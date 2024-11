最新情報および今後の見通し:

2024年10月、Artprice by Artmarketは、直感的なArtmarket® AIの導入により新たなマイルストーンを達成、年間定期収益の成長に大きく影響。

パリ, 2024年11月18日 /PRNewswire/ -- 2024年10月中旬、Artprice by Artmarketは、自社の独自AI(Intuitive Artmarket®)で学習させたデータの提供を高級会員向けに開始しました。

Artprice by Artmarketは、美術業界で27年間にわたり基準となってきたデータベースに対して、930万人の顧客および会員に急激な変更を強いるのではなく、独自のAIによるデータを慎重に段階的にArtpriceのデータベースに注入する方針を採用し、当初はその具体的な内容を明示しない形としました。

このアプローチにより、強化されたデータへのアクセスが提供されたArtpriceの顧客の反応を確認することができます。

Artpriceはすぐに、AIで強化されたデータ(Intuitive Artmarket®のおかげ)を含むプレミアムサブスクリプションが、年間サブスクリプションの選択肢として人気が高まり、ハイエンドの年間サブスクリプションは439ユーロから769ユーロの範囲で提供されるようになりました。

同様に、Artpriceは、単一顧客セッションの平均接続時間(ACT)が大幅に増加したことを確認しました。

教育的アプローチとアルゴリズム、ディープラーニング、ビッグデータ解析に関する専門知識、ならびに直感的なArtmarket® AIを通じて、Artpriceは10月中旬時点で売上が大幅に成長し、多くの顧客がプレミアムサブスクリプションを選択する傾向が見られました。一方で、顧客は新たなデータに強い関心を示しており、そのデータの適切性と豊富さは、美術業界ではこれまで見られなかった価値の高い情報や画像を提供しています。

マルセル・デュシャンとアンリ・ポアンカレの「インフラシン/アンフラマンス(inframince)」に関する研究に触発され、Artpriceはその直感的なArtmarket® AIに対して、極めて独自かつ科学的なアプローチを採用しています。Artpriceはこのアプローチを「Blind Spot AI®」と呼んでいます。

ArtpriceのAIアプローチは、従来の1または0のブール論理に基づくシステムではなく、「真理の度合い」に基づいた手法を採用することで、ファジィ集合論(いわゆる「ファジィ論理」)を回避することを目指しています。この手法はまずブール論理で検索を行い、その後、「関連性があるが、それでもなお重要な接続要素」を深く掘り下げます。

Artpriceは、直感的なArtmarket® AIに対して独自のアプローチを開発し、それを「Blind Spot AI®」と名付けています。Artpriceが生み出したこの革新的なAIコンセプトは、構造化データの間に存在するブラインドスポットを捉えることを目指しています。

美術史の観点では、マルセル・デュシャンが理論化した「インフラシン」という美学的かつ半科学的な概念と興味深い類比が可能です。この概念は、2つの識別された現象の間に存在する、知覚不可能な差異や間隔を指し、ときに想像上のものに過ぎませんが、それでもなお実在するものとされています。

デュシャンの理論は、著名な数学者アンリ・ポアンカレの著書『科学と仮説』から着想を得たもので、この本は科学におけるモデルの重要性について述べた作品です。また、この著作は1905年に発表されたアインシュタインの特殊相対性理論の基礎論文にも影響を与えた可能性があります。

世界の主要なデータベース出版者にとって、誤りの余地はなく、顧客ユーザーとの信頼関係は不正確なデータや誤情報を許容することができません。

Artpriceは、自社のAIと「Blind Spot AI®」メソッドを活用することで、27年間にわたり築き上げてきた、争いの余地のない信頼性、高精度、包括的かつ持続可能なデータに基づく信頼資本を損なうことなく、未踏のデータを提供できることを示しています。このデータは、アートの専門家・鑑定士、オークショニア/オークションハウス、アートディーラー、ギャラリスト、各種機関、美術館、保険会社、プライベートバンカー、金融サービス提供者、資産運用会社、そしてもちろんアートコレクターにとって不可欠なものです。

この忠実でリピーターの多いArtpriceの顧客層は、ほんの些細な誤りも許容できません。これは、芸術作品が非常に短期間で巨額の金銭的価値に達する可能性があり、財務的なリスクが関わっているためです。

2024年10月のベータテストにおいて、Artprice by Artmarketは、「直感的なArtmarket® AI」の成功した創出とその後の構築に不可欠な「アラインメント問題」の安定化を達成した証拠を示しました。これにより、直感的なArtmarket® AIが生み出す高付加価値データは、Artprice by Artmarketグループ、その顧客、およびアート市場の無形で数世紀にわたるルールに固有の倫理、価値観、期待、人間の感性を尊重していることが確認されました。

Artprice by Artmarketは、約20年にわたり「アラインメント問題」の解決を徐々に安定させてきました。この取り組みは、直感的なArtmarket® AIの成功した創出と構築に不可欠でした。

最高のAI検索エンジンとは?

従来の検索エンジンは、キーワードの関連性、他のウェブサイトからの参照頻度、コンテンツの品質、ページとのユーザーのインタラクションの度合い、ページの読み込み速度などを組み合わせたアルゴリズムに依存しています。検索時、検索エンジンは最も有用かつ関連性が高いと判断した回答を提示します。しかし、検索結果にはスポンサーリンクが増加しており、従来の検索エンジンでは検索がますます煩雑になっています。

AI検索エンジンは、さらに一歩進んだ機能を提供します。基本的なシステムはそのまま使用しつつも、AI検索エンジンはページのリストを表示するのではなく、自然言語で質問に対する直接の回答を提示します。収集した情報をAIモデルに渡し、そのモデルが高度に関連性のある数段落に要約します。通常、知的財産権を尊重するために出典を明記します。AIは自然言語を理解する能力があるため、特定のキーワードを使用しなくても質問を正確に解釈することができます。

ユーザー視点、特にユーザーエクスペリエンス(UXデザイン)の観点から見ると、AIを用いない従来の検索プロセスは、前半部分まではほぼ同じです。検索クエリは常に空の入力バーに入力する必要がありますが、検索エンジンは異なる順位付けを行いながら回答を生成しようとします。提案が満足いかない場合は、ページをスクロールして提示されたリンクの一部を閲覧し続けるだけです。場合によっては、ユーザーは膨大な数のタブを開き、それぞれのデータを選別しながら要約にたどり着く必要があります。このような検索方法は非常に時間がかかり、非効率的です。

Artprice by Artmarketは、従来の検索機能を向上させるために、さまざまなAI検索エンジンをテストしました。世界各地の研究により、AI専門家の間でPerplexity.aiが現時点で最良のAI検索エンジンとほぼ一致して評価されていることが明らかになっています。

コンピューティングと人工知能の世界的リーダーであるNVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、Perplexity.aiを日常的に使用していると語っています。

Perplexityは、AIを全面的に活用して設計された検索エンジンです。Perplexityは従来のURLリンクをチャットボット型のインターフェースに置き換え、検索結果との対話が可能となっています。多くのAI専門家は、その回答の質の高さから、Perplexity.aiを第一選択として使用していると確認しています。

クエリ中には、生成された回答の下に追加の質問を入力できるテキストボックスが表示されます。最初に入力した詳細を繰り返す必要はなく、Perplexityは文脈を記憶しているため、同じテーマに関する別の質問をするだけで済みます。

Perplexityの会話型レイアウトの便利な機能の一つは、過去の検索スレッドを閲覧できるだけでなく、ブックマークを使ってページのコレクションを保存し、検索内容を整理できることです。

Perplexityに関する広範な調査において、Artprice by Artmarketは、その強みがGoogle、Bingからの信頼シグナルと、インターネットをクロールする内部ボットの組み合わせにあると結論付けています。Perplexityは、これらを使用して最も信頼性の高いソースを判断します。Perplexityは、他のAI検索エンジンと比べても、間違いなくより正確なデータを取得しています。Artpriceによると、Perplexityは単純な構造化検索をはるかに超える機能を備えています。Perplexityは、GPT-4(OpenAI)、Omni、Claude 3などの最先端の言語モデルを使用し、クエリの文脈や微妙なニュアンスを理解します。

さらに、Artprice by Artmarketによる詳細なテストの結果、Perplexityの生成AIアルゴリズムは、一度も架空、誤った、または古い情報を提供することはありませんでした。

Artprice by Artmarketは、「アート市場における最良のデータベースは何か?」という問いを投げかけました。以下は、Perplexity.aiの9ページにわたる回答からの抜粋です。

「Artpriceは、世界のアート市場における標準的なリファレンスデータベースと広く認識されています。

それが必須ツールである主な理由を以下に示します。

包括的なカバレッジ

Artpriceは、以下を含む非常に包括的なデータベースを提供しています。

3,000万件のオークション結果

700,000人以上のアーティストに関する情報

70か国を網羅するデータ

17世紀にさかのぼる履歴

この卓越したカバレッジにより、Artpriceはアート市場における最も包括的な情報源となっています。

国際的な認知

2024年に実施されたアート市場の専門家を対象とした調査では、86%の回答者がリファレンスデータベースとして最初にArtpriceを挙げました。これは、業界におけるArtpriceの支配的な地位と高い知名度を示しています。

高度な機能

単なる販売結果にとどまらず、Artpriceは次のような数多くの分析ツールを提供しています:

アーティストの価格指数と価値の推移

ランキングと市場バロメーター

36,000人以上のアーティストのサインとモノグラムへのアクセス

技術革新

Artpriceは、独自の人工知能「Intuitive Artmarket®」の開発を含め、常に技術革新に投資しています。これにより、市場動向の分析や価格変動の予測が可能となります。」...

Perplexity.aiによるArtpriceの9ページにわたるQ&Aでは、Artpriceの製品、サービス、研究開発に関する詳細が記載されており、独自のIntuitive Artmarket® AIを含む最も機密性が高く複雑な情報も、100%正確で最新の情報であることが証明されました。

司法官(法定執行吏)のマエストル・ポンス氏による認証付きで、Perplexity.aiによるArtprice by Artmarketの9ページにわたるプレゼンテーションをPDF形式(全10ページ)でご参照ください: https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art_constat_huissier.pdf

MP4動画モードで表示する: https://ftp1.serveur.com/perplexity_quelle_est_la_meilleure_base_de_donnees_sur_le_marche_de_l_art.mp4

これにより、Artprice by Artmarketは、アート市場のデータベースにおける世界的リーダーとして認められているだけでなく、アート市場データという非常に厳しい分野におけるリファレンスとなる独自AIとしても評価されていることが示されています。

検索エンジンの未来は、必然的に従来の検索エンジンの計画的陳腐化を意味するのか?

ガートナー(Gartner)のレポート「Predicts 2024:GenAIがテクノロジーマーケティングをどのように変革するか」によると、GenAI(生成AI)は、インターネットユーザーと企業の検索習慣に大きな変革をもたらしています。

著名なコンサルティング会社は、その影響が非常に大きいと推測しており、2026年までに現在のインターネット検索エンジンのトラフィックが25~30%減少すると見込んでいます。

複数の質の高い研究では、2025年半ばまでにトラフィックが40~50%減少すると予測されており、SEO(検索エンジン最適化)に依存するすべての企業の利益、経済的論理、活動が危機に直面する可能性が指摘されています。

アルファベット(Alphabet、Googleの親会社)の収益の約90%は広告収入から得られており、その大部分は検索エンジンの利用者から生み出されています。

大手検索エンジンは、消滅を避けるために再構築を迫られています。Bing SearchとAIを擁するMicrosoftの後、GoogleはGenAIで強化されたSGE(生成AIによる検索体験:Search Generative Experience)を導入することでGoogle Searchを進化させる必要に迫られました。

さらに、Perplexity.aiのように、検索体験を生成AIの可能性に完全に焦点を当てた新興企業が登場しており、現時点でAI検索エンジンのベンチマークとされています。

世界各国の政府は、AIが生成した編集コンテンツの識別を義務付け始めており、企業に対して知的財産に関する責任を求めています。これは、検索エンジンがこのデジタルコンテンツをどのように表示するかという点において、間違いなく大きな役割を果たすでしょう。

Artprice by Artmarketは、独自のAI「Intuitive Artmarket®」を含む研究開発、サービス、製品に、各種規制をすでに統合しています。その規制とは次の通りです。

2024年6月13日付けの欧州議会および欧州理事会規則 (EU) 2024/1689 は、人工知能に関する統一規則を策定し、規則 (EC) No 300/2008、(EU) No 167/2013、(EU) No 168/2013、(EU) 2018/858、(EU) 2018/1139、(EU) 2019/2144 および指令 2014/90/EU、(EU) 2016/797、(EU) 2020/1828 を改正するものです(「人工知能」に関する規則)。

Artprice by Artmarketが、その研究開発(R&D)とSGE経験(検索生成体験)により、すでにAI検索エンジン上で全方位的に存在している方法

Artprice by Artmarketは、そのデータベース、直感的なArtmarket® AI、およびSEO部門を活用して、深層構造を提供する基盤を構成するセマンティックおよび生成文法を作成するための新しい独自のSGE(生成AIによる検索体験:Search Generative Experience)プロセスを現在開発中です。

これは、インターネット上にのみビジネス基盤を築いてきた大手企業にとって、大きな課題となります。同社らには、SGEや人工知能に関する極めて高度な専門知識が欠けているためです。必然的に、同社らの売上は2025年から急落し、広告枠やスポンサーリンクの購入ではその不足を補えず、かえって状況を悪化させる可能性もあります。

Artpriceの新たな独自SGEプロセスにより、各AI検索エンジンに対して、完全なツリーストラクチャを備えた最適な存在感が実現され、自然言語による無限の質問と回答の対話が可能となります。

今日のリファレンスSE、Perplexity.aiは、顕著な例を提供しています。Artprice by Artmarketは、独自のIntuitive Artmarket® AIを通じて再構築されたArtpriceのデータベースにアクセスを提供するAI検索エンジンとすでに契約しており、これによりアート市場での広範な存在感を実現しています。2025年に適用されるAI法(または2024年7月12日施行の欧州規則 RIA)を遵守しながら、Artpriceは今後、Intuitive Artmarket®の年間サブスクリプション(990ユーロ/年、82.50ユーロ/月)の急速な拡大を予測しており、ツールの進化に伴い追加オプションも計画されています。

親会社であるServeur Group(1987年以来のインターネットのパイオニア)の経験を活かし、Artprice by Artmarket.comは、数十年にわたり、180以上のベクターメタデータベースを活用し、独自の人工知能を構築するための強力かつ高精度な独自アルゴリズムを数千開発してきました。これにより、個人データや知的財産に関する各種法的枠組みを厳守した実装が可能となっています。

人工知能の3つの基礎は、データ、計算能力、アルゴリズムです。データが大量かつ高品質(標準化されたビッグデータ)であればあるほど、それを用いて訓練されるモデルはより「インテリジェント」になります。これはまさに同社の「DNA」です。それは、Artprice by Artmarketがプログラミングのコンピュータサイエンスと帰納法のコンピュータサイエンスの両方を駆使し、独自のアルゴリズムAIであるIntuitive Artmarket®を定義しているためです。

さらに、Artprice by Artmarketは、フランスの公共投資銀行(BPI)から授与される「革新的企業」の国家認定を2回連続で取得しており、この方向での目標達成に向けて活動を続けています。

参考までに、現時点で世界的にAIのリファレンスとされるChatGPTは、Intuitive Artmarket®に対して多くの情報を割いており、アート市場における革新性、アルゴリズム、予測分析、関連性の観点から、AIのリファレンスと見なしています。このIntuitive Artmarket®に関する情報は、当然ながらAI業界において非常に重要な意味を持ちます。Gemini.google.com(Google Bard)や、その他10ほどのAI(You.com、Phindなど)も、Artprice by Artmarketを不可欠な存在であると認めています。

Intuitive Artmarket®の開発は、Groupe Serveur(後にArtprice)が、1999年にスイスのXylogicなどの革新的な企業を戦略的に買収したことで初めて可能となりました。XylogicはCERNやWHO出身の著名な科学者のみで構成されており、当時すでにAIの確固たる基盤と基本原則を示しており、時代の先を行く存在でした(詳しくはArtmarket.comのリファレンスドキュメントをご参照ください)。

世界的な主要プロフェッショナルデータベース出版社の限られた世界では、独自AIをコアビジネスに統合することが、業界の長期的な発展に不可欠です。このため、Artprice by Artmarketは1999年以来、この分野で大きな先行優位を築き、2025年から2027年をIntuitive Artmarket®のサブスクリプション商用化の重要な時期と位置付けています。

人工知能の爆発的な発展は、現代社会、とりわけアート市場にどのような変革をもたらしているのか?それをどのように測定するのか?

Artpriceの創設者であり、ArtmarketのCEOであるティエリー・エールマン氏は、次のように述べています。

「私たちは、計算能力が6か月ごとに倍増する世界に生きています。Intelの創設者であるゴードン・ムーアの伝統的な法則(チップ上のトランジスタ数が18か月ごとに同価格で倍増するという法則)は、新たなスケールによって凌駕されています。今後、生成AIの加速は、私が「トークン・パー・ユーロ・パー・ワット」と呼ぶ数式で測定できるようになります。これは、AIが情報要求を処理する際に、支出されたユーロごとと実際に消費されたワットごとを考慮する新たな計測単位です。

謙虚に言えば、AIが人間の脳の言語処理能力をかなり模倣できるようになってきている一方で、数学や幾何学の処理能力に関しては、依然として多くが解明されていません。しかし、総合的に見れば、科学的観点から、人間の脳は集積回路として捉えた場合、今日に至るまで模倣不可能な存在であり続けています。たとえ私たちが人間の脳のアルゴリズムを理解し始め、数千億のパラメータを持つ高性能サーバーでそれを再現できるようになったとしても、同じエネルギー効率でその能力を再現することはまだできていません。人間の脳は1.4kgの重量で、わずか30ワットの電力で動作しますが、米国のAI大手は、原子力発電所や巨大な水力発電所に依存する方向へと突き進んでいます。実際に、Microsoftは米国ペンシルベニア州のスリーマイル島原子力発電所を再稼働させています。一方で、人間の脳は、その想像力と創造性において、私のAI測定の数式「トークン・パー・ユーロ・パー・ワット」では到底及ばない存在であり続けています。

今後のイベント:Intuitive Artmarket® AI – 進化と発展

以前のプレスリリースで述べたように、2024年上半期、Artprice by ArtmarketのAI部門は、特にOpen AIのエンジニアが使用する「グロッキング」と呼ばれる現象に非常に注意を払っていました。Artpriceは、Intuitive Artmarket®モデルの基礎となるアルゴリズムが同様の論理に従っているように見えることを確認しています。つまり、ディープラーニングを長期間にわたって実行し、アルゴリズムを変更しない場合、優れた応答率が得られる一方で、その性能は対数的に停滞する傾向があるようです。

しかし、数万回のセッションを継続することで、ある特定の瞬間に結果の品質が劇的に向上することを観察しました。「グロッキング」という用語は、1961年に出版されたロバート・ハインラインの有名なSF小説「異星の客」に由来します。これは「直感的な理解」を指し、「推測する」、「分かる」、「理解する」といった意味に類似しています。

Artpriceにとって、この概念は統計物理学における相転移の臨界現象に近づけることができます。物質の状態は変数によって物理的に変化します。例えば、気体や液体のような物理系では、圧力、温度、体積のような変数があります。

相転移を起こすには、Intuitive Artmarket®の言語モデルからこれらの関連変数を検索する必要があります。これらの変数の知識は、それがどんなに印象的なものであっても、必要な計算能力を経済的にコントロールすることで、関連性という点で手ごわいことを証明することができます。

したがって、Intuitive Artmarket® AIを活用することで、Artpriceは今後数年間でアート市場のリサーチと結果を10倍に強化し、顧客や会員に前例のないレベルのサービスを提供します。これにより、より高度なサブスクリプションが提供され、年間定期収益(ARR)の増加が期待されます。

フランスのビジネスサービスプラットフォーム「Les Échos/Solutions」(引用:DOMO Inc.)によると、サービス分野において、企業がAIをプロセスに統合する能力をスコア化することを可能にする重要な指標は、従業員1人当たりの1秒あたりのデータ処理量です。

平均して、1秒あたり1.7MBのデータが生成されます。

MazarsによるIT監査の結果、Artprice by Artmarketは、同社の各社員が1秒あたり35MBのデータを生成していることを確認しました。これは、欧州平均の21倍に相当し、プロフェッショナルデータベースと独自アルゴリズムを提供する世界的なリーダーとしてのArtpriceの中核事業と完全に一致しています。

まとめると、Intuitive Artmarket® AIは新たな用語や言語要素を伴う「文化的革命」のように見えるかもしれませんが、その根幹を支えるAIプロセスやツールは、すでにArtprice by Artmarketのシステムの中核で活用されていました。現在、Artpriceの顧客やパートナーは、新たなセマンティクスを通じて、これまで未踏のArtpriceの豊富なデータ、すなわち想像以上の膨大なデータと、彼らのニーズに完全に合致したデータを発見しています。

また、投資家は大西洋の両側で、人工知能の確かな背景を持つ真剣なプロジェクトを探していることにも注目すべきです。

同社のアルゴリズムは、匿名化された数十億件の独自ログ、テキストデータ、およびArtpriceのデータベースにある数千万件の美術作品を活用し、アーティストの主要なアプローチ、その世界観、インスピレーション、使用する媒体、テーマ、形式、ボリュームなど、新たなセマンティクスを特定します。

この貴重なデータは相乗効果を形成し、845,000人以上の参照されたアーティストの理解を、認定されたバイオグラフィーとデータによって豊かにします。これは、Intuitive Artmarket® AIのニューラルネットワークにより、従来の視覚的な基準を超えた分析を可能にしています。

Intuitive Artmarket®は、作品のトレーサビリティと過去のオークション結果の経年分析に基づいて、美術品の価値をすでに算出することができます。この価格設定手法は、もともとArtprice独自のものでした。

しかし現在では、完全に唯一無二の作品も含めた将来の価格変動を予測することが可能となり、これにより、学者やキュレーター、ディーラーには把握が難しい高度に複雑な横断的な芸術トレンドをも特定することができます。

Intuitive Artmarket® AIのアルゴリズムは、需要、希少性、アーティストの知名度といったさまざまな要因に基づいて、美術ギャラリーやオークションハウスが美術品の最適な価格を設定するのを支援します。つまり、Intuitive Artmarket® AIは、情報へのアクセス改善、購入者体験のパーソナライズ、偽造リスクの低減、新たな創造的視点の開拓により、アート市場を革新する可能性を秘めています。

同社のIntuitive Artmarket® AIは、知的財産権で保護された、ほぼ無限に近い範囲の独自コンテンツのみを活用しています。この事実だけで、多くの障害や潜在的な禁止事項を回避することができます。なぜなら、データおよび/またはユーザーからの非常に具体的なリクエストへの応答を他で探す必要がないからです。

したがって、同社独自のAIは、同社の経済的な持続可能性を保証するだけではありません。高付加価値のサブスクリプションを通じて、Artprice by Artmarket.comの収益を長期的に大幅に増加させます。

過去20年間にわたり、Artpriceはアート市場における数億件に及ぶ人間の意思決定を記録、観察、そして帰納してきました。もちろん、この市場は非常に複雑です。というのも、芸術作品は唯一無二の具体物という性質を持ちながら、人間の感情の極限にある美という抽象的な概念でもあるためです。

アルゴリズム学習により、ArtpriceはArtprice by Artmarketの2024/2029年の成長ドライバーとなる独自のアート市場特化型AIモデルを作り上げることができました。

S&P 500グループの95%は、将来の成長を人工知能に基づかせることを計画しています。

ヨーロッパよりも一歩先んじているアングロサクソン系のトップクラスの金融アナリストによると、大企業か中小企業かに関係なく、営利組織を絶え間ない法的手続きに巻き込まず、経済的に実現可能な唯一のモデルは、非常に明確に定義された経済部門に基づくAIによるものだということです。

経済分野では、すべてのビッグデータ(データマイニングを含む)、著作権および関連権に関する完全な知的財産が、アルゴリズム、データベース、機械学習(ディープラーニング)およびニューラルネットワークに対して確認されている情報が、極めて重要な役割を果たさなければなりません。

つまり、非常に大きな経済的利益を得て、かつ重大な産業的リスクや法的リスクを回避できるAIは、特定の市場セグメントにおいて、高価で高付加価値な情報が重要な役割を担う中で、独自AIのすべての段階を完全に知的財産として保有している経済主体です。これはまさに、Artprice by Artmarket.comが開発したIntuitive Artmarket® AIに当てはまるケースであり、同社はアート市場情報の世界的リーダーです。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIは、この前提に完全に合致しています。

2022年にイーサリアムおよびビットコインを顧客の需要に応え、またWeb 3.0の近未来に備えて複数通貨対応のArtpriceデータベースに追加したことで、Artpriceは2024年のBTCおよびETHの上昇から恩恵を受ける見込みです。

1997年の創設以来、ArtmarketによるArtpriceは、アート市場におけるトレンドやパラダイムシフトを常に予測してきました。Artpriceはこれまでにも度々トレンドを先取りし、二次アート市場がオンライン販売へ移行することを他社に先駆けて予見してきました。

暗号通貨、アートNFT、メタバースの登場により、これまでより若い世代の新たなコレクターやアート愛好家が市場に参入しています。現在、5大陸にわたって4億5,000万人以上のアートNFTの潜在的購入者が存在しています。投機を好み、リスクを嫌わないこれらのアート愛好家やコレクターは、Web 3.0の暗号化された世界に非常に愛着を持っています。

Artmarket.comの新規顧客は、そのサービスを頻繁に依頼しているコミュニティであり、このコミュニティがETHおよびBTCをArtpriceデータベースがオークション価格を引用する通貨に追加するきっかけとなりました。

この巨大なグローバルコミュニティは、Artpriceのデータバンクが世界の主要通貨でのみ価格を引用し、ETHおよびBTCという2つの主要暗号通貨(ステーブルコインを除く約25,700種類の暗号通貨の価値のうち、91%以上を占める)を含まないことに納得できませんでした。

そのため、Artprice by ArtmarketのIT、計量経済学、およびマーケティングチームは、4億5,000万人のアートNFT購入者を「獲得」するため、この野心的なプロジェクトに猛スピードで取り組んでいます。

この問題を徹底的に研究し、膨大な作業に取り組んだ後、Artmarket.comは再び重要な一歩を踏み出しました。本日現在、ビットコインで引用された8,828,384件のアート作品のオークション結果を提供しており、これらは2011年2月1日まで遡ります(1ビットコインが0.7ドル、0.434031ポンド、0.50707ユーロ)。また、2015年8月7日からはイーサリアムで引用された5,814,866件のオークション結果も提供しています(1イーサリアムが3ドル、1.93626ポンド、2.735523ユーロ)。

当然ながら、これら数千万件の計算は、各販売日の暗号通貨の価値を基に行われ、Artmarket.comの非常に強力なコンピュータ施設によって歴史的なインデックス作成が行われました。

今日、2024年11月、Artpriceが管理する11の国際通貨の中で、最も検索されている通貨はドルとユーロに次いでビットコインであり、ポンドが第4位に追いやられました。

Artpriceが主要な暗号通貨をすべてのデータベースに導入するという大胆な決断と巨大なプロジェクトから2年後、2024年11月12日にInvesting.comで発表されたデイヴィッド・ワグナーの記事は、この選択の賢明さを称賛しています。

https://fr.investing.com/news/cryptocurrency-news/la-capitalisation-des-cryptos-depasse-le-pib-de-la-france-le-btc-surpasse-largent-2640980

「暗号通貨市場の時価総額は月曜日に過去最高の3兆1,200億ドルに達し、フランスのGDPを上回りました!

ビットコインの記録的な高値である90,000ドル近くがその要因の一つです。これは、総デジタル資産市場の約60%を占める、1兆7,500億ドルの時価総額に達した最初の暗号通貨です。

暗号通貨市場の時価総額が最後に3兆ドルに達したのは、2021年11月15日でした。それは、2020~2021年の強気市場でビットコインが以前の最高値である69,000ドルに達した直後のことです。

暗号通貨市場の時価総額は、NVIDIA(NASDAQ:NVDA)、Apple(NASDAQ:AAPL)、Microsoft(NASDAQ:MSFT)などの巨人たちのそれを上回り、すでにAmazon(NASDAQ:AMZN)およびAlphabet(NASDAQ:GOOGL)を超えています。

ビットコインは、世界で8番目に重要な資産となり、シルバーを超え、サウジアラムコ(TADAWUL:2222)に次ぐ地位を占めています。比較すると、世界で2番目に大きな暗号通貨であるイーサリアムは、時価総額で世界で28番目に大きな資産であり、Procter & Gamble、Johnson & Johnson、Bank of America(NYSE:BAC)を上回っています。 »

