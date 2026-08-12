Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Mengumumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,81 Juta Token, serta Total Kepemilikan Kripto dan Kas Sebesar $11,6 Miliar

Per 9 Agustus 2026 pukul 18.30 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri atas 5.805.238 ETH dengan harga $1.928 per ETH (menurut Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), kepemilikan senilai $180 juta di Beast Industries, kepemilikan senilai $69 juta di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), serta total kas & sekuritas yang dapat diperdagangkan sebesar $104 juta. Kepemilikan ETH Bitmine mencakup 4,8% dari total pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Kami menyayangkan penundaan pemungutan suara RUU CLARITY di Senat menjelang reses Agustus; meskipun demikian, pasar keuangan terlihat lebih mencermati rilis data inflasi dan ketenagakerjaan yang melandai belakangan ini. Peluang kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September telah turun menjadi 40% dari 75% dua minggu lalu," ujar Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine. "Kami memperkirakan pelonggaran kondisi keuangan akan menjadi katalis positif bagi kripto."

"Sejak Bitmine beralih ke strategi Ethereum Treasury pada 30 Juni tahun lalu, ketika ETH mencatat kinerja yang jauh mengungguli QQQ (secara bulanan), saham Bitmine umumnya juga mengungguli kinerja ETH pada bulan berikutnya. Pada bulan Juli, ETH mengungguli Bitcoin sebesar 1.100 bps, mirip dengan Juli 2025, Desember 2025, Maret 2026, dan pada saat-saat tersebut, saham Bitmine mengalami kinerja yang jauh lebih unggul dibandingkan ETH dalam dua bulan berikutnya," lanjut Lee.

"Kami tetap menilai saham biasa Bitmine berada di bawah nilai wajarnya, sehingga Perusahaan membeli kembali 3 juta saham dalam sepekan terakhir, sehingga total pembelian kembali saham biasa telah menembus angka 19 juta sejak awal Juli. Pembelian kembali ini tetap menjadi aksi pembelian kembali saham terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan Ethereum Treasury, Bitcoin Treasury, maupun DAT (Digital Asset Treasury) kripto mana pun," lanjut Lee. Sejak 1 Juli 2026, Bitmine telah membeli kembali 19,1 juta saham biasa berdasarkan program pembelian kembali saham senilai $4 miliar yang telah disetujui sebelumnya.

"Dalam sepekan terakhir, kami mengakuisisi 7.391 ETH. Bitmine telah membeli ETH setiap minggu sejak Strategi Treasury ETH dimulai pada 30 Juni 2025, sekitar 14 bulan lalu," ujar Lee.

Pada 16 Juli 2026, Bitmine merilis Pesan Chairman terbaru (tautan di sini) untuk Juli 2026. Judul Pesan tersebut adalah "ETH adalah Solusi bagi Uncanny Valley of Wealth."

Pada awal 2026, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking berstandar institusional. Meskipun MAVAN awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine sendiri, MAVAN berencana memperluas layanannya kepada investor institusional, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH milik Bitmine telah ditempatkan dalam staking di platform MAVAN.

Per 9 Agustus 2026, total ETH Bitmine yang ditempatkan dalam staking mencapai 5.067.309 ETH ($9,8 miliar dengan harga $1.928 per ETH). "Bitmine telah menempatkan lebih banyak ETH dalam staking dibandingkan entitas lain di dunia. Dalam skala penuh (ketika seluruh ETH Bitmine ditempatkan dalam staking melalui MAVAN dan mitra staking-nya), imbal staking ETH diproyeksikan mencapai $294 juta per tahun (menggunakan imbal hasil BMNR 7 hari sebesar 2,63%)," ujar Lee.

"Pendapatan staking tahunan kini diproyeksikan mencapai $257 juta. Dan 5,1 juta ETH ini setara dengan 87% dari 5,81 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking Bitmine sendiri menghasilkan imbal hasil 7 hari sebesar 2,63% (disetahunkan)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menempatkannya sebagai pemilik cadangan Ethereum terbesar di dunia dan pemilik cadangan aset kripto terbesar kedua di dunia, di belakang Strategy Inc., yang dilaporkan memiliki 840.447 BTC dengan nilai sekitar $59 miliar. Bitmine tetap menjadi pemilik cadangan ETH terbesar di dunia.

Manajemen Bitmine meyakini bahwa GENIUS Act dan Project Crypto dari Securities and Exchange Commission (SEC) membawa transformasi bagi layanan keuangan pada 2026 yang setara dengan tindakan AS pada 15 Agustus 1971, yang mengakhiri sistem Bretton Woods dan menghapus keterkaitan dolar AS dengan standar emas 54 tahun lalu. Peristiwa pada 1971 ini menjadi katalis bagi modernisasi Wall Street, melahirkan para raksasa Wall Street yang ikonis serta infrastruktur keuangan dan pembayaran yang digunakan saat ini. Investasi tersebut terbukti lebih menguntungkan dibandingkan emas.

Pesan Chairman dapat dilihat di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Pendapatan Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan dapat dilihat di sini: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk mendapatkan informasi terbaru, daftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), beserta anak perusahaannya ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan infrastruktur teknologi blockchain yang beroperasi di bidang layanan staking dan validasi aset digital untuk institusi, penambangan bitcoin, serta pengelolaan strategis aset digital. Sebagai perusahaan Ethereum Treasury terkemuka di dunia, Bitmine menerapkan strategi aset digital yang inovatif bagi investor institusional dan pelaku pasar publik. Perusahaan menyediakan infrastruktur staking dan validasi berstandar institusional—yang melaluinya perusahaan memperoleh imbalan staking dan pendapatan dari validasi—serta menjalankan kegiatan penambangan bitcoin. Bitmine memiliki aset digital sebagai bagian dari strategi perusahaan dan menghasilkan imbal hasil dari kepemilikan tersebut untuk mendukung likuiditas serta pembentukan modal. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan memperluas kapabilitas infrastruktur blockchain-nya, termasuk dengan mengembangkan dan meluncurkan MAVAN, platform staking dan validasi untuk institusi miliknya. Kegiatan Perusahaan juga mencakup investasi pada peluang blockchain tahap awal ("moonshot" investments), serta layanan pendukung di bidang penambangan, hosting, dan konsultasi.

Untuk informasi lebih lanjut, ikuti X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan yang merupakan "pernyataan mengenai prospek masa depan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, beserta amendemennya. Pernyataan mengenai prospek masa depan mencakup seluruh pernyataan yang bukan murni catatan historis dan secara umum dapat diidentifikasi melalui istilah-istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "merencanakan", "meyakini", "mengantisipasi", "memperkirakan", "meramalkan", "menargetkan", "sasaran", "dapat", "akan", "seharusnya", atau ekspresi serupa, bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut, atau terminologi lain yang sebanding. Siaran pers ini secara khusus memuat pernyataan mengenai prospek masa depan, antara lain: (i) tujuan Perusahaan untuk mengakuisisi 5% dari total pasokan ETH (inisiatif "Alchemy of 5%") dan pernyataan mengenai kemajuannya dalam mencapai tujuan tersebut; (ii) strategi akumulasi aset digital dan perbendaharaan Perusahaan, termasuk pernyataan mengenai akuisisi ETH mingguan yang berkelanjutan dan status Perusahaan sebagai pemilik perbendaharaan ETH terbesar di dunia; (iii) kegiatan staking Perusahaan, termasuk imbal hasil staking ETH tahunan yang diproyeksikan sekitar $294 juta (dengan asumsi ETH milik Bitmine sepenuhnya di-staking oleh MAVAN dan mitra staking-nya dalam skala besar), pendapatan staking tahunan yang saat ini diproyeksikan sekitar $257 juta, dan imbal hasil 7 hari sebesar 2,63% (disetahunkan); (iv) rencana MAVAN untuk memperluas layanannya guna melayani investor institusional, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (v) program pembelian kembali saham Perusahaan senilai $4 miliar, termasuk pernyataan mengenai pelaksanaan, besaran, dan potensi nilai akretif dari program tersebut; (vi) pandangan manajemen mengenai valuasi saham biasa Perusahaan dan ekspektasi mengenai kinerja harga saham di masa depan dibandingkan dengan ETH dan aset digital lainnya; (vii) ekspektasi mengenai hubungan antara kinerja ETH dibandingkan dengan Bitcoin atau Nasdaq 100 dan kinerja saham Perusahaan selanjutnya; (viii) pernyataan mengenai dampak faktor-faktor makroekonomi, termasuk kebijakan Federal Reserve, data inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja, terhadap pasar aset digital dan kondisi keuangan; (ix) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto merupakan transformasi bagi layanan keuangan; (x) pernyataan mengenai investasi Perusahaan di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) yang memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI; dan (xi) pertumbuhan, perkembangan, dan arah strategis strategi perbendaharaan Ethereum Perusahaan serta kapabilitas infrastruktur blockchain di masa mendatang.

Pernyataan mengenai prospek masa depan ini mengandung risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil yang dinyatakan atau tersirat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap perbedaan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada: volatilitas ekstrem dan ketidakpastian harga aset digital, termasuk ETH dan Bitcoin; perubahan kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A Perusahaan; kemampuan Perusahaan untuk berhasil melaksanakan strategi akuisisi aset digital dan mencapai target akumulasi ETH; kemampuan Perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional bisnis, kegiatan perbendaharaan Ethereum, ekspansi MAVAN, dan aktivitas pembelian kembali saham; risiko operasional, keamanan, dan teknologi yang terkait dengan kegiatan staking dan validasi Perusahaan, termasuk kegagalan jaringan, pelanggaran keamanan siber, dan perubahan protokol; persaingan dalam industri perbendaharaan aset digital, staking, dan penambangan; ketergantungan Perusahaan pada personel kunci, termasuk jajaran pimpinan eksekutif; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, teknologi blockchain, dan aktivitas staking di Amerika Serikat dan secara global, termasuk pengesahan, penerapan, dan interpretasi akhir atas GENIUS Act, CLARITY Act, serta peraturan perundang-undangan dan inisiatif regulasi lainnya yang masih dalam proses; tindakan SEC, CFTC, dan badan regulator lainnya yang memengaruhi aset digital dan bisnis terkait; risiko yang terkait dengan investasi Perusahaan dalam peluang blockchain tahap awal (investasi "moonshot"), termasuk investasi di Eightco Holdings; faktor-faktor makroekonomi, termasuk inflasi, suku bunga, kebijakan moneter Federal Reserve, dan kondisi ekonomi secara umum yang memengaruhi sentimen investor terhadap aset digital; perubahan pada protokol Ethereum, termasuk mekanisme staking, persyaratan validator, dan struktur imbal hasil; risiko yang terkait dengan sistem AI dan potensi dampaknya terhadap pasar mata uang kripto dan teknologi blockchain; kinerja penyedia layanan pihak ketiga, bursa, dan kustodian; risiko yang terkait dengan konsentrasi aset Perusahaan pada mata uang digital; serta faktor risiko lainnya yang dijelaskan dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC.

Pernyataan mengenai prospek masa depan yang terdapat dalam siaran pers ini didasarkan pada informasi yang tersedia bagi manajemen pada tanggal siaran pers ini dan mencerminkan ekspektasi, estimasi, prakiraan, dan proyeksi manajemen saat ini, serta asumsi dan keyakinan manajemen mengenai kejadian di masa depan. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan mengenai prospek masa depan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang dijelaskan di atas dan dalam bagian Faktor Risiko pada Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2025, yang diajukan kepada SEC pada 21 November 2025, Laporan Kuartal Perusahaan pada Formulir 10-Q, serta pengajuan Perusahaan lainnya kepada SEC, sebagaimana diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu. Salinan pengajuan tersebut tersedia di situs web www.sec.gov dan di situs web Perusahaan di https://Bitminetech.io/investor-relations/. Pernyataan mengenai prospek masa depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Bitmine secara tegas menyangkal adanya kewajiban atau komitmen untuk memperbarui, merevisi, atau melengkapi pernyataan mengenai prospek masa depan apa pun guna mencerminkan perubahan dalam ekspektasinya atau perubahan dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.