CGTN: Čína a Singapur zlepšují vztahy v zájmu kvalitnější spolupráce

PEKING, 3. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Singapurský premiér Lee Hsien Loong před dvěma týdny před zahájením své oficiální návštěvy Číny označil v rozhovoru pro China Media Group dvoustranné vztahy za "velmi dobré".

Den předtím, než svou týdenní cestu uzavřel a kdy se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v pátek sešel ve Velké síni lidu v Pekingu, byly vztahy obou zemí aktualizovány na „komplexní, vysoce kvalitní a perspektivní" partnerství.

Ze zemí jihovýchodní Asie je Singapur nejhlouběji zapojen do čínských reforem a otevírání se a sdílí s ní nejužší integraci zájmů, uvedl Si.

Dodal, že Čína je připravena posílit strategickou komunikaci a usilovat o větší součinnost strategií se singapurskou stranou, aby se "vysoká kvalita" stala výrazným rysem spolupráce obou zemí.

Vztahy vzorem pro region

Čína a Singapur se těší rozšiřujícím se a prohlubujícím se hospodářským vazbám. V letech 2013 až 2021 byla Čína devět let po sobě jdoucích let největším obchodním partnerem Singapuru. A v roce 2022 si Singapur i nadále udržel pozici největšího zdroje zahraničního kapitálu v Číně, a to již desátý rok po sobě.

Podle údajů čínského ministerstva obchodu dosáhl od ledna do února 2023 celkový objem dovozu a vývozu Číny a Singapuru 19,5 miliardy dolarů, což je meziročně o 37,6 procenta více.

Singapur je navíc vůbec prvním státem z deseti členů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), který veřejně podpořil Čínou navrhovanou iniciativu Nová Hedvábná stezka (BRI), a je také členem skupiny Přátelé globální rozvojové iniciativy (GDI).

V rámci přelomového projektu vysoce kvalitní spolupráce BRI mezi Čínou a Singapurem, Nového mezinárodního pozemně-mořského obchodního koridoru, bylo k 23. únoru letošního roku intermodálními nákladními vlaky železnice-moře přepraveno 107.000 kontejnerů TEU, což představuje meziroční nárůst o 9,25 procenta.

Během pátečních rozhovorů Si označil Čínu a Singapur za důležité partnery a jejich vztahy za "perspektivní, strategické a příkladné".

To nejenže pomohlo urychlit revitalizaci rozvoje obou zemí, ale slouží také jako vzor pro země v regionu, uvedl čínský prezident.

Čína je ochotna posílit výstavbu koridoru se Singapurem, přislíbil Si. Mělo by se rovněž usilovat o prohloubení digitalizace, zelené transformace a spolupráce s třetími stranami a podporovat mezilidské výměny mezi oběma zeměmi, dodal.

Lee za sebe vyjádřil důvěru ve vitalitu a odolnost čínské ekonomiky a zopakoval poselství, které zdůraznil při čtvrtečním projevu na výroční konferenci Fóra Boao pro Asii (BFA).

Singapur a další sousední země se těší na další prohlubování hospodářské spolupráce s Čínou, řekl.

Dividendy míru

Asie byla označena za " světlé místo v bezútěšné globální ekonomické krajině", globální správa ekonomických záležitostí vstoupila do "asijského okamžiku", uvádí se v nedávno vydané zprávě BFA.

Vážené tempo růstu reálného HDP Asie v roce 2023 se odhaduje na 4,5 procenta, což představuje zvýšení oproti 4,2 procenta v roce 2022, uvádí zpráva a dodává, že se očekává zrychlení tempa celkového hospodářského růstu regionu.

Během rozhovorů se singapurským lídrem přisoudil Si tak dobrou dynamiku v regionu cestě rozvoje s asijskými rysy, která se vyznačuje nezávislostí, vzájemným respektem, rovností a vzájemným prospěchem, otevřeností a inkluzivitou a oboustranně výhodnou spoluprací.

Na pozadí zrychlujících se změn ve světě, které byly za posledních sto let nevídané, by měly regionální země pečovat o těžce vydobytou dynamiku rozvoje, aby společně zajistily dividendy míru v regionu, uvedl Si.

Si vyzval k úsilí udržet správný směr hospodářské a regionální integrace a odmítnout pokusy o prosazení "oddělení a přerušení dodavatelských řetězců".

"Žádné zemi by nemělo být dovoleno zbavovat asijský lid jeho práva usilovat o lepší a šťastnější život," řekl čínský prezident.

Singapur je přesvědčen, že země by se měly vzájemně respektovat, koexistovat v míru, spolupracovat k vzájemnému prospěchu, vyhýbat se konfliktům a spolupracovat při řešení rizik a výzev, řekl Lee.

I když mezi zeměmi existuje konkurence, měla by být založena na respektu a důvěře a nemělo by docházet k vybírání stran, řekl.

Pokud jde o tchajwanskou otázku, Lee zdůraznil, že téměř všechny země světa uznávají, že na světě existuje pouze jedna Čína, a rozvíjejí s Čínou přátelské a kooperativní vztahy na základě politiky jedné Číny.

Tchajwanská otázka je vnitřní záležitostí Číny a hlásání hesla "dnes Ukrajina, zítra Tchaj-wan" bude mít nepředvídatelné a vážné důsledky, varoval singapurský premiér.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Xi-Jinping-meets-Singaporean-prime-minister-1iCPhk5YmVG/index.html

