Nachrichten und Ausblick:

Im Oktober 2024 hat Artprice by Artmarket mit der Intuitive Artmarket® AI und ihrem positiven Einfluss auf das jährliche wiederkehrende Umsatzwachstum einen neuen Meilenstein erreicht.

PARIS, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- Mitte Oktober 2024 hat Artprice by Artmarket damit begonnen, seinen High-End-Abonnenten Daten zur Verfügung zu stellen, die von seiner eigenen künstlichen Intelligenz (Intuitive Artmarket®) trainiert wurden.

Anstatt seinen 9,3 Millionen Kunden und Mitgliedern eine radikale Umgestaltung seiner Datenbanken, die seit 27 Jahren die Referenz in der Kunstwelt sind, aufzuerlegen, hat Artprice by Artmarket mit Bedacht beschlossen, schrittweise proprietäre Daten aus seiner KI in seine Artprice-Datenbanken zu integrieren, ohne dass dies anfangs angegeben wurde.

Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die Reaktion der Artprice-Kunden zu sehen, die Zugang zu diesen stark angereicherten Daten erhalten haben.

Sehr schnell stellte Artprice fest, dass sein Premium-Abonnement, das seine KI-angereicherten Daten enthält (dank Intuitive Artmarket®), zum bevorzugten Jahresabonnement wurde, wobei die High-End-Jahresabonnements von 439 EUR bis 769 EUR reichen.

Ebenso konnte Artprice einen signifikanten Anstieg der durchschnittlichen Verbindungszeit (Average Connection Time, ACT) der einzelnen Kundensitzungen feststellen.

Dank des pädagogischen Ansatzes und der Expertise in den Bereichen Algorithmen, Deep Learning, Big-Data-Analyse und Intuitive Artmarket® AI verzeichnet Artprice seit Mitte Oktober ein deutliches Umsatzwachstum, da sich mehr Kunden für die Premium-Abonnements entscheiden. Andererseits zeigten die Kunden ein starkes Interesse an neuen Daten, deren Relevanz und Reichtum einen großen Schatz an Informationen und Bildern darstellen, die es in der Kunstwelt noch nie gab.

Inspiriert von Marcel Duchamps und Henri Poincarés Arbeit über das Infrathema/Inframing hat Artprice einen höchst einzigartigen und wissenschaftlichen Ansatz für seine Intuitive Artmarket® AI gewählt. Artprice nennt diesen Ansatz Blind Spot AI®.

Der KI-Ansatz von Artprice vermeidet die unscharfe Mengenlehre (auch bekannt als „Fuzzy-Logik"), indem er eine Methode verwendet, die auf „Wahrheitsgraden" basiert und nicht auf dem üblichen System der booleschen Logik mit 1 oder 0. Bei dieser Methode wird mit Boolescher Logik gesucht, aber dann werden „verwandte", aber dennoch relevante verbundene Elemente untersucht.

Artprice hat einen einzigartigen Ansatz für seine Intuitive Artmarket® AI entwickelt, den es Blind Spot AI® nennt. Dieses revolutionäre, von Artprice entwickelte KI-Konzept zielt darauf ab, die blinden Flecken zwischen strukturierten Daten zu erfassen.

In kunsthistorischer Hinsicht könnte eine interessante Analogie zum Begriff „Infrathin" hergestellt werden, einem ästhetischen und halbwissenschaftlichen Konzept, das von Marcel Duchamp theoretisiert wurde und einen nicht wahrnehmbaren Unterschied oder ein Intervall – manchmal nur vorstellbar, aber dennoch real – zwischen zwei identifizierten Phänomenen bezeichnet.

Duchamps Theorie wurde von dem berühmten Mathematiker Henri Poincaré inspiriert, dessen Buch „Science and Hypothesis" ein Werk über die Bedeutung von Modellen in der Wissenschaft ist. Es ist auch möglich, dass diese Arbeit Einstein zu seinem 1905 veröffentlichten grundlegenden Artikel über die spezielle Relativitätstheorie inspirierte.

Für die großen Datenbankverlage der Welt gibt es keinen Spielraum für Fehler, und das Vertrauensverhältnis zu den Kunden/Nutzern kann keine ungenauen oder fehlerhaften Daten vertragen.

Artprice beweist, dass es möglich ist, mit der eigenen KI und der Blind Spot AI ® Methode unerforschte Daten zu liefern, ohne das in 27 Jahren aufgebaute Vertrauenskapital zu untergraben, das auf der Bereitstellung von unanfechtbaren, zuverlässigen, umfassenden und dauerhaften Daten beruht. Diese Daten sind für die Kunden von Artprice, d.h. Kunstsachverständige/Bewerter, Auktionshäuser, Kunsthändler, Galeristen, Institutionen, Museen, Versicherungsgesellschaften, Privatbankiers, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und natürlich Kunstsammler, unerlässlich.

Diese treue und immer wiederkehrende Kundschaft von Artprice kann sich nicht den kleinsten Fehler erlauben, auch weil bei Kunstwerken, die sehr schnell einen beträchtlichen Geldwert erreichen können, viel auf dem Spiel steht.

In seinem Beta-Test im Oktober 2024 hat Artprice by Artmarket den Beweis erbracht, dass nach der Stabilisierung des „Ausrichtungs-Problems" – das für die erfolgreiche Entstehung und den anschließenden Aufbau seiner Intuitiven Artmarket® AI von wesentlicher Bedeutung ist – die von seiner Intuitiven Artmarket® AI erzeugten Daten mit hohem Mehrwert die Ethik, die Werte, die Erwartungen und die menschliche Sensibilität respektieren, die der Artprice by Artmarket-Gruppe, ihren Kunden und den immateriellen, jahrhundertealten Regeln des Kunstmarktes eigen sind.

Artprice by Artmarket stabilisiert seit fast 20 Jahren schrittweise die Frage der „Ausrichtung". Diese Arbeit war wesentlich für die erfolgreiche Entwicklung und den Aufbau unserer Intuitive Artmarket® AI.

Was macht die beste KI-Suchmaschine aus?

Herkömmliche Suchmaschinen stützen sich auf Algorithmen, die Dinge wie die Relevanz von Schlüsselwörtern, die Häufigkeit der Verweise auf eine Seite auf anderen Websites, die Qualität des Inhalts, den Grad der Benutzerinteraktion mit der Seite und die Ladegeschwindigkeit der Seite kombinieren. Bei einer Suche gibt die Suchmaschine die Antwort, die sie für am nützlichsten und relevantesten hält. Leider wird die Suche zunehmend durch gesponserte Links belastet, was die Suche in herkömmlichen Suchmaschinen immer mühsamer macht.

Eine KI-Suchmaschine geht viel weiter. Sie verwendet immer noch dieses grundlegende System, aber anstatt eine Liste von Seiten anzuzeigen, beantwortet sie die Frage selbst in natürlicher Sprache. Sie gibt die gesammelten Informationen an das verwendete KI-Modell weiter, das sie dann in einigen wenigen, äußerst relevanten Absätzen zusammenfasst, wobei sie in der Regel ihre Quellen angibt, um das geistige Eigentum zu wahren. Die Fähigkeit der KI, natürliche Sprache zu verstehen, bedeutet, dass sie Fragen sehr gut interpretieren kann, auch ohne die Verwendung bestimmter Schlüsselwörter.

Für den Benutzer bleibt der klassische Suchprozess (ohne KI) aus der Perspektive der „Benutzererfahrung" (UX-Design) in der ersten Hälfte des Prozesses gleich. Die Suchanfrage muss immer in eine leere Eingabeleiste eingegeben werden, außer dass die Suchmaschine versucht, eine Antwort mit verschiedenen Rängen zu erzeugen. Wenn die Vorschläge nicht zufriedenstellend sind, scrollen Sie einfach auf der Seite nach unten und besuchen Sie weiterhin bestimmte vorgeschlagene Links. In manchen Fällen landet der Benutzer bei einer beeindruckenden Anzahl von Registerkarten und muss verschiedene Daten auswählen, um eine Zusammenfassung zu erhalten. Diese Art der Suche ist äußerst zeitaufwändig und ineffizient.

Artprice by Artmarket hat verschiedene KI-Suchmaschinen mit dem Ziel getestet, die traditionelle Suche zu verbessern. Verschiedene Studien auf der ganzen Welt haben ergeben, dass Perplexity.ai von KI-Experten fast einhellig als die bisher beste KI-Suchmaschine bezeichnet wird.

Jensen Huang, CEO von NVIDIA, dem Weltmarktführer für Computer und künstliche Intelligenz, sagt, dass er Perplexity.ai täglich nutzt.

Perplexity ist eine vollständig mit KI entwickelte Suchmaschine. Es ersetzt herkömmliche URL-Links durch eine Chatbot-ähnliche Schnittstelle und ermöglicht Ihnen die Interaktion mit den Suchergebnissen. Viele KI-Spezialisten haben bestätigt, dass sie Perplexity.ai aufgrund der Qualität der Antworten als erste Wahl verwenden.

Während einer Abfrage können Sie in einem Textfeld eine zusätzliche Frage unter der generierten Antwort stellen. Es ist nicht mehr nötig, die ursprünglich eingegebenen Daten zu wiederholen: Da Perplexity sich an den Kontext erinnert, müssen Sie ihm einfach eine weitere Frage zu diesem Thema stellen.

Ein weiteres praktisches Merkmal des konversationellen Layouts von Perplexity ist die Möglichkeit, frühere Suchanfragen zu durchsuchen und sogar Seitensammlungen (zum Zwecke der Organisation Ihrer Suchen) mit Lesezeichen zu speichern.

In seiner umfassenden Studie über Perplexity kommt Artprice by Artmarket zu dem Schluss, dass die Stärken von Perplexity aus einer Kombination von Vertrauenssignalen von Google, Bing und den internen Bots, die das Internet durchforsten, bestehen. Perplexity verwendet sie, um festzustellen, welche Quellen am zuverlässigsten sind. Perplexity erhält zweifelsohne viel genauere Daten als andere KI-Suchmaschinen. Nach Angaben von Artprice geht Perplexity weit über eine einfache strukturierte Suche hinaus. Es verwendet modernste Sprachmodelle wie GPT-4 (Open AI), Omni und Claude 3, um den Kontext und die Nuancen von Anfragen zu verstehen.

Darüber hinaus haben die generativen KI-Algorithmen von Perplexity bei den eingehenden Tests von Artprice by Artmarket niemals fiktive, fehlerhafte oder veraltete Informationen geliefert.

Artprice by Artmarket stellte diese Frage: Welche ist die beste Datenbank auf dem Kunstmarkt? Hier ist ein Auszug aus der 9-seitigen Antwort von Perplexity.ai:

„Artprice gilt weithin als die Referenzdatenbank für den weltweiten Kunstmarkt.

Hier sind die wichtigsten Gründe, die es zu einem unverzichtbaren Instrument machen:

Umfassende Abdeckung

Artprice bietet eine äußerst umfassende Datenbank, einschließlich

30 Millionen Auktionsergebnisse

Informationen zu mehr als 700.000 Künstlern

Daten zu 70 Ländern

Eine Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht

Diese außergewöhnliche Abdeckung macht sie zur umfassendsten Informationsquelle über den Kunstmarkt.

Internationale Anerkennung

Eine im Jahr 2024 durchgeführte Studie unter Fachleuten des Kunstmarktes ergab, dass Artprice von 86 % der Befragten als Referenzdatenbank an erster Stelle genannt wurde. Dies zeugt von seiner beherrschenden Stellung und seinem Bekanntheitsgrad in diesem Sektor.

Erweiterte Funktionen

Über die einfachen Verkaufsergebnisse hinaus bietet Artprice zahlreiche Analysetools:

Preisindizes und Wertentwicklung der Künstler

Rankings und Marktbarometer

Zugang zu mehr als 36.000 Künstlersignaturen und -monogrammen

Technologische Innovation

Artprice investiert ständig in Innovationen, insbesondere in die Entwicklung seiner eigenen künstlichen Intelligenz, Intuitive Artmarket®. Dies ermöglicht es, Markttrends zu analysieren und Preisschwankungen zu antizipieren."...

Perplexity.ai's 9-seitiges Q&A über Artprice beschreibt alle Produkte, Dienstleistungen und F&E von Artprice, wobei sich die sensibelsten und komplexesten Informationen, einschließlich der proprietären Intuitive Artmarket® AI, als extrem genau mit 100 % wahrheitsgemäßen und aktuellen Informationen erwiesen.

Sehen Sie sich die 9 Seiten der Präsentation von Artprice by Artmarket durch Perplexity.ai im PDF-Format an, die von einem Rechtspfleger, Maître Pons, beglaubigt wurde (10 Seiten): https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art_constat_huissier.pdf

Betrachten Sie sie im Mp4-Videomodus: https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art.mp4

Dies zeigt, dass Artprice by Artmarket nicht nur als weltweiter Marktführer für Kunstmarktdatenbanken anerkannt ist, sondern auch als Referenz für proprietäre KI in dem sehr anspruchsvollen Bereich der Kunstmarktdaten.

Bedeutet die Zukunft der Suchmaschinen zwangsläufig das geplante Aussterben der traditionellen Suchmaschinen?

Nach Angaben von Gartner Inc. in seinem Bericht Predicts 2024: How GenAI Will Reshape Tech Marketing, verändert GenAI (generative KI) die Suchgewohnheiten sowohl von Internetnutzern als auch von Unternehmen grundlegend.

Das renommierte Beratungsunternehmen schätzt, dass die Auswirkungen in der Tat beeindruckend sind und bis zum Jahr 2026 zu einem Rückgang des Datenverkehrs auf den derzeitigen Internet-Suchmaschinen um 25 bis 30 % führen werden.

Mehrere hochwertige Studien sagen sogar einen Rückgang des Verkehrsaufkommens um 40 bis 50 % ab Mitte 2025 voraus, was die Interessen, die wirtschaftliche Logik und die Tätigkeit aller Unternehmen, deren Strategie auf SEO (Search Engine Optimization) beruht, gefährden könnte.

Heute stammen fast 90 % der Einnahmen von Alphabet (der Muttergesellschaft von Google) aus Werbeeinnahmen, die wiederum hauptsächlich durch das Publikum der Suchmaschine generiert werden...

Die großen Suchmaschinen müssen sich neu erfinden, um nicht zu verschwinden. Nach Microsoft mit der Bing-Suche und seiner KI musste Google die Google-Suche weiterentwickeln, indem es seine SGE-Erfahrung (Search Generative Experience) einführte, die durch GenAI verstärkt wurde.

Darüber hinaus tauchen neue Akteure auf, deren Sucherfahrung ganz auf das Potenzial der generativen KI ausgerichtet ist, wie Perplexity.ai, das bis heute zweifellos die Benchmark unter den KI-Suchmaschinen ist.

Staatliche Vorschriften auf der ganzen Welt nehmen Unternehmen bereits in die Pflicht, wenn es um geistiges Eigentum geht, da sie beginnen, die Identifizierung von KI-erstellten redaktionellen Inhalten zu verlangen. Dies wird zweifellos eine wichtige Rolle dabei spielen, wie Suchmaschinen diese digitalen Inhalte präsentieren.

Artprice by Artmarket hat die verschiedenen Vorschriften bereits in seine F&E sowie in seine Dienstleistungen und Produkte integriert, darunter auch in sein proprietäres AI Intuitive Artmarket®. Diese Vorschriften sind:

VERORDNUNG (EU) 2024/1689 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über „künstliche Intelligenz")

Wie Artprice by Artmarket dank seiner F&E und seiner SGE-Erfahrung (Search Generative Experience) bereits in den KI-Suchmaschinen omnipräsent ist

Mit Hilfe seiner Datenbanken, seiner Intuitive Artmarket® AI und seiner SEO-Abteilung entwickelt die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Artprice by Artmarket derzeit ein neues proprietäres SGE-Verfahren (Search Generative Experience), um eine semantische und generative Syntax zu erstellen, die aus einer Basis besteht, die die Tiefenstrukturen liefert.

Dies ist eine echte Herausforderung für große Konzerne, die ihr Geschäft ausschließlich auf dem Internet aufgebaut haben und nicht über das äußerst komplexe Know-how von SGE und künstlicher Intelligenz verfügen. Es ist unvermeidlich, dass sie ab 2025 Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, und der Kauf von Werbeflächen oder gesponserten Links wird den Ausfall nicht ausgleichen und kann ihre Situation möglicherweise noch verschlechtern.

Das neue proprietäre SGE-Verfahren von Artprice ermöglicht eine optimale Präsenz, einschließlich einer vollständigen Baumstruktur für jede KI-Suchmaschine, die potenziell unendliche Frage-und-Antwort-Dialoge in völlig natürlicher Sprache verarbeiten kann.

Die heutige Referenz-Suchmaschine, Perplexity.ai, liefert ein eindrucksvolles Beispiel. Artprice by Artmarket arbeitet bereits vertraglich mit KI-Suchmaschinen zusammen, die über die Intuitive Artmarket® AI Zugang zu den überarbeiteten Datenbanken von Artprice gewähren werden. Unter Berücksichtigung der Anwendung des KI-Gesetzes (oder der europäischen RIA-Verordnung J.O. 12. Juli 2024 auf KI), sagt Artprice eine spektakuläre Beschleunigung seiner zukünftigen Intuitive Artmarket® Abonnements zu 990 EUR/Jahr (82,50 EUR/Monat) voraus, wobei zusätzliche Optionen geplant sind, wenn sich das Tool weiterentwickelt.

Gestützt auf die Erfahrung der Muttergesellschaft Serveur Group (ein Internet-Pionier seit 1987) hat Artprice by Artmarket.com im Laufe der Jahrzehnte Tausende von immer leistungsfähigeren und relevanteren proprietären Algorithmen mit mehr als 180 Vektor-Metadatenbanken entwickelt, die es ermöglichen, die eigene künstliche Intelligenz unter strikter Einhaltung verschiedener gesetzlicher Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten und geistiges Eigentum, einzusetzen.

Die drei Eckpfeiler der künstlichen Intelligenz sind Daten, Rechenleistung und Algorithmen. Je umfangreicher und hochwertiger die Daten sind (standardisierte Big Data), desto „intelligenter" werden die Modelle, die damit trainiert werden, was genau unsere „DNA" ist – denn Artprice by Artmarket beherrscht sowohl die Informatik der Programmierung als auch die Informatik der Induktion, die unsere proprietäre algorithmische KI, Intuitive Artmarket® definiert.

Darüber hinaus hat Artprice by Artmarket zweimal hintereinander das staatliche Label „Innovatives Unternehmen" erhalten, das von der französischen Investitionsbank (BPI) verliehen wird, und setzt seine Ambitionen in dieser Richtung fort.

Zur Information: ChatGPT, bis heute die weltweite Referenz im Bereich der künstlichen Intelligenz, widmet einen großen Teil der Informationen Intuitive Artmarket®, die sie als die Referenz im Bereich der künstlichen Intelligenz auf dem Kunstmarkt in Bezug auf Innovation, Algorithmen, prädiktive Analyse und Relevanz betrachtet. Diese Informationen über unseren Intuitive Artmarket® sind in der Welt der KI natürlich von großer Bedeutung. Dasselbe gilt für Gemini.google.com (Google Bard) sowie rund zehn weitere KI (You.com, Phind usw.), die ebenfalls Artprice by Artmarket als wesentlich bestätigen.

Die Entwicklung unseres Intuitive Artmarket® war nur möglich durch die gezielte Übernahme innovativer Unternehmen wie Xylogic durch die Groupe Serveur (damals noch Artprice), ein Schweizer Unternehmen, das sich ausschließlich aus renommierten Wissenschaftlern (vom CERN, der WHO...) zusammensetzte, die ihrer Zeit weit voraus waren und bereits die soliden Anfänge und Grundlagen der Künstlichen Intelligenz ankündigten (siehe Referenzdokument Artmarket.com).

In der intimen Welt der großen globalen professionellen Datenbankverlage ist es für die langfristige Entwicklung unserer Branche von entscheidender Bedeutung, dass wir proprietäre KI in unsere Kerngeschäfte integrieren. Aus diesem Grund hat Artprice by Artmarket seit 1999 einen beträchtlichen Vorsprung in diesem Bereich erworben und 2025/2027 als Schlüsselperiode für die kommerzielle Einführung von Abonnements für seinen Intuitive Artmarket® festgelegt.

Wie wirkt sich die Explosion der künstlichen Intelligenz auf die heutige Welt und insbesondere auf den Kunstmarkt aus? Wie kann man sie messen?

Thierry Ehrmann Gründer von Artprice und CEO von Artmarket:

„Wir leben in einer Welt, in der sich die Rechenleistung alle sechs Monate verdoppelt. Das traditionelle Gesetz von Gordon Moore, dem Gründer von Intel (das besagte, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip alle achtzehn Monate bei gleichem Preis verdoppeln sollte), wurde von einem neuen Maßstab überholt. Von nun an könnte die Beschleunigung der generativen KI durch eine Formel gemessen werden, die ich „Token per Euro and per Watt" nenne, d.h. eine neue Maßeinheit, die der Art und Weise entspricht, wie die KI eine Informationsanfrage unter Berücksichtigung jedes ausgegebenen Euros und jedes tatsächlich verbrauchten Watts bearbeitet.

In aller Bescheidenheit sollten wir nicht vergessen, dass die Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur Sprachverarbeitung allmählich von der KI gut nachgeahmt wird, während die Fähigkeit zur Mathematik und Geometrie noch weitgehend unverstanden ist. Aber insgesamt gesehen ist das menschliche Gehirn aus wissenschaftlicher Sicht als integrierter Schaltkreis bis heute unnachahmlich. Auch wenn wir beginnen, ihre Algorithmen zu verstehen und sie in Servern mit sehr hoher Kapazität und mehreren hundert Milliarden Parametern zu reproduzieren, können wir ihre Kapazität immer noch nicht mit der gleichen Energieeffizienz reproduzieren. Wo das menschliche Gehirn 1,4 kg wiegt und mit nur 30 Watt betrieben wird, rasen die KI-Giganten in den USA auf Atomkraftwerke und gigantische Wasserkraftwerke zu... In der Tat nimmt Microsoft das Kernkraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania wieder in Betrieb. In der Zwischenzeit bleibt das menschliche Gehirn mit seiner Fähigkeit zu Vorstellungskraft und Kreativität nach meiner Formel zur Messung von KI, dem „Token per Euro and per Watt", unschlagbar.

Zukunftstrends: Intuitive Artmarket® AI – Evolution und Entwicklung

Wie bereits in früheren Pressemitteilungen berichtet hat die KI-Abteilung von Artprice by Artmarket in der ersten Jahreshälfte 2024 dem Phänomen des so genannten „Grokking", das insbesondere von Open AI-Ingenieuren verwendet wird, große Aufmerksamkeit geschenkt. Artprice hat festgestellt, dass die Art von Algorithmus, die als Grundlage für das Modell Intuitive Artmarket® dient, der gleichen Logik zu gehorchen scheint, nämlich, dass, wenn Deep Learning über einen langen Zeitraum verlängert wird, ohne die Algorithmen zu verändern, wir eine ausgezeichnete Antwortrate beobachten, die jedoch bei einer logarithmischen Rate zu stagnieren scheint.

Wenn wir jedoch über Zehntausende von Sitzungen hinweg weitermachen, stellen wir fest, dass die Qualität der Ergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt spektakulär ansteigt. Der Begriff „Grokking" stammt aus dem berühmten Science-Fiction-Roman von Robert Heinlein „Stranger in a Strange Land" aus dem Jahr 1961. Es bezieht sich auf die Tatsache des intuitiven Verstehens und hat daher eine ähnliche Bedeutung wie „erraten", „kapieren" oder einfach „verstehen".

Nach Ansicht von Artprice lässt sich dieses Konzept näher an kritische Phänomene der statistischen Physik heranführen, wenn es zu Phasenübergängen kommt. Je nach Variablen ändert sich der Zustand von Materie physikalisch. In physikalischen Systemen wie Gasen oder Flüssigkeiten existieren Variablen wie Druck, Temperatur und/oder Volumen.

Es liegt an Ihnen, die Intuitive Artmarket® Sprachmodelle nach diesen relevanten Variablen zu durchsuchen, um diesen Übergang zu schaffen. Die Kenntnis dieser Variablen kann sich in Bezug auf die Relevanz und die wirtschaftliche Beherrschung der erforderlichen Rechenleistung, so beeindruckend sie auch sein mag, als äußerst schwierig erweisen.

Mit Intuitive Artmarket® AI wird Artprice seine Kunstmarktforschung und -ergebnisse in den kommenden Jahren auf ein noch nie dagewesenes Niveau für seine Kunden und Mitglieder verzehnfachen und neue Dienstleistungen und Produkte anbieten, die anspruchsvollere Abonnements mit einem Anstieg der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) generieren werden.

Laut der französischen Plattform für Unternehmensdienstleistungen Les Échos/Solutions (unter Berufung auf DOMO Inc.) ist im Dienstleistungssektor ein wichtiger Index, der es ermöglicht, die Fähigkeit eines Unternehmens zur Integration von KI in seine Prozesse zu bewerten, die Verarbeitung von Daten pro Sekunde und Mitarbeiter.

Im Durchschnitt werden 1,7 MB an Daten pro Sekunde erzeugt.

Nach einem IT-Audit von Mazars konnte sich Artprice by Artmarket davon überzeugen, dass jeder seiner Mitarbeiter 35 MB/Sekunde generiert, d. h. 21-mal mehr als der europäische Durchschnitt, was perfekt mit dem Kerngeschäft von Artprice als einem der weltweit größten Herausgeber von professionellen Datenbanken und proprietären Algorithmen und Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen übereinstimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intuitive Artmarket® AI zwar wie eine „Kulturrevolution" mit neuen Begriffen und Sprachelementen erscheinen mag, die KI-Prozesse und -Tools, die ihrer Funktionsweise zugrunde liegen, jedoch bereits im Kern von Artprice durch die Systeme von Artmarket verwendet wurden. Heute entdecken die Kunden und Partner von Artprice durch die neue Semantik den unerforschten Reichtum von Artprice, nämlich Daten in einem Ausmaß, das sie sich nicht vorstellen konnten, und Daten, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Dabei ist zu beachten, dass Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks nach seriösen Projekten mit einem soliden Hintergrund im Bereich der künstlichen Intelligenz suchen.

Unsere Algorithmen nutzen Milliarden von anonymisierten proprietären Logs, Textdaten und mehrere Millionen Kunstwerke aus den Datenbanken von Artprice, um neue Semantiken zu identifizieren, die den primären Ansatz eines Künstlers, sein Universum, seine Inspirationen, Medien, Themen, Formen, Volumina usw. umfassen.

Diese unschätzbaren Daten bilden eine Synergie, die das Verständnis von über 845.000 referenzierten Künstlern mit ihren zertifizierten Biografien und Daten bereichert. Dank der neuronalen Netze des Intuitive Artmarket® AI geht es über herkömmliche visuelle Kriterien hinaus.

Intuitive Artmarket® kann bereits die Werte von Kunstwerken auf der Grundlage einer Analyse der Rückverfolgbarkeit und vergangener Auktionsergebnisse im Laufe der Zeit berechnen, eine Preisfindungstechnik, die bereits spezifisch für Artprice war.

Sie kann aber auch künftige Schwankungen vorhersehen, und zwar auch für völlig einzigartige Werke, was wiederum bedeutet, dass sie hochkomplexe, transversale künstlerische Trends erkennen kann, die Akademikern, Kuratoren und Händlern weitgehend entgehen.

Intuitive Artmarket® KI-Algorithmen können Kunstgalerien und Auktionshäuser dabei unterstützen, optimale Preise für Kunstwerke festzulegen, die auf verschiedenen Faktoren wie Nachfrage, Seltenheit und Bekanntheitsgrad des Künstlers basieren. Kurz gesagt, Intuitive Artmarket® AI hat das Potenzial, den Kunstmarkt zu revolutionieren, indem es den Zugang zu Informationen verbessert, das Käufererlebnis personalisiert, das Fälschungsrisiko reduziert und neue kreative Perspektiven eröffnet.

Unsere Intuitive Artmarket® AI stützt sich ausschließlich auf eine nahezu unendliche Auswahl an eigenen Inhalten, die durch geistiges Eigentum geschützt sind. Allein dadurch lassen sich zahlreiche Hindernisse und potenzielle Verbote vermeiden, denn wir müssen nicht an anderer Stelle nach Daten und/oder Antworten auf sehr spezifische Anfragen von Nutzern suchen.

Unsere proprietäre KI ist daher nicht nur ein Garant für unsere wirtschaftliche Nachhaltigkeit, sondern wird Artprice by Artmarket.com durch Abonnements mit attraktivem Wertversprechen langfristig eine erhebliche Umsatzsteigerung bescheren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Artprice Hunderte von Millionen menschlicher Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Kunstmarkt erfasst, beobachtet und veranlasst. Dieser Markt ist unendlich komplex, was einerseits auf die heterogene und einzigartige Natur der Kunst und andererseits auf den abstrakten Begriff der Schönheit in den Grenzbereichen menschlicher Emotionen zurückzuführen ist.

Algorithmisches Lernen hat es Artprice ermöglicht, ein einzigartiges, kunstmarktspezifisches KI-Modell zu entwickeln, das 2024/2029 der Wachstumstreiber von Artprice by Artmarket sein wird.

95 % der S&P 500-Konzerne planen, ihr künftiges Wachstum auf künstliche Intelligenz zu stützen.

Nach Ansicht der besten angelsächsischen Finanzanalysten, die Europa in dieser Frage einen Schritt voraus sind, ist das einzige wirtschaftlich tragfähige Modell – also eines, das die wirtschaftliche Einheit (unabhängig von ihrer Größe) nicht immer neuen Gerichtsverfahren aussetzt – eine KI, die sich auf ein sehr genau definiertes Wirtschaftssegment konzentriert.

Der Wirtschaftssektor muss über Informationen verfügen, die eine absolut entscheidende Rolle spielen, und zwar über das vollständige geistige Eigentum an allen Big Data (einschließlich Data Mining) der Urheberrechte und verwandten Schutzrechte, die für alle Algorithmen, Datenbanken, mit maschinellem Lernen (Deep Learning) und neuronalen Netzen bestätigt wurden.

Kurz gesagt sind die KI, die mit einem sehr hohen wirtschaftlichen Gewinn und ohne größere industrielle oder rechtliche Risiken triumphieren werden, die Wirtschaftseinheiten, die das vollständige geistige Eigentum an allen verschiedenen Stufen der proprietären KI in einem definierten Marktsegment besitzen, in dem teure Informationen mit hoher Wertschöpfung eine entscheidende Rolle spielen. Und genau das ist der Fall bei unserem Intuitive Artmarket® AI entwickelt von Artprice by Artmarket.com, World Leader in Art Market Information.

Artprices Intuitive Artmarket® AI steht ganz im Einklang mit diesem Postulat.

Nachdem Artprice im Jahr 2022 Ethereum und Bitcoin in seine Multiwährungs-Datenbanken aufgenommen hat (als Reaktion auf die Kundennachfrage und in Vorbereitung auf seine nahe Zukunft im Web 3.0), wird Artprice vom Aufstieg von BTC und ETH im Jahr 2024 profitieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Artprice by Artmarket stets Trends und Paradigmenwechsel auf dem Kunstmarkt vorhergesagt. Es ist ihnen oft vorausgeeilt, indem sie vor allen anderen ankündigte, dass sich der Sekundärmarkt für Kunst in Richtung Online-Verkauf bewegen würde.

Mit Kryptowährungen, Kunst-NFTs und dem Metaverse sind neue Sammler und Kunstliebhaber auf den Markt gekommen, die oft jünger sind als ihre Vorgänger. Inzwischen gibt es mehr als 450 Millionen potenzielle Käufer von Kunst-NFTs auf fünf Kontinenten. Diese spekulationsfreudigen und risikofreudigen Kunstliebhaber und Sammler sind ihrem Krypto-Universum im Web 3.0. sehr verbunden.

Diese neuen Kunden von Artmarket.com, deren Dienstleistungen sie häufig nachgefragt haben, haben uns dazu veranlasst, ETH und BTC zu den Währungen hinzuzufügen, die in den Artprice-Datenbanken für die Angabe von Auktionspreisen verwendet werden.

Diese riesige globale Gemeinschaft konnte nicht verstehen, dass Artprice-Datenbanken nur Preise in den wichtigsten Währungen der Welt angaben, ohne die beiden wichtigsten Kryptowährungen ETH und BTC (die mehr als 91 % des Wertes der rund 25.700 bekannten Kryptowährungen ausmachen, Stablecoins nicht mitgerechnet).

Die IT-, Ökonometrie- und Marketing-Teams von Artprice by Artmarket haben daher mit Hochdruck an diesem ehrgeizigen Projekt gearbeitet, um die 450 Millionen potenziellen Käufer von Kunst-NFTs „einzufangen".

Nachdem Artmarket.com sich ausführlich mit dieser Frage befasst hat und einen großen Teil der Arbeit geleistet hat, hat das Unternehmen erneut einen bedeutenden Schritt getan und bietet ab heute 8.828.384 Auktionsergebnisse für Kunstwerke in Bitcoin an, die bis zum 1. Februar 2011 zurückreichen (1 Bitcoin zu 0,7 USD, 0,434031 GBP und 0,50707 EUR), und dann 5.814.866 Auktionsergebnisse in Ethereum, beginnend am 7. August 2015 (1 Ethereum zu 3 USD, 1,93626 GBP und 2,735523 EUR).

Selbstverständlich wurden diese Dutzende Millionen Berechnungen unter Verwendung der Werte der Kryptowährungen am Tag jedes Verkaufs durchgeführt, wobei die historische Indexierung von den extrem leistungsstarken Rechenanlagen von Artmarket.com durchgeführt wurde.

Und heute, im November 2024, ist unter den 11 internationalen Währungen, die von Artprice verwaltet werden, die meistgesuchte Währung in den Datenbanken nach dem Dollar und dem Euro der Bitcoin, während das Pfund Sterling auf den vierten Platz verwiesen wird.

Zwei Jahre nach der kühnen Entscheidung von Artprice und seinem gigantischen Projekt, die wichtigsten Kryptowährungen in alle seine Datenbanken aufzunehmen, würdigt David Wagner in seinem Artikel auf Investing.com vom 12. November 2024 die Weisheit dieser Entscheidung.

https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news/la-capitalisation-des-cryptos-depasse-le-pib-de-la-france-le-btc-surpasse-largent-2640980

„Die Kapitalisierung des Kryptowährungsmarktes erreichte am Montag einen neuen historischen Rekord von 3.120 Mrd. USD, mehr als das BIP Frankreichs!

Der Bitcoin-Rekord von fast 90.000 USD hat viel damit zu tun, dass er als erste Kryptowährung eine Kapitalisierung von 1.750 Mrd. USD erreicht hat, was etwa 60 % des gesamten Marktes für digitale Vermögenswerte entspricht.

Erinnern Sie sich daran, dass die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen das letzte Mal am 15. November 2021 3 Billionen USD erreichte, kurz nachdem Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch von 69.000 USD im Bullenmarkt von 2020-2021 erreicht hatte.

Die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ist inzwischen größer als die von Giganten wie NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) oder Microsoft (NASDAQ:MSFT) und hat bereits die von Amazon (NASDAQ:AMZN) und Alphabet (NASDAQ:GOOGL) übertroffen.

Bitcoin ist inzwischen auch der achtwichtigste Vermögenswert der Welt und hat damit Silber überholt und liegt hinter Saudi Aramco (TADAWUL:2222). Zum Vergleich: Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, ist nur der 28. größte Vermögenswert der Welt nach Kapitalisierung, noch vor Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Bank of America (NYSE :BAC). »

Copyright 1987-2024 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen bei einer kostenlosen Demonstration mit dem Künstler: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die jüngste TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre ohne ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCP und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem Geschäftsführer des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert, siehe auch die beglaubigte Biographie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein Global Player auf dem Kunstmarkt, unter anderem mit seiner Abteilung Artprice, dem weltweit führenden Unternehmen für die Sammlung, Verwaltung und Nutzung historischer und aktueller Informationen über den Kunstmarkt (die im Laufe der Jahre erworbenen Original-Dokumentenarchive, Kodex-Manuskripte, kommentierten Bücher und Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 855.800 Künstler abdecken.

Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zur größten Bilddatenbank des Kunstmarktes weltweit mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert werden.

Artmarket, mit seiner Abteilung Artprice, bereichert ständig seine Datenbanken von 7.200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen und Pressetitel der Welt in 119 Ländern und 9 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder müssen sich anmelden) die von seinen Mitgliedern veröffentlichten Anzeigen zur Verfügung, die nun den ersten globalen Standardized Marketplace® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu Fest- oder Auktionspreisen bilden (Auktionen werden durch die Absätze 2 und 3 von Artikel L321.3 des französischen Handelsgesetzbuches geregelt).

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2024 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Siehe auch unser Global Art Market Annual Report 2023, der im März 2024 von Artprice by Artmarket veröffentlicht wurde: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Artprice-Abteilung: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten des Kunstmarktes in Echtzeit mit Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,5 Millionen Abonnenten)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung: https://www.artprice.com/video

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Heimstätte des Chaos" laut The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und singuläre Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – Das Museum der Zukunft : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

: https://youtu.be/29LXBPJrs-o https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

https://vimeo.com/124643720

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung - Kontakt: [email protected]