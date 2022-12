CGTN: China despede-se do Companheiro Jiang Zemin, ganhando força para um futuro melhor

Pequim, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O povo chinês mergulhou na dor após saber do falecimento de seu ex-líder Jiang Zemin, que morreu em 30 de novembro emXangai, aos 96 anos.

Pessoas de todo o país fizeram um tributo silencioso de três minutos na manhã de terça-feira, quando uma sessão de luto foi realizada em uma solene reunião fúnebre.

Na terça-feira, ao discursar na reunião no Grande Salão do Povo em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping disse: "Temos muito respeito pelo Companheiro Jiang Zemin e estimamos a sua memória por ter dedicado a vida ao povo chinês, e trabalhado incansavelmente ao longo de sua vida para contribuir para a causa da independência nacional e para a libertação do povo, além da prosperidade de nosso país e do bem-estar de nosso povo."

A grande e gloriosa vida de Jiang Zemin

Em seu discurso, Xi saudou a gloriosa vida de Jiang, dizendo que as grandes conquistas do partido e do país nos 13 anos desde a quarta sessão plenária do Comitê Central do 13º Partido Comunista da China (PCC) foram inseparáveis do grande talento, do papel fundamental e da arte excepcional de liderança política de Jiang como um estadista marxista.

Diante de um ambiente completo tanto no exterior quanto em casa, Xi destacou que foi Jiang que liderou a liderança coletiva central do PCC para unir o partido e o povo chinês de todos os grupos étnicos para defender e desenvolver o socialismo com características chinesas de maneira incansável.

Além de marcar grandes conquistas na liderança da modernização da defesa nacional e das forças armadas, Jiang também reuniu a sabedoria de todo o partido para formular a Teoria dos Três Representantes, de acordo com Xi.

A Teoria dos Três Representantes destaca que o Partido sempre representa as demandas de desenvolvimento das forças produtivas avançadas da China, a orientação para a cultura avançada da China e os interesses fundamentais da grande maioria do povo chinês.

Xi enfatizou a notável contribuição da teoria, enfatizando que ela explica a definição de socialismo e como construí-lo, e aborda o tipo de partido a construir e como construí-lo de forma criativa. "Ela aprofundou a compreensão das regras para promover a causa do socialismo com características chinesas, e fortalecer a construção do partido nas novas condições."

Xi também elogiou Jiang por liderar o país para enfrentar uma série de emergências internacionais em relação à soberania e à segurança da China, superando as dificuldades e os riscos nas esferas política e econômica, e aqueles causados por desastres naturais, além de lidar com o impacto da crise financeira asiática de forma bem-sucedida, vencendo os esforços de combate a desastres durante as inundações em 1998.

Jiang garantiu que o grande navio da reforma, abertura e modernização socialista da China avançasse no caminho certo, disse Xi.

Chovem condolências em casa, no exterior

Logo após o anúncio da morte de Jiang Zemin, centenas de buquês de flores foram vistos em locais importantes na vida do falecido líder chinês.

Homenagens em flores foram dispostas na porta da residência de Jiang em sua cidade natal Yangzhou, província de Jiangsu, e em uma praça na Universidade de Xangai Jiao Tong, sua "alma mater".

Na segunda-feira, pessoas de várias camadas sociais em Pequim se alinharam nas ruas para se despedir do Companheiro Jiang, expressando seu profundo pesar enquanto o carro fúnebre foi do Hospital Geral PLA chinês até o Cemitério Revolucionário Babaoshan.

Na Região Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) e na SAR de Macau, pessoas de várias camadas sociais foram ao Escritório de Ligação dos dois SARS para expressar suas condolências.

Eric Chu, presidente do partido Chinese Kuomintang, e compatriotas de Taiwan no continente também expressaram suas condolências sobre o falecimento de Jiang.

Líderes de muitos países e organizações internacionais também expressaram seus pêsames por telefone, carta e outros meios ao President Xi sobre o falecimento de Jiang.

O Secretário-Geral da ONU Antonio Guterres disse que Jiang defendeu firmemente o engajamento internacional da China, promoveu o grande progresso econômico e a entrada bem-sucedida da China na Organização Mundial do Comércio. Ele também liderou a China na realização da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher.

Dor convertida em ação positiva

Ao considerar a morte de Jiang uma perda inestimável para o partido, os militares e o povo chinês de todos os grupos étnicos, Xi convocou o partido, o exército e o povo de todos os grupos étnicos para transformar a dor em força, levar o legado de Jiang adiante e expressar sua dor com ações concretas.

Ele incentivou o país a aprender com o espírito revolucionário de Jiang, pedindo esforços e união para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, e promover o grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes.

"O povo é a força principal que determina o futuro de nosso partido e do país", Xi disse, ao enfatizar a necessidade de sempre colocar as pessoas em primeiro lugar. Ele também mencionou a reforma e a abertura de um movimento crucial para determinar o futuro e o destino da China contemporânea.

"O desenvolvimento da China não poderá ser alcançado sem o mundo, e o mundo também precisa da China para a sua prosperidade", afirmou o presidente chinês, acrescentando que o país seguirá comprometido em promover a paz, o desenvolvimento, a cooperação e o benefício mútuo, e trabalhar para construir novos tipos de relações internacionais e uma comunidade com um futuro compartilhado.

CGTN

