Blokees presenta nuevos productos en China Toy Expo 2025, impulsando la competitividad de sus productos

-Blokees presenta nuevos productos en China Toy Expo 2025, lo que continúa impulsando la competitividad de sus productos

SHANGHAI, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 15 al 17 de octubre de 2025, la marca de juguetes de ensamblaje Blokees debutó en la China Toy Expo 2025. Blokees exhibió sus dos categorías principales, "Kits de Modelos Blokees" y "BLOKEES WHEELS", y más de 100 productos basados en casi 30 IP de renombre mundial, como Ultraman, Transformers, DC y Sanrio. Esto destacó el ecosistema de productos de Blokees, diseñado para satisfacer las necesidades de los jugadores globales.

image

Blokees estrenó varias series nuevas bajo su línea de productos clave, HERO10. Estas incluyeron Transformers Galaxy Versión 09 - La Hora Más Oscura, así como nuevas series de Saint Seiya y Kamen Rider. Además, la exhibición de DC Defender Versión 01 - Legendary Batman Assemble marcó la primera comercialización de la versión Defender de DC de Blokees.

Las series Champion y Legend de Blokees, diseñadas para coleccionistas de maquetas mayores de 16 años, atrajeron mucha atención. La exposición incluyó casi 50 maquetas de Blokees de IPs mundialmente famosas como EVANGELION, Saint Seiya y Transformers, con nuevos productos representando más del 70% de la exhibición.

La serie "daadoos" de Blokees está dirigida al mercado femenino y la enriquece continuamente. Además de las series FUN, DREAM, MATE y ART, la nueva serie NEST se presentó por primera vez en la China Toy Expo, donde se comercializó a Las Chicas Superpoderosas.

En la exposición, BLOKEES WHEELS, una nueva categoría de productos lanzada oficialmente en WF 2025, se exhibió con una mayor variedad de productos. La Serie C, dirigida a los aficionados a las IP en general, presentó diseños de Ultraman. La Serie E, dirigida a los entusiastas adultos de las IP, exhibió productos basados en Fast & Furious. Cabe destacar que esta fue la primera comercialización de Fast & Furious por parte de Blokees.

Durante la China Toy Expo 2025, Blokees también exhibió excepcionales obras modificadas de BFC, demostrando un profundo espíritu de cocreación entre la marca y sus jugadores. Además, Blokees organizó un Concurso de Creación de BFC presencial de dos días durante la exposición de forma simultánea. Los participantes participaron con entusiasmo en seis concursos temáticos basados en sus intereses.

En el futuro, Blokees seguirá ofreciendo a los jugadores globales una gran variedad de productos de alta calidad, esforzándose por ofrecer experiencias superiores y la diversión de construir.