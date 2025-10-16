Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost
News provided byBlokees
Oct 16, 2025, 19:14 ET
ŠANGHAJ, 17. října 2025 /PRNewswire/ -- Ve dnech 15. až 17. října 2025 se značka stavebnicových postaviček Blokees poprvé představila na veletrhu China Toy Expo 2025. Blokees na výstavě prezentovala své dvě hlavní produktové řady – Blokees Model Kits a BLOKEES WHEELS – a více než 100 produktů inspirovaných téměř 30 světově proslulými značkami, mezi nimiž nechyběli Ultraman, Transformers, DC či Sanrio. Tato prezentace zdůraznila rozsáhlý produktový ekosystém značky Blokees, který je navržen tak, aby odpovídal potřebám hráčů po celém světě.
Blokees uvedla několik nových sérií v rámci své klíčové produktové řady HERO10. Mezi nimi byla i série Transformers Galaxy Version 09 – Darkest Hour a nové série inspirované značkami Saint Seiya a Kamen Rider. Významným bodem expozice byla také stavebnice DC Defender Version 01 – Legendary Batman Assemble, která znamenala vůbec první komerční uvedení značky DC v rámci edice Defender Version značky Blokees.
Výraznou pozornost na sebe upoutaly série Champion a Legend, které značka Blokees navrhla speciálně pro sběratele modelových stavebnic ve věku 16 let a více. Součástí expozice bylo téměř 50 stavebnic Blokees Model Kits inspirovaných celosvětově známými značkami, jako jsou EVANGELION, Saint Seiya a Transformers, přičemž novinky tvořily více než 70 % všech vystavených produktů.
Produktová řada daadoos značky Blokees, která je zaměřena na ženské spotřebitelky, se neustále rozšiřuje o nové série. Kromě stávajících sérií FUN, DREAM, MATE a ART byla na veletrhu China Toy Expo poprvé představena také nová série NEST, v jejímž rámci byly komerčně uvedeny i postavičky z animovaného seriálu The Powerpuff Girls (Raketové holky).
Na veletrhu byla prezentována také nová produktová kategorie BLOKEES WHEELS, která byla oficiálně uvedena na trh během WF 2025 a nyní se představila s ještě širší nabídkou produktů. Řada C, určená široké fanouškovské základně známých značek, nabídla modely inspirované Ultramanem. Řada E, zaměřená na dospělé příznivce značkových franšíz, představila produkty na motivy Rychle a zběsile (Fast & Furious). Právě tato série zároveň znamenala první komerční uvedení značky Fast & Furious v rámci nabídky značky Blokees.
Během veletrhu China Toy Expo 2025 představila značka Blokees také vynikající upravené modely v rámci programu BFC, které odrážejí hlubokého ducha spolupráce a spolutvorby mezi značkou a jejími fanoušky. Zároveň uspořádala dvoudenní offline soutěž BFC Creation Contest, která probíhala souběžně s partnerskou výstavou. Účastníci se s nadšením zapojili do šesti tematických soutěží podle svých zájmů.
Do budoucna chce Blokees i nadále nabízet hráčům po celém světě bohatou a kvalitní produktovou nabídku s cílem přinášet co nejlepší zážitek a radost ze stavění.
