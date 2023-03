CGTN: Jak Čína pokračuje v optimalizaci reakce na COVID-19 uprostřed dalších ohnisek nákazy

PEKING, 24. března 2023 /PRNewswire/ -- Čína vstoupila do nové fáze prevence a kontroly epidemií poté, co přeřadila řízení reakce na COVID-19 do třídy B infekčních nemocí. "Celková situace v reakci na epidemie je v celé zemi dobrá," uvádí se na zasedání Stálého výboru politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, které se konalo 16. února.

Současný stav COVID-19 v Číně

Z nejnovějších údajů zveřejněných Čínským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (China CDC) vyplývá, že počet pozitivních testů na nukleové kyseliny v Číně má od 16. března v podstatě klesající tendenci a již více než týden klesá pod 8 000 případů.

Infekce způsobené epidemií se v Číně stále vyskytují na lokální a sporadické úrovni, uvedl v rozhovoru na začátku března Wu Zunyou, hlavní epidemiolog čínského CDC.

Nikdo nedokáže říci, jak se COVID-19 nakonec projeví, řekl Wu a dodal, že nový koronavirus bude s lidmi na Zemi koexistovat ještě dlouho.

Zhan Qingyuan, zástupce ředitele oddělení plicní a intenzivní medicíny Nemocnice čínsko-japonského přátelství (CJFH), zopakoval pro CGTN totéž: "Lidé možná budou muset s mikroorganismem žít, protože nemůžeme zabít všechny koronaviry."

Vzhledem k tomu, že epidemie COVID-19 v zemi "v podstatě skončila", pracuje nemocnice na předepidemické úrovni uprostřed nárůstu sezónní chřipky, jejíž pozitivita na chřipkový virus se v týdnu od 6. do 12. března zvýšila na 53,2 procenta, což je podle statistik čínské CDC daleko více než údaje ze začátku února - méně než 1 procento.

Zhan doporučil starším lidem a osobám se základními onemocněními, aby se nechali očkovat a měli po ruce teploměr, antigenní činidla a léky COVID-19. "Doporučuji užívat léky, jakmile je test nukleové kyseliny pozitivní, protože čím dříve se léky proti COVID-19 použijí, tím lepší je účinek."

Přípravy na COVID-19 pokračují

V Číně se vše vrátilo do normálu, zatímco klíčové instituce, jako jsou nemocnice, se stále připravují.

Uprostřed sezónní chřipky Zhong Lintao, ředitel Úřadu pro řízení nozokomiálních infekcí CJFH, uvedl, že lékaři na nemocniční klinice v posledních třech letech třídí pacienty podle závažnosti jejich stavu namísto výsledků testů nukleových kyselin.

Kromě toho se nemocnice podle Zhonga věnuje také každodenní prevenci a kontrole infekcí: "Poskytujeme například pokyny k osobní ochraně zdravotnického personálu a pacientů, denně čistíme a dezinfikujeme předměty, kterých se často dotýkáme, abychom zabránili šíření viru ve zdravotnických zařízeních."

Zhong uvedl, že v posledním kole epidemie COVID-19 nasbírali mnoho zkušeností a mohou přejít z běžného provozu na rychlou reakci na propuknutí nemoci, včetně přidělení zdravotnického personálu na příslušnou kliniku, pohotovostní oddělení a oddělení a skladování léků a zdravotnických prostředků.

"Rozšíříme také kapacitu pohotovostního oddělení transformací specializovaných oddělení, aby bylo možné léčit závažné případy, jakmile to bude potřeba," řekl Zhong.

V prosinci loňského roku nemocnice přestavěla jednu budovu na oddělení pro péči o kriticky nemocné pacienty s COVID-19. Přestože byl obnoven běžný provoz, Zhong uvedl, že v případě potřeby ji mohou opět rychle přestavět na oddělení.

Posílení slabých článků

Čínská Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC), Národní zdravotní komise a šest dalších ministerstev vydaly oznámení týkající se konsolidace hlavních úspěchů v oblasti prevence a kontroly epidemií a posílení slabých článků v městské a venkovské lékařské a zdravotní péči a ochraně životního prostředí, uvedl minulý čtvrtek na mediální konferenci Liu Dechun, ředitel odboru ochrany zdrojů a ochrany životního prostředí NDRC.

Podle Lioua Čína posílí kapacitu epidemiologického dozoru a pravidelných systémů včasného varování a reakce a zlepší zařízení a kapacity pro monitorování zdraví v klíčových institucích, jako jsou zdravotnická zařízení a zařízení péče o seniory a velká nákupní centra.

Naléhavě také vyzval ke koordinaci a přidělování zdravotnického materiálu a zdrojů a k pravidelnému budování víceúrovňového systému zdravotní péče založeného na doporučeních a k vybudování třístupňové sítě zdravotní péče - primární, sekundární a terciární nemocnice -, jejíž oporou jsou podle Lioua veřejná zdravotnická zařízení.

Liu uvedl, že země zlepší hygienické podmínky v přeplněných místech a bude provádět správu zdravotního prostředí v místech, jako jsou příměstské vesnice a farmářské trhy.

