- Artmarket.com: ingresos del tercer trimestre de 2024 +13 %. Un estudio sobre motores de búsqueda con inteligencia artificial muestra que Artprice tiene la base de datos del mercado del arte más grande, mejor y más útil del mundo, gracias a su intuitiva inteligencia artificial Artmarket®

Novedades y perspectivas

En octubre de 2024, Artprice by Artmarket alcanzó un nuevo hito con su IA Intuitive Artmarket® y su impacto positivo en el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales.

PARÍS, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- A mediados de octubre de 2024, Artprice by Artmarket comenzó a proporcionar datos entrenados por su inteligencia artificial patentada (Intuitive Artmarket®) a sus suscriptores de alto nivel.

En lugar de imponer a sus 9,3 millones de clientes y miembros una transformación radical de sus bases de datos, que son la referencia en el mundo del arte desde hace 27 años, Artprice by Artmarket ha decidido juiciosamente inyectar progresivamente datos propietarios de su IA en sus bases de datos Artprice, sin que se haya especificado inicialmente.

Este enfoque nos permite ver la reacción de los clientes de Artprice a quienes se les dio acceso a estos datos altamente enriquecidos.

Muy rápidamente, Artprice vio que su suscripción Premium, que contenía datos enriquecidos con IA (gracias a Intuitive Artmarket®), se convirtió en su suscripción anual preferida, con suscripciones anuales de alta gama que oscilaban entre 439 € y 769 €.

Asimismo, Artprice observó un aumento significativo en el Tiempo Promedio de Conexión (ACT) de las sesiones de sus clientes individuales.

Gracias a su enfoque pedagógico y a su experiencia en algoritmos, deep learning, análisis de big data y su Intuitive Artmarket® AI, Artprice ha experimentado un importante crecimiento de su facturación a mediados de octubre, ya que cada vez más clientes han optado por las suscripciones Premium. Por otro lado, los clientes han mostrado un gran interés por los nuevos datos, cuya relevancia y riqueza presentan una gran riqueza de información e imágenes nunca antes vistas en el mundo del arte.

Inspirado por el trabajo de Marcel Duchamp y Henri Poincaré sobre lo infradelgado/inframince, Artprice ha adoptado un enfoque sumamente singular y científico para su Intuitive Artmarket® AI. Artprice llama a este enfoque Blind Spot AI®.

El enfoque de Artprice para la IA consiste en evitar la teoría de conjuntos difusos (también conocida como "lógica difusa"), mediante el uso de un método basado en "grados de verdad" en lugar del sistema habitual basado en la lógica booleana de 1 o 0. Este método busca en la lógica booleana, pero luego profundiza en elementos conectados "relacionados" pero, no obstante, relevantes.

Artprice ha desarrollado un enfoque único para su IA intuitiva Artmarket®, al que llama Blind Spot AI®. Este concepto revolucionario de IA creado por Artprice busca capturar los puntos ciegos entre los datos estructurados.

En términos históricos del arte, se podría hacer una analogía interesante con la noción de "infrafino", un concepto estético y semicientífico teorizado por Marcel Duchamp, que designa una diferencia o intervalo imperceptible –a veces solo imaginable, pero sin embargo real– entre dos fenómenos identificados.

La teoría de Duchamp se inspiró en el famoso matemático Henri Poincaré, cuyo libro "Ciencia e hipótesis" es un trabajo sobre la importancia de los modelos en la ciencia. También es posible que este trabajo inspirara a Einstein en su artículo fundacional sobre la teoría de la relatividad especial, publicado en 1905.

Para los principales editores de bases de datos del mundo, no hay margen de error y la relación de confianza establecida con los clientes-usuarios no puede tolerar datos aproximados o erróneos.

Artprice demuestra que es posible ofrecer datos inexplorados con su propia inteligencia artificial y su método "Blind Spot AI ®" sin socavar el capital de confianza que se ha construido a lo largo de 27 años y que se basa en el suministro de datos incontestables, fiables, exhaustivos y duraderos. Estos datos son, por supuesto, esenciales para los clientes de Artprice, que son expertos en arte/tasadores, subastadores/casas de subastas, comerciantes de arte, galeristas, instituciones, museos, compañías de seguros, banqueros privados, proveedores de servicios financieros, administradores de activos y, por supuesto, coleccionistas de arte.

Esta fiel y recurrente clientela de Artprice no puede tolerar el más mínimo error, en parte, debido a los riesgos económicos que implican obras de arte que pueden alcanzar muy rápidamente valores pecuniarios considerables.

En su prueba beta de octubre de 2024, Artprice by Artmarket demostró que, tras haber estabilizado el "problema de alineación", esencial para el éxito de la génesis y la posterior construcción de su IA Intuitive Artmarket®, los datos de alto valor añadido producidos por su IA Intuitive Artmarket® respetan la ética, los valores, las expectativas y las sensibilidades humanas específicas del grupo Artprice by Artmarket, sus clientes y las reglas intangibles y multicentenarias del mercado del arte.

Artprice by Artmarket lleva casi 20 años estabilizando poco a poco la cuestión de la "alineación". Este trabajo ha sido esencial para el éxito de la génesis y la construcción de nuestra IA intuitiva Artmarket®.

¿Qué hace que un motor de búsqueda de IA sea el mejor?

Los motores de búsqueda tradicionales se basan en algoritmos que combinan aspectos como la relevancia de las palabras clave, la frecuencia con la que se hace referencia a una página en otros sitios web, la calidad del contenido, el grado de interacción del usuario con la página y la velocidad de carga de la página. Durante una búsqueda, el motor de búsqueda ofrece la respuesta que considera más útil y relevante. Lamentablemente, las búsquedas están cada vez más plagadas de enlaces patrocinados, lo que hace que las búsquedas sean cada vez más tediosas en los motores de búsqueda tradicionales.

Un motor de búsqueda con IA va mucho más allá. Sigue utilizando este sistema básico, pero en lugar de mostrar una lista de páginas, responde a la pregunta en lenguaje natural. Pasa la información que recoge al modelo de IA que utiliza, que la resume en unos pocos párrafos muy relevantes, citando normalmente sus fuentes para respetar la propiedad intelectual. La capacidad de la IA para comprender el lenguaje natural significa que puede interpretar muy bien las preguntas, incluso sin el uso de determinadas palabras clave.

Para el usuario, desde una perspectiva de "experiencia de usuario" (UX Design), el proceso de búsqueda clásico (sin IA) sigue siendo el mismo durante la primera mitad del proceso. La consulta de búsqueda siempre debe introducirse en una barra de entrada vacía, salvo que el motor de búsqueda intente producir una respuesta, con diferentes rangos. Si las propuestas no son satisfactorias, simplemente se desplaza hacia abajo en la página y continúa visitando ciertos enlaces propuestos. En algunos casos, el usuario termina con una cantidad impresionante de pestañas y debe seleccionar diferentes datos para llegar a un resumen. Este tipo de búsqueda consume mucho tiempo y es ineficiente.

Artprice by Artmarket ha probado diferentes buscadores de IA con el objetivo de mejorar las búsquedas tradicionales. Diversos estudios realizados en todo el mundo han revelado, entre los expertos en IA, un consenso casi unánime que designa a Perplexity.ai como el mejor buscador de IA hasta la fecha.

Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, líder mundial en informática e inteligencia artificial, dice que utiliza Perplexity.ai a diario.

Perplexity es un motor de búsqueda diseñado íntegramente con IA. Sustituye los enlaces URL convencionales por una interfaz tipo Chabot y permite interactuar con los resultados de búsqueda. Muchos especialistas en IA han confirmado que utilizan Perplexity.ai como su primera opción debido a la calidad de sus respuestas.

Durante una consulta, un cuadro de texto permite realizar una pregunta adicional debajo de la respuesta generada. Ya no es necesario repetir los datos ingresados inicialmente: como Perplexity recuerda el contexto, solo es necesario realizar otra pregunta sobre el tema.

Otra característica útil del diseño conversacional de Perplexity es que puede explorar hilos de búsqueda anteriores e incluso guardar colecciones de páginas (con el propósito de organizar sus búsquedas) con marcadores.

En su amplio estudio sobre Perplexity, Artprice by Artmarket descubre que sus puntos fuertes son una combinación de señales de confianza de Google, Bing y sus bots internos que rastrean Internet. Perplexity las utiliza para determinar qué fuentes son las más fiables. Sin duda, Perplexity obtiene datos mucho más precisos que otros motores de búsqueda de IA. Según Artprice, Perplexity va mucho más allá de las simples búsquedas estructuradas. Utiliza modelos de lenguaje de vanguardia como GPT-4 (Open AI), Omni y Claude 3 para comprender el contexto y los matices de las consultas.

Además, durante las pruebas en profundidad de Artprice by Artmarket, los algoritmos de inteligencia artificial generativa de Perplexity nunca entregaron información ficticia, errónea u obsoleta.

Artprice de Artmarket planteó la pregunta: ¿cuál es la mejor base de datos del mercado del arte? A continuación, se incluye un extracto de la respuesta de 9 páginas de Perplexity.ai:

"Artprice es ampliamente considerada como la base de datos de referencia para el mercado mundial del arte.

Estas son las principales razones que la convierten en una herramienta imprescindible:

Cobertura completa

Artprice ofrece una base de datos extremadamente completa, que incluye:

30 millones de resultados de subastas

Información sobre más de 700.000 artistas

Datos que cubren 70 países

Una historia que se remonta al siglo XVII

Esta cobertura excepcional la convierte en la fuente de información más completa sobre el mercado del arte.





Reconocimiento internacional

Un estudio realizado en 2024 entre profesionales del mercado del arte reveló que Artprice fue citado en primer lugar por el 86 % de los participantes como base de datos de referencia, lo que demuestra su posición dominante y notoriedad en el sector.

Características avanzadas

Más allá de los simples resultados de ventas, Artprice ofrece numerosas herramientas de análisis:

Índices de precios y evolución del valor de los artistas

Clasificaciones y barómetros del mercado

Acceso a más de 36.000 firmas y monogramas de artistas

Innovación tecnológica

Artprice invierte constantemente en innovación, en particular con el desarrollo de su propia inteligencia artificial, Intuitive Artmarket®. Esto permite analizar las tendencias del mercado y anticipar las fluctuaciones de los precios".

Las 9 páginas de preguntas y respuestas de Perplexity.ai sobre Artprice detallan todos los productos, servicios e I+D de Artprice, donde toda la información más sensible y compleja, incluida la de su IA patentada Intuitive Artmarket®, demostró ser extremadamente precisa con información 100 % veraz y actualizada.

Consulte las 9 páginas de la presentación de Artprice by Artmarket realizada por Perplexity.ai en formato PDF, certificada por un juez de paz, Maître Pons (10 páginas): https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art_constat_huissier.pdf

Verlos en modo de vídeo Mp4: https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art.mp4

Esto demuestra que Artprice de Artmarket no solo es reconocido como el líder mundial en bases de datos del mercado del arte, sino también como la IA propia de referencia en el exigente campo de los datos del mercado del arte.

¿El futuro de los motores de búsqueda significa necesariamente la obsolescencia planificada de los motores de búsqueda tradicionales?

Según Gartner Inc., en su informe Predicts 2024: How GenAI Will Reshape Tech Marketing, GenAI (IA generativa) está cambiando profundamente los hábitos de búsqueda tanto de los usuarios de Internet como de las empresas.

La famosa consultora ha estimado que el impacto es realmente impresionante, hasta el punto de reducir el tráfico en los actuales buscadores de Internet entre un 25 y un 30 % de aquí a 2026.

Varios estudios de alta calidad incluso predicen una caída del tráfico del 40 al 50% a partir de mediados de 2025, hasta el punto de poner en peligro los intereses, la lógica económica y la actividad de todas las empresas cuya estrategia se basa en el SEO (Search Engine Optimization).

Hoy en día, casi el 90 % de los ingresos de Alphabet (la empresa matriz de Google) provienen de los ingresos por publicidad, generados principalmente por la audiencia del motor de búsqueda...

Los grandes buscadores deben reinventarse para no desaparecer. Tras Microsoft con Bing Search y su IA, Google ha tenido que evolucionar Google Search introduciendo su experiencia SGE (Search Generative Experience) potenciada con GenAI.

Además, están surgiendo nuevos actores cuya experiencia de búsqueda está totalmente centrada en el potencial de la IA generativa, como Perplexity.ai, que es, hasta la fecha, sin duda el referente en cuanto a buscadores de IA.

Las regulaciones gubernamentales de todo el mundo ya están obligando a las empresas a rendir cuentas por su propiedad intelectual, a medida que comienzan a exigir la identificación del contenido editorial creado por inteligencia artificial. Esto, sin duda, desempeñará un papel importante en la forma en que los motores de búsqueda presentan este contenido digital.

Artprice by Artmarket ya ha integrado las distintas normativas en su I+D, sus servicios y productos, incluida su propia IA Intuitive Artmarket®. Estas normativas son:

REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas sobre la inteligencia artificial y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 300/2008, (UE) n.o 167/2013, (UE) n.o 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento sobre «inteligencia artificial»)

Cómo Artprice by Artmarket ya es omnipresente en los buscadores de IA gracias a su I+D y su experiencia en SGE (Search Generative Experience)

Utilizando sus bases de datos, su inteligencia artificial Intuitive Artmarket® y su departamento de SEO, el departamento de Investigación y Desarrollo de Artprice by Artmarket está produciendo actualmente un nuevo proceso propietario SGE (Search Generative Experience) para crear una sintaxis semántica y generativa compuesta por una base que proporciona las estructuras profundas.

Se trata de un auténtico reto para los grandes grupos que han construido su actividad exclusivamente en Internet y que no disponen de los conocimientos extremadamente complejos de SGE e Inteligencia Artificial. Inevitablemente, verán caer su facturación a partir de 2025 y la compra de espacios publicitarios o enlaces patrocinados no compensará esta pérdida y podría empeorar su situación.

El nuevo proceso SGE patentado de Artprice permite una presencia óptima que incluye, para cada motor de búsqueda de IA, una estructura de árbol completa que puede gestionar diálogos de preguntas y respuestas potencialmente infinitos en un lenguaje completamente natural.

El SE de referencia de hoy, Perplexity.ai, ofrece un ejemplo sorprendente. Artprice by Artmarket ya trabaja contractualmente con motores de búsqueda de IA que proporcionarán acceso a las bases de datos remasterizadas de Artprice a través de su Intuitive Artmarket® AI, lo que le dará una presencia omnipresente en el mercado del arte. Si bien respeta la aplicación en 2025 de la AI Act (o reglamento europeo RIA J.O. del 12 de julio de 2024 sobre IA), Artprice prevé una aceleración espectacular de sus futuras suscripciones Intuitive Artmarket® a 990 €/año (82,50 €/mes), con opciones adicionales previstas a medida que la herramienta evolucione.

Basándose en la experiencia de su empresa matriz Serveur Group (pionera de Internet desde 1987), Artprice by Artmarket.com ha desarrollado a lo largo de las décadas miles de algoritmos propios cada vez más potentes y relevantes con más de 180 metadatos vectoriales que permiten la implementación de su propia inteligencia artificial en estricto cumplimiento de varios marcos legislativos, en particular los relacionados con los datos personales y la propiedad intelectual.

Los tres pilares de la inteligencia artificial son los datos, la potencia de cálculo y los algoritmos. Cuanto más masivos y de mayor calidad sean los datos (Big Data estandarizado), más "inteligentes" serán los modelos que se utilizan para entrenarlos, que es exactamente nuestro "ADN", ya que Artprice by Artmarket domina tanto la informática de la programación como la informática de la inducción que define nuestra IA algorítmica patentada, Intuitive Artmarket®.

Además, Artprice by Artmarket ha obtenido dos veces consecutivas el sello estatal «Empresa innovadora» otorgado por el Banco Público de Inversiones (BPI) y sigue adelante con sus ambiciones en esta dirección.

A título informativo, ChatGPT, que es hasta la fecha la referencia mundial en materia de inteligencia artificial, dedica una importante cantidad de información a Intuitive Artmarket®, que considera la referencia en materia de inteligencia artificial en el mercado del arte en términos de innovación, algoritmos, análisis predictivo y relevancia. Esta información sobre nuestro Intuitive Artmarket® es, por supuesto, muy importante en el mundo de la IA. Lo mismo ocurre con Gemini.google.com (Google Bard) así como con una decena de otras IA (You.com, Phind, etc.) que también confirman que Artprice by Artmarket es imprescindible.

El desarrollo de nuestro Intuitive Artmarket® solo fue posible gracias a la adquisición selectiva por parte de Groupe Serveur (entonces Artprice) en 1999 de empresas innovadoras como Xylogic, una empresa suiza formada exclusivamente por científicos de prestigio (del CERN, de la OMS...), muy adelantadas a su tiempo y que ya anunciaban los sólidos inicios y fundamentos de la Inteligencia Artificial (véase el documento de referencia Artmarket.com).

En el mundo íntimo de los principales editores de bases de datos profesionales globales, es vital para el desarrollo a largo plazo de nuestra industria que integremos IA patentada en nuestros negocios principales, por lo que Artprice by Armarket ha adquirido una ventaja sustancial en este dominio desde 1999 y ha hecho de 2025/2027 el período clave para el lanzamiento comercial de suscripciones para su Intuitive Artmarket®.

¿Cómo está afectando la explosión de la inteligencia artificial al mundo actual y, en particular, al mercado del arte? ¿Cómo medirla?

thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket:

"Vivimos en un mundo en el que la potencia de cálculo se duplica cada seis meses. La ley tradicional de Gordon Moore, fundador de Intel (que decía que el número de transistores en un chip se duplicaba cada dieciocho meses al mismo precio) ha sido superada por una nueva escala. A partir de ahora, la aceleración de la IA generativa podría medirse mediante una fórmula que yo llamo "token por euro y por vatio", es decir, una nueva unidad de medida que corresponde a la forma en que la IA procesa una solicitud de información teniendo en cuenta cada euro gastado y cada vatio efectivamente consumido.

Con humildad, no olvidemos que la capacidad del cerebro humano para procesar el lenguaje está empezando a ser imitada por la IA, aunque la de las matemáticas y la geometría sigue siendo en gran medida incomprendida. Pero en general, desde un punto de vista científico, visto como un circuito integrado, el cerebro humano sigue siendo inimitable hasta el día de hoy. Aunque estamos empezando a comprender sus algoritmos y a reproducirlos en servidores de muy alta capacidad con varios cientos de miles de millones de parámetros, todavía no podemos reproducir su capacidad con la misma eficiencia energética. Mientras que el cerebro humano pesa 1,4 kg y funciona con solo 30 vatios, los gigantes de la IA en Estados Unidos están compitiendo por las centrales nucleares y las gigantescas centrales hidroeléctricas... De hecho, Microsoft está relanzando la central nuclear de Three Mile Island en el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Mientras tanto, el cerebro humano, con su capacidad de imaginación y creatividad, sigue siendo imbatible según mi fórmula de medición de la IA, la "ficha por euro y por vatio".

Eventos futuros: Intuitive Artmarket® AI: evolución y desarrollo

Como ya se ha comentado en anteriores comunicados de prensa, durante el primer semestre de 2024, el departamento de IA de Artprice by Artmarket ha estado muy atento al fenómeno conocido como "grokking", utilizado en particular por los ingenieros de Open AI. Artprice ha constatado que el tipo de algoritmo que sirve de base a su modelo Intuitive Artmarket® parece obedecer a la misma lógica, es decir, que si el aprendizaje profundo se prolonga durante un largo periodo de tiempo, sin modificar los algoritmos, se observa una excelente tasa de respuesta, pero parece estancarse a un ritmo logarítmico.

Sin embargo, al persistir durante decenas de miles de sesiones, observamos en un momento determinado que la calidad de los resultados aumenta espectacularmente. El término "grokking" proviene de la famosa novela de ciencia ficción de Robert Heinlein "Forastero en tierra extraña", publicada en 1961. Se refiere al hecho de la comprensión intuitiva y, por lo tanto, tiene un significado similar a "adivinar", "captar" o simplemente "entender".

Para Artprice, este concepto se puede acercar a fenómenos críticos en física estadística cuando hay transiciones de fase. El estado de la materia cambia físicamente dependiendo de la variable. Por ejemplo, en sistemas físicos como gases o líquidos, hay variables como presión, temperatura y/o volumen.

Depende de usted buscar en los modelos de lenguaje Intuitive Artmarket® estas variables relevantes para realizar esta transición. El conocimiento de estas variables puede resultar formidable en términos de relevancia con un control económico de la potencia de cálculo necesaria, por impresionante que sea.

Así, con su inteligencia artificial Intuitive Artmarket®, Artprice multiplicará por diez sus investigaciones y resultados del mercado del arte en los próximos años hasta alcanzar un nivel sin precedentes para sus clientes y miembros, y ofrecerá nuevos servicios y productos que generarán suscripciones más sofisticadas con un aumento de los ingresos recurrentes anuales (ARR).

Según la plataforma francesa de servicios empresariales Les Échos/Solutions (que cita a DOMO Inc.), en el sector servicios, un índice importante que permite puntuar la capacidad de una empresa para integrar la IA en sus procesos es el procesamiento de datos por segundo por empleado.

El promedio es una generación de 1,7 MB de datos por segundo.

Tras una auditoría informática realizada a Mazars, Artprice by Artmarket ha podido comprobar por sí mismo que cada uno de sus empleados genera 35 MB/segundo, o 21 veces más que la media europea, lo que es perfectamente coherente con la actividad principal de Artprice como editor global de bases de datos profesionales y algoritmos propietarios y líder mundial en información sobre el mercado del arte.

En resumen, aunque la inteligencia artificial Intuitive Artmarket® pueda parecer una "revolución cultural" con un nuevo conjunto de términos y elementos del lenguaje, los procesos y herramientas de IA que sustentan su funcionamiento ya se utilizaban en el núcleo de los sistemas de Artprice. Hoy, a través de una nueva semántica, los clientes y socios de Artprice están descubriendo las riquezas inexploradas de Artprice, es decir, datos de una magnitud que no podrían haber imaginado y que se ajustan perfectamente a sus necesidades.

También cabe señalar que los inversores buscan proyectos serios con una sólida base en Inteligencia Artificial a ambos lados del Atlántico.

Nuestros algoritmos aprovechan miles de millones de registros propietarios anónimos, datos de texto y decenas de millones de obras de arte de las bases de datos de Artprice para identificar nueva semántica que encapsula el enfoque principal de un artista, su universo, sus inspiraciones, sus medios, sus temas, sus formas, sus volúmenes, etc.

Estos datos de valor incalculable forman una sinergia que enriquece la comprensión de más de 845.000 artistas referenciados con sus biografías y datos certificados. Va más allá de los criterios visuales convencionales gracias a las redes neuronales de la IA Intuitive Artmarket®.

Intuitive Artmarket® ya permite calcular el valor de las obras de arte basándose en un análisis de la trazabilidad y de los resultados de subastas pasadas a lo largo del tiempo, una técnica de fijación de precios que ya era específica de Artprice.

Pero ahora también puede anticipar fluctuaciones futuras, incluso para obras totalmente únicas, lo que a su vez significa que puede identificar tendencias artísticas transversales altamente complejas que en gran medida escapan a académicos, curadores y comerciantes.

Los algoritmos de inteligencia artificial de Intuitive Artmarket® pueden ayudar a las galerías de arte y las casas de subastas a establecer precios óptimos para las obras de arte en función de diversos factores, como la demanda, la rareza y el conocimiento público del artista. En resumen, la inteligencia artificial de Intuitive Artmarket® tiene el potencial de revolucionar el mercado del arte mejorando el acceso a la información, personalizando la experiencia del comprador, reduciendo el riesgo de falsificación y abriendo nuevas perspectivas creativas.

Nuestra inteligencia artificial Intuitive Artmarket® se nutre exclusivamente de una gama casi infinita de contenidos propios que gozan de protección de la propiedad intelectual. Este hecho por sí solo evita una gran cantidad de obstáculos y posibles prohibiciones, ya que significa que no tenemos necesidad de buscar en otro lugar datos y/o respuestas a solicitudes muy específicas de los usuarios.

Nuestra inteligencia artificial patentada no es solo una garantía de nuestra sostenibilidad económica, sino que generará un aumento considerable a largo plazo de los ingresos de Artprice by Artmarket.com a través de suscripciones de alto valor añadido.

En las dos últimas décadas, Artprice ha registrado, observado e inducido cientos de millones de decisiones humanas en relación con el mercado del arte. Este mercado es, por supuesto, infinitamente complejo debido a la naturaleza heterogénea y singular del arte, por un lado, y a la noción abstracta de belleza en los límites de la emoción humana, por el otro.

El aprendizaje algorítmico ha permitido a Artprice crear un modelo de inteligencia artificial único y específico para el mercado del arte que constituirá el motor de crecimiento de Artprice by Artmarket para 2024/2029.

El 95 % de los grupos S&P 500 planean basar su crecimiento futuro en la inteligencia artificial.

Según los mejores analistas financieros anglosajones, que van un paso por delante de Europa en esta materia, el único modelo económicamente viable, es decir, que no exponga a la entidad económica (sea cual sea su tamaño) a incesantes procedimientos judiciales, es una IA centrada en un segmento económico extremadamente bien definido.

El sector económico debe disponer de información que juega un papel absolutamente vital, plena propiedad intelectual de todo el Big Data (incluido el Data Mining) de los derechos de autor y derechos conexos confirmados sobre todos los algoritmos, bases de datos, con aprendizaje automático (deep learning) y redes neuronales.

En definitiva, las IA que triunfarán con un beneficio económico muy sustancial y sin grandes riesgos industriales o legales son las entidades económicas que posean, en plena propiedad intelectual, todas las diferentes etapas de la IA patentada en un segmento de mercado definido donde la información de alto valor añadido y de alto coste desempeña un papel vital. Y este es exactamente el caso de nuestra IA Intuitive Artmarket® desarrollada por Artprice by Artmarket.com, líder mundial en información sobre el mercado del arte.

La inteligencia artificial Intuitive Artmarket® de Artprice está totalmente en línea con este postulado.

Tras añadir Ethereum y Bitcoin en 2022 a sus bases de datos multidivisa Artprice (en respuesta a la demanda de los clientes y en preparación para su futuro cercano en la Web 3.0), Artprice se beneficiará del aumento de BTC y de ETH en 2024.

Desde su creación en 1997, Artprice by Artmarket siempre ha previsto tendencias y cambios de paradigma en el mercado del arte. A menudo se ha adelantado a ellos, anunciando mucho antes que nadie que el mercado secundario del arte se orientaría hacia las ventas en línea.

Con las criptomonedas, los NFT de arte y el metaverso, nuevos coleccionistas y entusiastas del arte, a menudo más jóvenes que sus predecesores, se han sumado al mercado. Hoy en día, hay más de 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte en los cinco continentes. Aficionados a la especulación y no reacios al riesgo, estos entusiastas y coleccionistas del arte están muy apegados a su criptouniverso de la Web 3.0.

Nuevos clientes para Artmarket.com, cuyos servicios han solicitado con frecuencia, fue esta comunidad la que nos impulsó a agregar ETH y BTC a las monedas que las bases de datos de Artprice utilizan para cotizar los precios de las subastas.

Esta enorme comunidad global no podía entender que los bancos de datos de Artprice solo cotizaban precios en las principales monedas del mundo sin las dos principales criptomonedas ETH y BTC (que representan más del 91 % del valor de las aproximadamente 25.700 criptomonedas conocidas, excluidas las stablecoins).

Los equipos informáticos, econométricos y de marketing de Artprice by Artmarket se han movilizado a un ritmo vertiginoso en este ambicioso proyecto para «capturar» a los 450 millones de compradores potenciales de NFT de arte.

Tras estudiar la cuestión en profundidad y dedicarse después a un volumen de trabajo enorme, Artmarket.com ha dado un paso más significativo al ofrecer, a día de hoy, 8.828.384 resultados de subastas de obras de arte cotizadas en Bitcoin, desde el 1 de febrero de 2011 (con 1 Bitcoin a 0,7 $, 0,434031 £ y 0,50707 €), y, a continuación, 5.814.866 resultados de subastas en Ethereum, a partir del 7 de agosto de 2015 (con 1 Ethereum a 3 $, 1,93626 £ y 2,735523 €).

Naturalmente, estas decenas de millones de cálculos se realizaron utilizando los valores de las criptomonedas en el día de cada venta, con la indexación histórica realizada por las potentísimas instalaciones informáticas de Artmarket.com.

Y hoy, en noviembre de 2024, entre las 11 monedas internacionales gestionadas por Artprice, la moneda más buscada en sus bases de datos, después del dólar y el euro, es el bitcoin, quedando la libra esterlina relegada al cuarto lugar.

Dos años después de la audaz decisión de Artprice y su titánico proyecto de introducir las principales criptomonedas en todas sus bases de datos, el artículo de David Wagner en Investing.com del 12 de noviembre de 2024 saluda la sabiduría de esta elección.

"La capitalización del mercado de criptomonedas alcanzó el lunes un nuevo récord histórico de 3.120 millones de dólares, ¡más que el PIB de Francia!

El récord de casi 90.000 dólares de Bitcoin tiene mucho que ver, siendo la primera criptomoneda en haber alcanzado una capitalización de 1.750 millones de dólares, o alrededor del 60 % del mercado total de activos digitales.

Recordemos que la última vez que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3 billones de dólares fue el 15 de noviembre de 2021, poco después de que Bitcoin alcanzara su máximo histórico anterior de 69.000 dólares en el mercado alcista de 2020-2021.

La capitalización de mercado del mercado de criptomonedas es ahora mayor que la de gigantes como NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) o Microsoft (NASDAQ:MSFT), y ya ha superado a la de Amazon (NASDAQ:AMZN) y a la de Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

Bitcoin también se ha convertido en el octavo activo más importante del mundo, superando a la plata y siguiendo a Saudi Aramco (TADAWUL:2222). A modo de comparación, observamos que Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, es solo el 28º activo más grande del mundo por capitalización, por delante de Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Bank of America (NYSE :BAC)".

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas relacionadas con estadísticas y análisis personalizados: econometrí[email protected]

Descubra más sobre nuestros servicios con el artista en una demostración gratuita: https://artprice.com/demo

Nuestros servicios: https://artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com está incluido en Eurolist de Euronext Paris.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video



Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por thierry Ehrmann, consejero delegado de la empresa. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987).

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte que cuenta, entre otras estructuras, con su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, que abarcan más de 855.800 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos de 7.200 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias y títulos de prensa del mundo en 119 países y 9 idiomas.

Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros los anuncios publicados por sus Miembros, que constituyen ahora el primer Marketplace Estandarizado mundial para la compra y venta de obras de arte a precio fijo o en subasta.

Ahora hay un futuro para el mercado del arte con la inteligencia artificial Intuitive Artmarket® de Artprice.

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido dos veces distinguida con el sello estatal «Empresa Innovadora» por el Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Artprice by Artmarket publica su Informe del Mercado del Arte Contemporáneo 2024:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Consulte nuestro Informe anual sobre el mercado mundial del arte 2023, publicado en marzo de 2024 por Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

