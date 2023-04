CGTN: China e Singapura atualizam relações para cooperação de alta qualidade

PEQUIM, 1º de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Pimeiro - Ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, descreveu as relações bilaterais como "muito boas", em uma entrevista com a China Media Group há duas semanas, antes de embarcar em sua visita oficial à China.

Então, um dia antes de concluir sua viagem com duração de uma semana, os dois países tiveram suas relações atualizadas para uma parceria "abrangente, de alta qualidade e prospectiva", enquanto ao Presidente chinês Xi Jinping se encontrou com a Lee no Great Hall of People, em Pequim, na sexta-feira.

Dos países do Sudeste Asiático, Singapura tem o maior envolvimento na reforma e abertura da China e compartilha a integração mais próxima de interesses com ela, disse Xi.

Ele acrescentou que a China está pronta para fortalecer a comunicação estratégica e buscar maiores sinergias entre as estratégias com o lado Singapurano para tornar a "alta qualidade" uma característica distinta da cooperação entre os dois países.

Relações um modelo para região

China e Singapura gostam de expandir e aprofundar os laços econômicos. De 2013 a 2021, a China foi a maior parceira comercial de Singapura por nove anos consecutivos. E Singapura continuou a manter sua posição como a maior fonte de capital estrangeiro da China pelo décimo ano consecutivo em 2022.

De janeiro a fevereiro de 2023, o volume total de importação e exportação da China e Singapura atingiu $19.5 bilhões, um aumento de 37,6 % em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Ministério do Comércio da China.

Além disso, Singapura é a primeira nação entre os dez membros da Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) a apoiar publicamente a Belt and Road Initiative (BRI) chinesa e também é membro do Friends of Global Development Initiative (GDI) group.

Um projeto marcante de cooperação de BRI de alta qualidade entre a China e Singapura, o New International Land-Sea Trade Corridor viu 107,000 contêineres TEU transportados pelos trens de frete intermodal ferroviário-marítimo até 23 de fevereiro deste ano, um aumento de 9,25 % em relação ao ano anterior.

Durante as conversas de sexta-feira, Xi considerou China e Singapura como parceiros importantes, descrevendo o relacionamento como "voltado para o futuro, estratégico e exemplar".

Isso não só ajudou a promover a revitalização do desenvolvimento de cada país, mas também serve como modelo para países da região, disse o presidente chinês.

A China está disposta a fortalecer a construção do corredor com Singapura, se comprometeu Xi. Também devem ser envidados esforços para aprofundar a digitalização, a transformação verde e a cooperação de terceiros e promover intercâmbios interpessoais entre os dois países, acrescentou.

Por sua vez, Lee expressou confiança na vitalidade e resiliência da economia da China, ecoando uma mensagem que ele destacou ao discursar na conferência anual do Boao Forum For Asia (BFA), na quinta-feira.

De acordo com Xi, Singapura e outros países vizinhos estão ansiosos para aprofundar ainda mais a cooperação econômica com a China.

Dividendos da paz

A Ásia foi aclamada como "um ponto brilhante no sombrio cenário econômico global" e a governança econômica global entrou no "momento asiático", de acordo com um recente relatório divulgado pelo BFA.

A taxa de crescimento ponderada do PIB real da Ásia em 2023 é estimada em 4,5 %, um aumento de 4,2 % no índice de 2022, de acordo com o relatório, acrescentando que a região deve acelerar o ritmo do crescimento econômico geral.

Durante as conversas com o líder de Singapura, Xi atribuiu o bom impulso na região a um caminho de desenvolvimento com características asiáticas, que apresenta independência, respeito mútuo, igualdade e benefício mútuo, abertura e inclusão e cooperação com ganhos mútuos.

No cenário de mudanças mundiais aceleradas não vistas em um século, os países regionais devem valorizar o impulso de desenvolvimento conquistado para proteger em conjunto os dividendos da paz na região, disse ele.

Xi insistiu nos esforços para manter a direção certa da integração econômica e regional e rejeitar as tentativas de pressionar pelo "desacoplamento e separação das cadeias de suprimentos".

"Nenhum país deve ser autorizado a privar o povo da Ásia de seu direito de buscar uma vida melhor e mais feliz", disse o presidente chinês.

Singapura acredita que os países devem se respeitar, coexistir pacificamente, cooperar para benefício mútuo, evitar conflitos e trabalhar juntos para lidar com riscos e desafios, disse Lee.

Mesmo que haja concorrência entre os países, ela deve ser baseada no respeito e na confiança, e não deve haver escolha de lados, disse ele.

Quando se trata da questão de Taiwan, Lee enfatizou que quase todos os países do mundo reconhecem que há apenas uma China no mundo e desenvolvem relações amigáveis e cooperativas com o país com base na política de uma só China.

A questão de Taiwan é assunto interno da China, e a promoção da "Ucrânia hoje, Taiwan amanhã" terá consequências imprevisíveis e graves, alertou o primeiro-ministro da Singapura.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Xi-Jinping-meets-Singaporean-prime-minister-1iCPhk5YmVG/index.html

FONTE CGTN

