Blokees présente de nouveaux produits à l'occasion de la China Toy Expo 2025, continuant à améliorer la compétitivité de ses produits

SHANGHAI, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Du 15 au 17 octobre 2025, la marque de jouets figurines à assembler Blokees a fait ses débuts à la China Toy Expo 2025. Blokees a présenté ses deux catégories principales, "Blokees Model Kits" et "BLOKEES WHEELS", et plus de 100 produits basés sur près de 30 propriétés intellectuelles (PI) de renommée mondiale, dont Ultraman, Transformers, DC et Sanrio. Cela a mis en évidence l'écosystème de produits de Blokees, qui est conçu pour répondre aux besoins des joueurs dans le monde entier.

image

Blokees a présenté plusieurs nouvelles séries dans sa gamme de produits phare, HERO10. Parmi elles, Transformers Galaxy Version 09 - Darkest Hour, ainsi que les nouvelles séries Saint Seiya et Kamen Rider. En outre, le DC Defender Version 01-Legendary Batman Assemble exposé a marqué la première commercialisation de DC dans la version Defender de Blokees.

Les séries Champion et Legend de Blokees, destinées aux collectionneurs de maquettes âgés de 16 ans et plus, ont fait l'objet d'une attention particulière. L'exposition comprenait près de 50 maquettes Blokees issues de PI mondialement connues telles qu'EVANGELION, Saint Seiya et Transformers, les nouveaux produits représentant plus de 70 % de l'exposition.

La série "daadoos" de Blokees cible le marché de la consommation féminine et s'enrichit continuellement. À l'exception des séries FUN, DREAM, MATE et ART, la nouvelle série NEST a été dévoilée pour la première fois à la China Toy Expo, et les Powerpuff Girls y sont commercialisées.

Lors de l'exposition, BLOKEES WHEELS, une nouvelle catégorie de produits officiellement lancée à l'occasion de WF 2025, a été présentée avec une plus grande quantité de produits. La série C, destinée aux fans de PI généraliste, présentait des designs d'Ultraman. La série E, qui s'adresse aux adultes amateurs de PI, présentait des produits inspirés de Fast & Furious. Il s'agit notamment de la première commercialisation de Fast & Furious par Blokees.

Lors de la China Toy Expo 2025, Blokees a également exposé des œuvres BFC modifiées exceptionnelles, témoignant d'un profond esprit de co-création entre la marque et ses joueurs. En outre, Blokees a également organisé un concours de création de BFC hors ligne pendant deux jours au cours de l'exposition connexe qui s'est tenue simultanément. Les participants ont participé avec enthousiasme à six concours thématiques basés sur leurs centres d'intérêt.

À l'avenir, Blokees continuera à fournir aux joueurs du monde entier des produits abondants et de haute qualité, s'efforçant d'offrir des expériences supérieures et le plaisir de construire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg