CGTN: Chiny żegnają towarzysza Jiang Zemina, zbierając siły do dalszego działania

PEKIN, 7 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Chińczycy pogrążyli się w żałobie po tym, jak dotarła do nich wiadomość o odejściu ich byłego przywódcy Jiang Zemina, który zmarł 30 listopada w Szanghaju w wieku 96 lat.

We wtorek rano podczas upamiętniającej uroczystości żałobnej w całym kraju oddano hołd trzema minutami ciszy.

Przemawiając na uroczystości upamiętniającej w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, prezydent Chin Xi Jinping powiedział we wtorek: "Darzymy towarzysza Jiang Zemina wielkim szacunkiem i pielęgnujemy pamięć o nim, ponieważ poświęcił swoje życie narodowi chińskiemu i niestrudzenie pracował przez całe życie, aby wnieść wkład w sprawę narodowej niepodległości i wyzwolenia narodu, a także w dobrobyt naszego kraju i pomyślność naszego narodu".

Wielkie, chwalebne życie Jiang Zemina

W swojej przemowie Xi wyraził uznanie dla chwalebnego życia Jiang, mówiąc, że wielkie osiągnięcia Partii i kraju w ciągu 13 lat od czwartej sesji plenarnej 13 Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) były nierozerwalnie związane z wielkim talentem Jiang, jego kluczową rolą i wyjątkową sztuką przywództwa politycznego jako marksistowskiego męża stanu.

Xi podkreślił, że w obliczu skomplikowanej sytuacji zarówno za granicą, jak i w kraju, to właśnie Jiang poprowadził centralne kolektywne przywództwo KPCh do zjednoczenia Partii i narodu chińskiego wszystkich grup etnicznych, aby niezachwianie podtrzymywać i rozwijać socjalizm z chińską specyfiką.

Według Xi, oprócz wielkich osiągnięć w kierowaniu modernizacją obrony narodowej i sił zbrojnych, Jiang wykorzystał mądrość całej Partii do sformułowania Teorii Trzech Reprezentacji.

Teoria trzech reprezentacji podkreśla, że Partia zawsze reprezentuje wymagania rozwojowe zaawansowanych sił produkcyjnych Chin, kierunek zaawansowanej kultury Chin oraz podstawowe interesy jak największej liczby członków narodu chińskiego.

Xi podkreślił wybitny wkład teorii, stwierdzając, że odpowiada ona na pytania, czym jest socjalizm i jak go budować, a także twórczo odnosi się do tego, jaką Partię budować i jak ją budować. „Pogłębiła ona zrozumienie zasad postępu sprawy socjalizmu z chińską specyfiką i wzmocnienia budowy Partii w nowych warunkach".

Xi pochwalił również Jiang za poprowadzenie kraju do rozwiązania szeregu międzynarodowych sytuacji kryzysowych dotyczących suwerenności i bezpieczeństwa Chin, przezwyciężenie trudności i zagrożeń pojawiających się w sferze politycznej i gospodarczej oraz spowodowanych klęskami żywiołowymi, a w szczególności za udane opanowanie skutków azjatyckiego kryzysu finansowego i odniesienie całkowitego zwycięstwa w działaniach na rzecz usuwania skutków powodzi w 1998 roku.

Jiang zagwarantował, że wielki statek chińskich reform, otwierania się i socjalistycznej modernizacji posuwa się naprzód po właściwej drodze, powiedział Xi.

Kondolencje napływają z kraju i z zagranicy

Tuż po ogłoszeniu śmierci Jiang Zemina setki bukietów kwiatów można było zobaczyć w ważnych miejscach w życiu zmarłego chińskiego przywódcy.

Kwiaty zostały złożone na drzwiach rezydencji Jiang w jego rodzinnym mieście Yangzhou w prowincji Jiangsu, a także na placu przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju, jego macierzystej uczelni.

W poniedziałek ludzie ze wszystkich środowisk w Pekinie wyszli na ulice, aby pożegnać towarzysza Jiang, wyrażając swój głęboki smutek podczas przejazdu karawanu ze Szpitala Ogólnego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chińskiej Republiki Ludowej na Cmentarz Rewolucyjny Babaoshan.

W Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong (HKSAR) i Makau ludzie ze wszystkich środowisk udali się do Biura Łącznikowego obu SAR, aby złożyć kondolencje.

Kondolencje z powodu śmierci Jiang złożył również Eric Chu, przewodniczący chińskiej partii Kuomintang, a także tajwańscy rodacy na kontynencie.

Ponadto przywódcy wielu krajów i organizacji międzynarodowych złożyli prezydentowi Xi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Jiang, przekazując je telefonicznie, listownie i w inny sposób.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że Jiang zdecydowanie opowiadał się za międzynarodowym zaangażowaniem Chin, promował wielki postęp gospodarczy Chin i ich udane wejście do Światowej Organizacji Handlu, a także poprowadził Chiny jako gospodarza przełomowej Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet.

Obrócenie żałoby w pozytywne działanie

Xi określił śmierć Jiang jako nieocenioną stratę dla Partii, wojska i narodu chińskiego wszystkich grup etnicznych i wezwał całą Partię, całe wojsko i naród wszystkich grup etnicznych do tego, aby obrócili żałobę w siłę i kontynuowali dziedzictwo Jiang oraz wyrazili swój żal konkretnymi działaniami.

Zaapelował do kraju o to, by uczył się od rewolucyjnego ducha Jiang, wzywając do dążenia w jedności do zbudowania nowoczesnego socjalistycznego kraju pod każdym względem i kontynuowania wielkiej odnowy narodu chińskiego na wszystkich frontach.

„Lud jest podstawową siłą, która określa przyszłość naszej Partii i kraju" – powiedział Xi, podkreślając konieczność stawiania zawsze ludu na pierwszym miejscu. Nazwał też reformę i otwieranie się kluczowym posunięciem w określaniu przyszłości i przeznaczenia współczesnych Chin.

„Rozwój Chin nie może być osiągnięty bez świata, a świat również potrzebuje Chin dla swojego dobrobytu" – powiedział chiński prezydent, dodając że kraj nadal będzie angażował się w promowanie pokoju, rozwoju, współpracy i wzajemnych korzyści, a także pracował nad budową nowego typu stosunków międzynarodowych i stworzenia społeczności dbającej o wspólną przyszłość.

