Blokees stellt auf der China Toy Expo 2025 neue Produkte vor und treibt damit die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte weiter voran

News provided by

Blokees

Oct 16, 2025, 15:30 ET

SHANGHAI, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 17. Oktober 2025 gab die Marke Assembly Character Toys Blokees ihr Debüt auf der China Toy Expo 2025. Blokees präsentierte seine beiden Hauptkategorien „Blokees Model Kits" und „BLOKEES WHEELS" sowie mehr als 100 Produkte, die auf fast 30 weltbekannten IPs basieren, darunter Ultraman, Transformers, DC und Sanrio. Dies unterstreicht das Produkt-Ökosystem von Blokees, das auf die Bedürfnisse von Global Playern zugeschnitten ist.

Continue Reading
image
image

Blokees stellte mehrere neue Serien unter seiner Hauptproduktlinie HERO10 vor. Dazu gehörten die Transformers Galaxy Version 09 – Darkest Hour sowie neue Serien von Saint Seiya und Kamen Rider. Darüber hinaus markierte die ausgestellte DC Defender Version 01 – Legendary Batman Assemble die erste Kommerzialisierung von DC in Blokees Defender-Version.

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Serien „Champion" und „Legend" von Blokees gewidmet, die für Modellbausatz-Sammler ab 16 Jahren konzipiert sind. Die Ausstellung umfasste nahezu 50 Blokees-Modellbausätze von weltweit bekannten IPs wie EVANGELION, Saint Seiya und Transformers, wobei neue Produkte mehr als 70 % der Exponate ausmachten.

Die Serie „daadoos" von Blokees richtet sich an den weiblichen Verbrauchermarkt und wird kontinuierlich erweitert. Neben den Serien FUN, DREAM, MATE und ART wurde auf der China Toy Expo zum ersten Mal die neue Serie NEST vorgestellt, in der die Powerpuff Girls vermarktet werden.

Auf der Messe wurde BLOKEES WHEELS, eine neue Produktkategorie, die offiziell auf der WF 2025 eingeführt wurde, mit einer größeren Anzahl von Produkten vorgestellt. Die C-Serie, die sich an allgemeine IP-Fans richtete, enthielt Designs von Ultraman. Die E-Serie, die sich an erwachsene IP-Enthusiasten richtet, stellte Produkte aus, die auf Fast & Furious basieren. Dies war die erste Vermarktung von Fast & Furious durch Blokees.

Während der China Toy Expo 2025 stellte Blokees auch herausragende modifizierte BFC-Werke aus und demonstrierte damit den tiefgreifenden Geist der gemeinsamen Kreativität zwischen der Marke und ihren Spielern. Außerdem veranstaltete Blokees während der gleichzeitig stattfindenden Messe einen zweitägigen Offline-BFC-Kreationswettbewerb. Die Teilnehmer nahmen mit Begeisterung an sechs themenbezogenen Wettbewerben teil, die auf ihren Interessen basierten.

In Zukunft wird Blokees globale Akteure kontinuierlich mit einer Vielzahl hochwertiger Produkte versorgen und sich bemühen, herausragende Erlebnisse und Freude am Bauen zu bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost

Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost

Ve dnech 15. až 17. října 2025 se značka stavebnicových postaviček Blokees poprvé představila na veletrhu China Toy Expo 2025. Blokees na výstavě...
Blokees debiutuje z nowymi produktami na targach China Toy Expo 2025, nieustannie podnosząc konkurencyjność swoich produktów

Blokees debiutuje z nowymi produktami na targach China Toy Expo 2025, nieustannie podnosząc konkurencyjność swoich produktów

W dniach 15-17 października 2025 r. marka Blokees produkująca zabawki typu "figurki do składania" zadebiutowała na targach China Toy Expo 2025....
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics