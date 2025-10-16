Blokees présente de nouveaux produits à l'occasion de la China Toy Expo 2025, continuant à améliorer la compétitivité de ses produits

News provided by

Blokees

Oct 16, 2025, 15:31 ET

SHANGHAI, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Du 15 au 17 octobre 2025, la marque de jouets figurines à assembler Blokees a fait ses débuts à la China Toy Expo 2025. Blokees a présenté ses deux catégories principales, "Blokees Model Kits" et "BLOKEES WHEELS", et plus de 100 produits basés sur près de 30 propriétés intellectuelles (PI) de renommée mondiale, dont Ultraman, Transformers, DC et Sanrio. Cela a mis en évidence l'écosystème de produits de Blokees, qui est conçu pour répondre aux besoins des joueurs dans le monde entier.

Continue Reading
image
image

Blokees a présenté plusieurs nouvelles séries dans sa gamme de produits phare, HERO10. Parmi elles, Transformers Galaxy Version 09 - Darkest Hour, ainsi que les nouvelles séries Saint Seiya et Kamen Rider. En outre, le DC Defender Version 01-Legendary Batman Assemble exposé a marqué la première commercialisation de DC dans la version Defender de Blokees.

Les séries Champion et Legend de Blokees, destinées aux collectionneurs de maquettes âgés de 16 ans et plus, ont fait l'objet d'une attention particulière. L'exposition comprenait près de 50 maquettes Blokees issues de PI mondialement connues telles qu'EVANGELION, Saint Seiya et Transformers, les nouveaux produits représentant plus de 70 % de l'exposition.

La série "daadoos" de Blokees cible le marché de la consommation féminine et s'enrichit continuellement. À l'exception des séries FUN, DREAM, MATE et ART, la nouvelle série NEST a été dévoilée pour la première fois à la China Toy Expo, et les Powerpuff Girls y sont commercialisées.

Lors de l'exposition, BLOKEES WHEELS, une nouvelle catégorie de produits officiellement lancée à l'occasion de WF 2025, a été présentée avec une plus grande quantité de produits. La série C, destinée aux fans de PI généraliste, présentait des designs d'Ultraman. La série E, qui s'adresse aux adultes amateurs de PI, présentait des produits inspirés de Fast & Furious. Il s'agit notamment de la première commercialisation de Fast & Furious par Blokees.

Lors de la China Toy Expo 2025, Blokees a également exposé des œuvres BFC modifiées exceptionnelles, témoignant d'un profond esprit de co-création entre la marque et ses joueurs. En outre, Blokees a également organisé un concours de création de BFC hors ligne pendant deux jours au cours de l'exposition connexe qui s'est tenue simultanément. Les participants ont participé avec enthousiasme à six concours thématiques basés sur leurs centres d'intérêt.

À l'avenir, Blokees continuera à fournir aux joueurs du monde entier des produits abondants et de haute qualité, s'efforçant d'offrir des expériences supérieures et le plaisir de construire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost

Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost

Ve dnech 15. až 17. října 2025 se značka stavebnicových postaviček Blokees poprvé představila na veletrhu China Toy Expo 2025. Blokees na výstavě...
Blokees debiutuje z nowymi produktami na targach China Toy Expo 2025, nieustannie podnosząc konkurencyjność swoich produktów

Blokees debiutuje z nowymi produktami na targach China Toy Expo 2025, nieustannie podnosząc konkurencyjność swoich produktów

W dniach 15-17 października 2025 r. marka Blokees produkująca zabawki typu "figurki do składania" zadebiutowała na targach China Toy Expo 2025....
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics