l'Art.

C'est donc un gage de pérennité, mais aussi d'accroissement considérable des performances pour Artprice by Artmarket.com, avec une progression constante dans le temps, du chiffre d'affaires par des abonnements à haute valeur ajoutée.

Ces deux dernières décennies ont été nécessaires à Artprice pour enregistrer, observer et induire des centaines de millions de comportements humains anonymisés face au Marché de l'Art qui est, par nature, d'une infinie complexité par le simple fait qu'une œuvre d'art est hétérogène et singulière et que d'autre part, la notion abstraite de beauté est aux confins de l'émotion humaine.

Cet apprentissage algorithmique a permis à Artprice de créer des modèles d'IA/AI uniques au monde, propres au Marché de l'Art, qui constitueront le relais de croissance 2025/2029 d'Artprice by Artmarket.

Ce n'est pas pour rien que 95 % des groupes du S&P500 prévoient de bâtir leurs croissances sur l'Intelligence Artificielle.

Il ressort des meilleurs analystes financiers anglo-saxons, qui ont un temps d'avance sur l'Europe sur ce sujet, que le seul modèle viable économiquement, sans mettre en péril l'entité économique, quelle que soit sa taille, par des attaques judiciaires incessantes, est une IA/IA basée sur un segment économique extrêmement bien défini.

Ce segment économique doit posséder une information qui joue un rôle capital, une pleine propriété intellectuelle de l'intégralité du Big Data jusqu'au Data mining, un droit d'auteur et des droits voisins confirmés sur l'intégralité des algorithmes, des banques de données, du machine learning (apprentissage profond) et des réseaux de neurones.

En résumé, les IA/AI qui triompheront avec un gain économique très conséquent, sans risque industriel ou juridique majeur, sont les entités économiques qui possèdent, en pleine propriété intellectuelle, l'intégralité des différents étages de l'IA propriétaire sur un segment de marché défini où l'information à haute valeur ajoutée, avec un coût élevé, est vitale. Et c'est exactement le cas de l'IA Intuitive Artmarket ® développée par Artprice by Artmarket.com, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art. L'IA Intuitive Artmarket ® s'inscrit entièrement dans ce postulat.

Pour rappel, Artmarket.com qui a ajouté l'Ethereum et le Bitcoin en 2022 à ses banques de données Artprice multidevises, pour répondre à ses clients et son futur proche dans le Web 3.0., bénéficie en 2024 de l'essor du BTC et de l'ETH.

Depuis sa création en 1997, Artprice by Artmarket a toujours su capter les tendances et les changements de paradigme du Marché de l'Art. Elle les a souvent précédés, en annonçant bien avant tout le monde que le Marché de l'Art allait se dématérialiser.

Avec les cryptomonnaies, les NFTs d'Art et le Métavers, de nouveaux collectionneurs et amateurs

d'Art sont arrivés, souvent plus jeunes que leurs prédécesseurs. Il s'agit désormais de plus de 450 millions d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art sur les cinq continents. Enclins à la spéculation et à l'adrénaline, amateurs et collectionneurs d'Art pour autant, ils n'imaginent pas un seul instant délaisser leur crypto-univers du Web 3.0.

Ils sont les nouveaux clients d'Artmarket.com, dont ils ont fréquemment sollicité les services : leur demande essentielle portait sur l'ajout en ETH et BTC des prix de l'Art sur l'ensemble des banques de données Artprice.

Cette énorme communauté mondiale ne pouvait pas comprendre que les banques de données de référence d'Artprice ne comportent que les principales devises mondiales, sans avoir la jonction des deux principales cryptomonnaies (ETH et BTC), qui pèsent plus de 91 % des 25 700 cryptomonnaies (hors stablecoins).

Les équipes informatiques, économétriques et marketing d'Artprice by Artmarket se sont donc

mobilisées sur cet ambitieux projet afin de capter très rapidement ces 564 millions détenteurs de cryptomonnaies, selon le Rapport Triple-A (triple-a.io), représentant autant d'acheteurs potentiels de NFTs d'Art, en répondant positivement à leurs demandes.

Au terme d'une réflexion et d'un imposant travail, Artmarket.com a pris, une fois de plus, un temps d'avance, en proposant dès 2022 plus de 8 828 384 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour le Bitcoin d'une part, en démarrant au 1er Février 2011 avec 1 Bitcoin pour 0,7$, 0,434031 £ et 0,50707 € et 5 814 866 résultats d'adjudications d'œuvres d'art pour l'Ethereum d'autre part, en démarrant au 7 Août 2015 avec 1 Ethereum pour 3$, 1,93626 £ et 2,735523 €.

Il faut également remarquer que ces dizaines de millions de calculs ont été faits à partir de la valeur des cryptomonnaies du jour J de la vente, avec une indexation réalisée par les salles blanches d'Artmarket.com.

Et aujourd'hui, en novembre 2024, parmi les 11 devises internationales gérées par Artprice, la devise la plus recherchée sur ses banques de données, après le Dollar et l'Euro, est le Bitcoin, la Livre Sterling étant releguée au quatrième rang.

L'article de David Wagner paru dans Investing.com du 12 novembre 2024 confirme 2 ans après le choix audacieux d'Artprice et son chantier titanesque d'introduire les principales cryptomonnaies dans toutes ses banques de données.

https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news/la-capitalisation-des-cryptos-depasse-le-pib-de-la-france-le-btc-surpasse-largent-2640980

« La capitalisation du marché des crypto-monnaies a atteint un nouveau record historique de 3120 milliards de dollars lundi, soit plus que le PIB de la France !

Le record du Bitcoin à près de 90.000 $ y est pour beaucoup, la reine des cryptomonnaies ayant atteint une capitalisation de 1750 milliards de dollars, soit environ 60% du total du marché des actifs numériques.

Rappelons que la dernière fois que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a atteint 3 000 milliards de dollars, c'était le 15 novembre 2021, peu après que le bitcoin a atteint son précédent record historique de 69 000 dollars dans le marché haussier de 2020-2021.

La capitalisation boursière du marché crypto est désormais supérieure à celle de géants tels que Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) ou Microsoft (NASDAQ:MSFT), et a déjà dépassé celle d'Amazon (NASDAQ:AMZN) et d'Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

La Bitcoin est par ailleurs devenu le 8ème plus important actif au monde, repassant devant l'Argent, et talonnant Saudi Aramco (TADAWUL:2222). A titre de comparaison, on notera que l'Ethereum, la seconde plus importante cryptomonnaie au monde, n'est que le 28ᵉ plus important actif au monde par capitalisation, devant Procter & Gamble, Johnson & Johnson, ou encore Bank of America (NYSE:BAC). »

