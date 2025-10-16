Blokees дебютирует с новыми продуктами на выставке China Toy Expo 2025, продолжая повышать конкурентоспособность продукции

ШАНХАЙ, 16 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- С 15 по 17 октября 2025 года бренд игрушек для сборки персонажей Blokees дебютировал на выставке China Toy Expo 2025. Blokees выставил свои две основные категории «Модельные наборы Blokees» и BLOKEES WHEELS, а также более 100 продуктов на основе почти 30 всемирно известных франшиз, включая Ultraman, Transformers, DC и Sanrio. Это подчеркнуло продуктовую экосистему Blokees, которая предназначена для удовлетворения потребностей глобальных игроков.

image

Бренд Blokees дебютировал в нескольких новых сериях под своей ключевой линейкой продуктов HERO10. Среди них были Transformers Galaxy Version 09 — Darkest Hour, а также новые серии от Saint Seiya и Kamen Rider. Кроме того, представленная DC Defender Version 01 — Legendary Batman Assemble ознаменовала первую коммерциализацию DC в версии Defender от Blokee.

Значительное внимание привлекли серии Blokees Champion и Legend, которые предназначены для коллекционеров комплектов моделей от 16 лет и старше. На выставке было представлено около 50 модельных наборов Blokees всемирно известных франшиз, таких как EVANGELION, Saint Seiya и Transformers, причем на новые продукты приходится более 70% экспонатов.

Серия Blokees daadoos ориентирована на женский потребительский рынок и постоянно обогащается. Помимо серий FUN, DREAM, MATE, ART, на выставке China Toy Expo была впервые представлена новая серия NEST, и в ней были коммерциализированы The Powerpuff Girls.

На выставке была представлена новая категория продуктов BLOKEES WHEELS, официально выпущенная на WF 2025. Серия C, предназначенная для общих поклонников франшиз, представила дизайн от Ultraman. Серия E, ориентированная на взрослых любителей франшиз, представила продукты, основанные на Fast & Furious. Примечательно, что это ознаменовало первую коммерциализацию Fast & Furious от Blokees.

Во время выставки China Toy Expo 2025 бренд Blokees также продемонстрировал выдающиеся модифицированные работы BFC, продемонстрировав глубокий дух совместного творчества между брендом и его игроками. Кроме того, бренд Blokees также провел двухдневный офлайн-конкурс творчества BFC во время параллельно проводимой выставки. Участники с энтузиазмом присоединились к шести тематическим соревнованиям, основанным на их интересах.

В будущем Blokees будет настойчиво предоставлять глобальным игрокам многочисленные высококачественные продукты, стремясь обеспечить превосходные впечатления и удовольствие от создания.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg