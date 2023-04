PÉKIN, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a qualifié les relations bilatérales de « très bonnes » lors d'une interview accordée au China Media Group il y a deux semaines, avant d'entamer sa visite officielle en Chine.

Un jour avant la fin de son voyage d'une semaine, les deux pays ont fait évoluer leurs relations vers un partenariat « global, de haute qualité et tourné vers l'avenir », lorsque le président chinois Xi Jinping a rencontré M. Lee au Grand Hall du Peuple à Pékin vendredi.

Parmi les pays d'Asie du Sud-Est, Singapour est celui qui s'est le plus engagé dans la réforme et l'ouverture de la Chine et qui partage avec elle les intérêts les plus étroitement liés, a déclaré M. Xi.

Il a ajouté que la Chine était prête à renforcer la communication stratégique et à rechercher de plus grandes synergies entre les stratégies avec Singapour pour faire de la « haute qualité » une caractéristique distincte de la coopération entre les deux pays.

Les relations, un modèle pour la région

La Chine et Singapour entretiennent des relations économiques de plus en plus étroites. De 2013 à 2021, la Chine a été le plus important partenaire commercial de Singapour pendant neuf années consécutives. En outre, Singapour a conservé sa position de première source de capitaux étrangers en Chine pour la 10e année consécutive en 2022.

De janvier à février 2023, le volume total des importations et des exportations de la Chine et de Singapour a atteint 19,5 milliards de dollars, soit une hausse de 37,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données du ministère chinois du commerce.

En outre, Singapour est la première nation parmi les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à appuyer publiquement l'Initiative de la Nouvelle route de la soie (BRI) proposée par la Chine et elle est également membre du groupe de l'Initiative pour le développement mondial (GDI).

Projet phare de la coopération de haute qualité entre la Chine et Singapour dans le cadre de la BRI, le nouveau corridor commercial international terre-mer a vu 107 000 conteneurs EVP transportés par les trains de marchandises intermodaux rail-mer au 23 février de cette année, soit une augmentation de 9,25 % par rapport à l'année précédente.

Au cours des discussions de vendredi, M. Xi a salué la Chine et Singapour comme des partenaires importants, qualifiant leur relation de « tournée vers l'avenir, stratégique et exemplaire ».

Cela a non seulement contribué à la revitalisation du développement de chaque pays, mais sert également de modèle pour les pays de la région, a déclaré le président chinois.

La Chine est prête à renforcer la construction du corridor avec Singapour, a promis M. Xi. Des efforts devraient également être déployés pour approfondir la numérisation, la transformation écologique et la coopération entre tiers, et promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Lee a exprimé sa confiance dans la vitalité et la résilience de l'économie chinoise, faisant écho à un message qu'il avait souligné lors de son intervention à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie (BFA), jeudi dernier.

Singapour et les autres pays voisins se réjouissent à l'idée d'approfondir la coopération économique avec la Chine, a-t-il précisé.

Les dividendes de la paix

L'Asie a été saluée comme « un point lumineux dans le sombre paysage économique mondial » et la gouvernance économique mondiale est entrée dans la « période asiatique », selon un récent rapport publié par le BFA.

Le taux de croissance pondéré du PIB réel de l'Asie en 2023 est estimé à 4,5 %, soit une augmentation par rapport aux 4,2 % de 2022, indique le rapport, ajoutant que la région devrait accélérer le rythme de sa croissance économique globale.

Lors de ses entretiens avec le dirigeant singapourien, M. Xi a attribué cette bonne dynamique dans la région à une voie de développement aux caractéristiques asiatiques qui se caractérise par l'indépendance, le respect mutuel, l'égalité et les avantages réciproques, l'ouverture et l'inclusion, ainsi que la coopération gagnant-gagnant.

Dans le contexte d'une accélération des changements mondiaux sans précédent depuis un siècle, les pays de la région devraient profiter de la dynamique de développement durement acquise pour préserver conjointement les dividendes de la paix dans la région, a-t-il indiqué.

M. Xi a insisté sur la nécessité de maintenir l'intégration économique et régionale dans la bonne direction et de rejeter les tentatives de « découplage et de rupture des chaînes d'approvisionnement ».

« Aucun pays ne devrait être autorisé à priver le peuple asiatique de son droit à une vie meilleure et plus heureuse », a précisé le président chinois.

Singapour estime que les pays doivent se respecter mutuellement, coexister pacifiquement, coopérer pour un bénéfice mutuel, éviter les conflits et travailler ensemble pour faire face aux risques et aux défis, a affirmé M. Lee.

Même s'il y a une concurrence entre les pays, elle devrait être fondée sur le respect et la confiance, et il ne devrait y avoir aucun côté sélectif, a-t-il dit.

En ce qui concerne la question de Taïwan, M. Lee a souligné que presque tous les pays du monde reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et développent des relations amicales et de coopération avec la Chine sur la base de la politique d'une seule Chine.

La question de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine, et le slogan « Ukraine aujourd'hui, Taïwan demain » aura des conséquences imprévisibles et graves, a averti le Premier ministre singapourien.

