CGTN: China y Singapur mejoran las relaciones para una cooperación de mayor calidad

PEKÍN, 1 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, describió las relaciones bilaterales como "muy buenas" en una entrevista con China Media Group hace dos semanas, antes de iniciar su visita oficial a China.

Luego, un día antes de concluir su viaje de una semana, los dos países actualizaron sus relaciones a una alianza "integral, de alta calidad y progresista", ya que el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con Lee en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el viernes.

De los países del sudeste asiático, Singapur tiene el compromiso más profundo en la reforma y apertura de China, y comparte la integración de intereses más cercana con ella, afirmó Xi.

Agregó que China está lista para fortalecer la comunicación estratégica y buscar mayores sinergias entre estrategias con el lado singapurense para hacer de la "alta calidad" una característica distintiva de la cooperación entre los dos países.

Relaciones - Un modelo para la región

China y Singapur disfrutan de la ampliación y profundización de los vínculos económicos. De 2013 a 2021, China había sido el mayor socio comercial de Singapur durante nueve años consecutivos. Y Singapur siguió manteniendo su posición como la fuente de capital extranjero más grande de China por décimo año consecutivo en 2022.

De enero a febrero de 2023, el volumen total de importación y exportación de China y Singapur alcanzó los $19,5 mil millones, un aumento interanual del 37,6%, según datos del Ministerio de Comercio de China.

Además, Singapur es el primer país entre los diez miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Association of Southeast Asian Nations) (ASEAN) en apoyar públicamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative) (BRI) propuesta por China y también es miembro del grupo Friends of Global Development Initiative (GDI).

Como proyecto histórico de cooperación de alta calidad para la BRI entre China y Singapur, el corredor New International Land-Sea Trade Corridor observó 107.000 contenedores TEU transportados por los trenes de carga intermodal ferroviaria y marítima desde el 23 de febrero de este año, un aumento interanual del 9,25%.

Durante las conversaciones del viernes, Xi aclamó a China y a Singapur como socios importantes, describiendo la relación como "progresista, estratégica y ejemplar".

Esto no solo ha ayudado a avanzar en la revitalización del desarrollo de cada país, sino que también sirve como modelo para los países de la región, afirmó el presidente chino.

China está dispuesta a fortalecer la construcción del corredor con Singapur, prometió Xi. Agregó que también se deben realizar esfuerzos para profundizar la digitalización, la transformación ecológica y la cooperación de terceros, y promover intercambios entre las personas de los dos países.

Por su parte, Lee expresó confianza en la vitalidad y resiliencia de la economía de China, haciéndose eco de un mensaje que destacó al hablar en la conferencia anual del Foro de Boao para Asia (Boao Forum for Asia) (BFA) el jueves.

Señaló que Singapur y otros países vecinos esperan profundizar aún más la cooperación económica con China.

Dividendos de paz

Asia ha sido aclamada como "un punto brillante en el sombrío panorama económico global" y la gobernanza económica global ha entrado en el "momento asiático", según un reciente informe publicado por el BFA.

La tasa ponderada de crecimiento del PIB real de Asia en 2023 se estima en 4,5%, un aumento con respecto al 4,2% en 2022, afirmó el informe, y agregó que se espera que la región acelere el ritmo del crecimiento económico general.

Durante las conversaciones con el líder de Singapur, Xi atribuyó esa buena dinámica en la región a un camino de desarrollo con características de Asia que incluye independencia, respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo, apertura e inclusión, y cooperación beneficiosa para todos.

Señaló que, en el contexto de la aceleración de los cambios mundiales que no se han visto en un siglo, los países de la región deberían valorar el impulso de desarrollo conseguido con tanto esfuerzo para salvaguardar conjuntamente los dividendos de la paz en la región.

Xi instó a realizar esfuerzos para mantenerse en la dirección correcta de la integración económica y regional, y a rechazar los intentos de "desacoplar y dividir las cadenas de suministro".

"No se debe permitir a ningún país privar al pueblo de Asia de su derecho a alcanzar una vida mejor y feliz", afirmó el presidente chino.

Singapur cree que los países deben respetarse mutuamente, coexistir pacíficamente, cooperar en beneficio mutuo, evitar conflictos y trabajar juntos para enfrentar riesgos y desafíos, dijo Lee.

Señaló que incluso si existe competencia entre países, debería basarse en el respeto y la confianza, y que no debería haber elección de bando.

En lo que respecta a la cuestión de Taiwán, Lee destacó que casi todos los países del mundo reconocen que existe una sola China en el mundo, y desarrollan relaciones de amistad y cooperación con China sobre la base de la política de una sola China.

La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, y la sugerencia de "Ucrania hoy, Taiwán mañana" tendrá consecuencias impredecibles y graves, advirtió el primer ministro de Singapur.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Xi-Jinping-meets-Singaporean-prime-minister-1iCPhk5YmVG/index.html

FUENTE CGTN

SOURCE CGTN