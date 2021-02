CCTV +: Preč s chudobou | Diel 1: Ako Čína splnila svoj záväzok eliminovať absolútnu chudobu

PEKING, 25. februára 2021 /PRNewswire/ -- Nový osemdielny dokumentárny film Preč s chudobou (Up and Out of Poverty) opisuje úspešný boj Číny s odstraňovaním absolútnej chudoby. Tento dokument, ktorý vyrobila mediálna skupina China Media Group (CMG), odhaľuje teoretické i praktické prístupy, ktoré Čína počas celého procesu využíva a ukazuje čínskej postupy, modely a názory v boji proti chudobe.