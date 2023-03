CGTN: jak Chiny optymalizują środki walki z COVID-19 w okresie epidemii innych chorób?

PEKIN, 24 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Po zakwalifikowaniu COVID-19 do chorób zakaźnych klasy B Chiny wkroczyły w nowy etap zapobiegania i kontroli epidemii. Zgodnie ze stanowiskiem posiedzenia Stałej Komisji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin z 16 lutego „w skali kraju ogólną sytuację epidemiologiczną należy uznać za dobrą".

Obecny stan epidemii COVID-19 w Chinach

Jak pokazują najnowsze dane opublikowane przez Chińskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC China), od 16 marca liczba testów opartych na analizie kwasów nukleinowych dających pozytywne wyniki testów, które wykorzystują amplifikację kwasu nukleinowego, sukcesywnie spada i obecnie wynosi mniej niż 8000 przypadków tygodniowo.

„W Chinach nadal odnotowuje się przypadki zakażenia koronawirusem, ale są to przypadki występujące lokalnie i sporadycznie" - mówił Wu Zunyou, główny epidemiolog CDC China, w wywiadzie z początku marca.

Jak powiedział Wu, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak ostatecznie rozwinie się epidemia COVID-19. Dodał też, że nowy szczep koronawirusa pozostanie z ludźmi przez wiele lat.

Zhan Qingyuan, wicedyrektor Oddziału Leczenia Chorób Płuc i Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Przyjaźni Chińsko-Japońskiej (ang. Department of Pulmonary and Critical Care Medicine of the China-Japan Friendship Hospital, CJFH), powiedział CGTN dokładnie to samo: „Ponieważ nie jesteśmy w stanie pokonać koronawirusa, ludzie będą musieli nauczyć się z nim żyć".

Jako że, na skalę ogólnokrajową epidemia COVID-19 „w zasadzie dobiegła końca", szpital wrócił do trybu pracy sprzed epidemii i obecnie zmaga się z gwałtownym wzrostem przypadków zachorowania na grypę sezonową, których liczba w ciągu tygodnia od 6 do 12 marca wzrosła do 53,2 procent - o wiele więcej niż wskazywały dane z początku lutego - według danych statystycznych CDC China szacowano, że ich liczba wyniesie mniej niż 1 procent.

Zhan zaapelował do osób starszych i cierpiących na choroby współistniejące o poddanie się szczepieniom oraz zaopatrzenie się w termometry, testy antygenowe i leki na COVID-19. „Wszystkim, którzy otrzymali dodatni wynik testu opartego na analizie kwasów nukleinowych, zalecam jak najszybsze przyjęcie leków".

Stan gotowości wobec zakażeń COVID-19

Choć życie w Chinach wróciło do normy - instytucje kluczowe, w tym szpitale - pozostają w gotowości.

Zhong Lintao, dyrektor Departamentu Kontroli Zakażeń Szpitalnych CJFH, powiedział, że w szczycie sezonu grypowego lekarze pracujący na oddziale chorób zakaźnych selekcjonują pacjentów w oparciu o zaawansowanie stanu chorobowego, a nie wyniki testów, jak to miało miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Ponadto, jak twierdzi Zhong, szpital prowadzi też kampanię edukacyjną dotyczącą rutynowego zapobiegania i kontroli zakażeń: „Edukujemy personel medyczny i pacjentów w zakresie środków ochrony osobistej, codziennego mycia i dezynfekowania często dotykanych przedmiotów, co pozwala przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa w placówkach medycznych".

Zhong oświadczył, że ostatnia runda epidemii COVID-19 wiele szpital nauczyła, między innymi szybkiego przechodzenia z normalnego trybu pracy na pracę w warunkach szczególnych spowodowanych wybuchem epidemii, w tym szybkiego delegowania personelu medycznego do pracy na oddziałach zakaźnych, intensywnej opieki medycznej oraz uzupełniania stanów leków i wyrobów medycznych.

„Będziemy rozwijać zdolności naszego oddziału intensywnej opieki medycznej, w tym także poprzez przekształcanie oddziałów specjalistycznych w oddziały o innym charakterze, zdolne do leczenia ciężkich przypadków, jeśli tylko będzie to konieczne" - powiedział Zhong.

W grudniu ubiegłego roku szpital zorganizował nowe oddziały leczenia pacjentów z COVID-19 w stanie krytycznym. Mimo powrotu do normalnego trybu pracy Zhong stwierdził, że jeśli zajdzie taka potrzeba, szpital jest w stanie ponownie szybko przekształcić oddziały pracujące w normalnym trybie w oddziały opieki doraźnej.

Wzmacnianie słabych ogniw

„Chińska Komisja Rozwoju Krajowego i Reform (ang. China's National Development and Reform Commission, NDRC), Narodowa Komisja Zdrowia oraz sześć innych departamentów wydało notę i opublikowało szereg dokumentów dotyczących konsolidacji najważniejszych osiągnięć w zakresie zapobiegania i kontroli epidemii, a także metod wzmacniania słabych ogniw opieki medycznej i zdrowotnej oraz środowiska na obszarach miejskich i wiejskich" - powiedział Liu Dechun, dyrektor departamentu Wydziału Ochrony Zasobów i Środowiska NDRC podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w ubiegły czwartek.

Według słów Liu, Chiny będą wzmacniać zdolności do kontrolowania epidemii oraz systemy wczesnego ostrzegania i reagowania, a także udoskonalą placówki monitorujące stan zdrowia i zdolności instytucji kluczowych, w tym placówek świadczących usługi medyczne i opiekuńcze dla osób w wieku podeszłym, ale też dużych centrów handlowych.

W opinii Liu należy też skoordynować oraz przydzielić artykuły i zasoby medyczne, a także stworzyć trwały, zintegrowany, wielopoziomowy i oparty na rekomendacjach system ochrony zdrowia, w tym również trójpoziomowe sieci opieki zdrowotnej - szpitale poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego - nadzorowane przez publiczne instytucje medyczne.

Liu powiedział, że państwo będzie dążyć do poprawy stanu higieny w miejscach zatłoczonych oraz prowadzić środowiskowy nadzór sanitarny w takich miejscach, jak osady miejskie i targi rolne.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-23/How-China-continues-optimizing-its-COVID-19-response-1ioIE5SJ82c/index.html

SOURCE CGTN