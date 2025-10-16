Blokees predstavujú nové produkty na China Toy Expo 2025 a pokračuje v zvyšovaní konkurencieschopnosti svojich produktov
News provided byBlokees
Oct 16, 2025, 15:32 ET
ŠANGHAJ, 16. október 2025 /PRNewswire/ -- Od 15. do 17. októbra 2025 sa značka zábavných stavebníc Blokees po prvýkrát predstavila na veľtrhu hračiek China Toy Expo 2025. Blokees vystavovala svoje dve hlavné kategórie „Blokees Model Kits" a „BLOKEES WHEELS" a viac ako 100 produktov založených na takmer 30 svetoznámych postavičkách vrátane Ultraman, Transformers, DC a Sanria. Expozícia priblížila produktový ekosystém Blokees, ktorý je navrhnutý tak, aby uspokojoval potreby globálnych hráčov.
Spoločnosť Blokees predstavila niekoľko nových sérií v rámci svojej kľúčovej produktovej rady HERO10. Patria sem napríklad Transformers Galaxy Verzia 09 - Darkest Hour, ako aj nové série od Saint Seiya a Kamen Rider. Okrem toho vystavená kolekcia DC Defender Version 01-Legendary Batman Assemble priniesla prvú komercializáciu DC v Blokee's Defender Version.
Značnú pozornosť upútali série Champion a Legend značky Blokees, ktoré sú určené pre zberateľov modelov vo veku od 16 rokov. Výstava uviedla takmer 50 modelových súprav Blokees od svetoznámych značiek ako sú EVANGELION, Saint Seiya či Transformers, pričom nové produkty tvorili viac ako 70 % exponátov.
Séria Blokees "daadoos" sa zameriava na ženský spotrebiteľský trh a neustále svoju sériu obohacuje. Okrem sérií FUN, DREAM, MATE a ART sa na China Toy Expo prvýkrát predstavila aj nová séria NEST, v ktorej boli komerčne uvedené postavičky The Powerpuff Girls.
Na výstave bolo možné vidieť novú produktovú kategóriu BLOKEES WHEELS, ktorá bola oficiálne uvedená na WF 2025, popri ďalšom bohatom výbere produktov. Séria C, určená pre všeobecných fanúšikov značky, obsahovala námety Ultraman. Séria E, zameraná na dospelých nadšencov značky, predstavila produkty inšpirované filmom Rýchlo a zbesilo. Ide o úplne prvú komercializáciu filmu Rýchlo a zbesilo z dielne spoločnosti Blokees.
Počas výstavy China Toy Expo 2025 spoločnosť Blokees tiež vystavovala vynikajúce upravené diela BFC, čím demonštrovala hlbokého ducha tvorby v spolupráci medzi značkou a jej hráčmi. Okrem toho Blokees usporiadali počas súbežne konanej spriaznenej výstavy aj dvojdňovú offline súťaž v tvorbe BFC. Účastníci sa s nadšením zapojili do šiestich tematických súťaží podľa svojich záujmov.
V budúcnosti plánuje Blokees neustále prinášať globálnym hráčom množstvo kvalitných produktov a snažiť sa sprostredkovať vynikajúce zážitky a zábavu pri skladaní.
