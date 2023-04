CGTN: Chiny i Singapur zacieśniają relacje na rzecz wyższej jakości współpracy

PEKIN, 3 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- W przeprowadzonym dwa tygodnie temu przed oficjalną wizytą w Chinach wywiadzie z Chińską Grupą Medialną premier Singapuru Lee Hsien Loong opisał relacje między krajami jako „bardzo dobre".

W piątek, dzień przed zakończeniem tygodniowej wizyty premiera, kraje zacieśniły swoje relacje, nawiązując „kompleksowe, wysokiej jakości i przyszłościowe" partnerstwo. Tego dnia prezydent Chin Xi Jinping spotkał się z Lee w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.

„Spośród krajów Azji Południowo-Wschodniej Singapur jest najbardziej zaangażowany w reformy i otwarcie się Chin oraz ma najwięcej wspólnych interesów z tym krajem" - powiedział Xi.

Dodał, że Chiny są gotowe, aby wzmocnić komunikację strategiczną i osiągać większą synergię ze strategiami strony singapurskiej, aby uczynić wysoką jakość wyróżnikiem współpracy między krajami.

Relacje między krajami wzorem dla regionu

Chiny i Singapur chętnie poszerzają i pogłębiają relacje gospodarcze. Od roku 2012 do 2021 przez dziewięć kolejnych lat Chiny były największym partnerem handlowym Singapuru. Z kolei Singapur w 2022 r. utrzymał swoją pozycję jako największe źródło kapitału zagranicznego w Chinach 10. rok z rzędu.

Według danych chińskiego Ministerstwa Handlu od stycznia do lutego 2023 r. całkowita wielkość importu i eksportu Chin i Singapuru osiągnęła 19,5 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 37,6% w skali rok do roku.

Ponadto Singapur jest pierwszym krajem spośród dziesięciu członków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który publicznie poparł zaproponowaną przez Chiny Inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI) oraz który należy do inicjatywy globalnego rozwoju (GDI).

Sztandarowy projekt wysokiej jakości współpracy w ramach BRI realizowany przez Chiny i Singapur, Nowy Międzynarodowy Korytarz Lądowo-Morskiej Wymiany Handlowej, od 23 lutego br. posłużył do przewiezienia 107 000 TEU kontenerów kolejowo-morskim towarowym transportem intermodalnym, odnotowując wzrost o 9,25% w skali rok do roku.

Podczas piątkowych rozmów Xi uznał partnerstwo między Chinami i Singapurem za ważne, opisując relacje między krajami jako „przyszłościowe, strategiczne i godne naśladowania".

„Nie tylko pomogło ono w ożywieniu rozwoju każdego z krajów, ale także stanowi wzór dla pozostałych krajów regionu" - powiedział chiński prezydent.

„Chiny wyrażają chęć wzmocnienia korytarza łączącego je z Singapurem" - zadeklarował Xi. „Należy podjąć działania w celu pogłębienia cyfryzacji, zielonej transformacji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wspierać wymianę międzyludzką prowadzoną przez te dwa kraje" - dodał.

Lee ze swojej strony wyraził przekonanie o żywotności i trwałości gospodarki Chin, powtarzając przesłanie, które wyraził w czwartek podczas dorocznej konferencji Boao Forum for Asia (BFA).

„Singapur i inne sąsiadujące kraje oczekują dalszego pogłębienia współpracy gospodarczej z Chinami" - powiedział.

Dywidendy pokoju

Według najnowszego raportu BFA Azja jest „jasnym punktem na tle ponurego globalnego krajobrazu gospodarczego", a globalne zarządzanie gospodarcze weszło w „fazę azjatycką".

Zgodnie z raportem ważona rzeczywista stopa wzrostu w Azji w 2023 r. jest szacowana na 4,5%, co stanowi wzrost z 4,2% w 2022 r., a region ma przyczynić się do przyspieszenia ogólnego wzrostu ekonomicznego.

Podczas rozmów z premierem Singapuru Xi przypisał dobre tempo wzrostu regionu ścieżce rozwoju o cechach azjatyckich, do których należą niezależność, wzajemny szacunek, równość i wzajemne korzyści, otwartość i włączenie społeczne oraz współpraca z obustronnymi korzyściami.

„Na tle szybkiego tempa zmian na świecie, jakich nie można zaobserwować w ciągu stulecia, kraje regionu powinny cenić z trudem wypracowane tempo rozwoju, aby wspólnie zabezpieczyć dywidendy pokoju w regionie" - powiedział.

Xi wezwał do wysiłków na rzecz zachowania właściwego kierunku integracji gospodarczej i regionalnej oraz odrzucenia prób „rozdzielenia i przerwania łańcuchów dostaw".

„Żaden kraj nie powinien pozbawiać ludności azjatyckiej prawa do dążenia do szczęścia i poprawy jakości życia" - powiedział chiński prezydent.

„Singapur uważa, że kraje powinny darzyć się wzajemnie szacunkiem, współistnieć w pokoju, współpracować dla wspólnych korzyści, unikać konfliktów i współpracować przy pokonywaniu wyzwań i zagrożeń" - powiedział.

„Nawet jeśli istnieje konkurencja między krajami, powinna się ona opierać na szacunku i zaufaniu, bez opowiadania się po którejkolwiek ze stron" - powiedział.

Jeśli chodzi o kwestię Tajwanu, Lee podkreślił, że prawie wszystkie kraje na świecie uznają, że na świecie są tylko jedne Chiny, i kultywują przyjazne i oparte na współpracy relacje z Chinami na podstawie polityki jedności Chin.

„Kwestia Tajwanu należy do spraw wewnętrznych Chin, a forsowanie hasła >>Dzisiaj Ukraina, jutro Tajwan<< będzie miało nieprzewidziane, poważne konsekwencje" - ostrzegł premier Singapuru.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Xi-Jinping-meets-Singaporean-prime-minister-1iCPhk5YmVG/index.html

SOURCE CGTN