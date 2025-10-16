Blokees debiutuje z nowymi produktami na targach China Toy Expo 2025, nieustannie podnosząc konkurencyjność swoich produktów

SZANGHAJ, 17 października 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach 15-17 października 2025 r. marka Blokees produkująca zabawki typu "figurki do składania" zadebiutowała na targach China Toy Expo 2025. Blokees zaprezentowało dwie główne kategorie produktów: „Blokees Model Kits" i „BLOKEES WHEELS" oraz ponad 100 produktów opartych na prawie 30 światowej sławy markach, w tym Ultraman, Transformers, DC i Sanrio. W ten sposób firma Blokees podkreśliła ekosystem swoich produktów, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach globalnych graczy.

image

Blokees zadebiutował kilkoma nowymi seriami w ramach swojej kluczowej linii produktów HERO10. Były to między innymi Transformers Galaxy Version 09 - Darkest Hour, a także nowe serie Saint Seiya i Kamen Rider. Ponadto zaprezentowany model DC Defender Version 01-Legendary Batman Assemble wyznaczył początek komercjalizacji DC w serii Blokee's Defender Version.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się serie Champion i Legend firmy Blokees, przeznaczone dla kolekcjonerów modeli w wieku powyżej 16 lat. Wystawa obejmowała prawie 50 modeli Blokees z popularnych na całym świecie serii, takich jak EVANGELION, Saint Seiya i Transformers, a ponad 70% eksponatów stanowiły nowe produkty.

Seria „daadoos" od Blokees jest skierowana na rynek konsumencki dla kobiet i ciągle się rozwija. Oprócz serii FUN, DREAM, MATE i ART, na targach China Toy Expo po raz pierwszy zaprezentowano nową serię NEST w której pojawiły się Atomówki.

Na targach zaprezentowana została nowa kategoria produktów BLOKEES WHEELS, oficjalnie zaprezentowaną poczas Światowej Wystawy WF 2025, obejmującą szeroką gamę produktów. Seria C, skierowana do fanów twórczości intelektualnej, zawierała projekty z serii Ultraman. Seria E, skierowana do dorosłych entuzjastów twórczości intelektualnej, obejmowała produkty oparte na serii Fast & Furious. Warto zauważyć, że była to pierwsza komercjalizacja serii Fast & Furious przez Blokees.

Podczas targów China Toy Expo 2025 Blokees zaprezentowało również wyjątkowe zmodyfikowane prace BFC, demonstrując głęboki duch współtworzenia między marką a graczami. Ponadto Blokees zorganizowało również dwudniowy konkurs offline BFC Creation Contest podczas odbywających się równolegle targów. Uczestnicy z entuzjazmem wzięli udział w sześciu konkursach tematycznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Marka Blokees zamierza konsekwentnie dostarczać graczom na całym świecie bogatą ofertę produktów wysokiej jakości, dążąc do zapewnienia im doskonałych wrażeń i radości z budowania.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg