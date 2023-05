CGTN: Xiongan - chińskie miasto przyszłości i jego rozwój napędzany innowacyjnością

PEKIN, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Szereg wysokościowców w budowie, nowoczesne, tonące w zieleni osiedla mieszkalne i autonomiczne autobusy przemierzające nowe asfaltowe drogi to jedynie kilka przykładów ilustrujących rozwój Nowego Obszaru Xiongan w północnochińskiej prowincji Hebei.

Nowy Obszar Xiongan, nowoczesna, wysoko rozwinięta metropolia przyjazna dla środowiska naturalnego i posiadająca zaawansowaną infrastrukturę technologiczną, to jeden z ambitnych projektów Chin. Trudno uwierzyć, że to miasto marzeń powstało od zera zaledwie sześć lat temu.

Xiongan, położone w odległości 105 kilometrów od miasta stołecznego Pekin i przybrzeżnej metropolii Tiencin, powstało w ramach promowania „skoordynowanego rozwoju regionalnego" regionu Pekin-Tiencin-Hebei, by odciążyć Pekin. Przewiduje się, że miasto zyska status porównywalny z tym, jakim cieszą się Specjalna Strefa Ekonomiczna Shenzhen i Nowy Obszar Szanghaj Pudong.

W środę prezydent Xi Jinping udał się w jednogodzinną podróż pociągiem dużych prędkości, by odbyć wizytę gospodarską w mieście, podczas której ogłosił „osiągnięcie znaczących rezultatów" oraz wezwał do dalszego rozwoju wysokiej jakości charakteryzującego się innowacyjnością, wysokim stopniem cyfryzacji, niską emisją dwutlenku węgla oraz otoczeniem przyjaznym dla mieszkańców.

Ośrodek innowacji

W miarę wzrostu tempa wysokiej jakości rozwoju opartego na innowacjach naukowych i technologicznych Xiongan coraz bardziej się cyfryzuje.

Jednym z przykładów cyfryzacji są aktualnie testowane autobusy autonomiczne. W ramach podnoszenia efektywności sieci transportowej pojazdy wyposażono nie tylko w funkcję rozpoznawania znaków sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych, ale też zmniejszania prędkości i zatrzymywania się po wykryciu przeszkody.

W mieście znajduje się też 153 km „dróg cyfrowych", na których czujniki umieszczone na słupach latarniowych monitorują liczbę i prędkość pojazdów, co pomaga ograniczyć zatory drogowe. „Powstanie inteligentnego miasta … toruje drogę do planowania i zarządzania miastami przyszłości" – powiedział Weng Mengyong, prezes chińskiej dyrekcji autostrad i transportu China Highway and Transportation Society.

Podczas wizyty prezydent Xi przypomniał o swojej wizji stworzenia „podatnego gruntu dla innowacji i przedsiębiorczości".

Prezydent Chin wezwał też do wprowadzenia w obszarze pionierskich strategii politycznych oraz działań sprzyjających reformie i otwarciu, a także dalekosiężnych testów i wersji demonstracyjnych projektów innowacyjnych.

Odkąd w 2017 r. Chiny ogłosiły plany budowy miasta, w Nowym Obszarze Xiongan zrealizowano inwestycje o wartości przekraczającej 510 miliardów juanów (około 74 miliardy USD). W obszarze powstało ponad 140 oddziałów i filii przedsiębiorstw państwowych, głównie z takich branż jak technologie informacyjne, nowoczesne nauki przyrodnicze, biotechnologia i nowe tworzywa.

Miasto obywateli

„Xiongan to młode miasto o ogromnym potencjale" – powiedział Zhao Can, pracownik Hebei Xiongan Urban Construction Co., Ltd. Były mieszkaniec Pekinu zdecydował się osiedlić w Xiongan wraz z małżonką.

Zhao jest jednym z setek tysięcy młodych talentów, których miasto przyciągnęło korzystną polityką, przyjaznymi usługami publicznymi oraz „zielonym" otoczeniem.

Podczas środowej wizyty prezydent Xi odwiedził osiedle mieszkalne zamieszkiwane przez ponad 5000 przesiedlonych mieszkańców, gdzie prezydent podkreślił, jak ważne jest zapewnienie przesiedlonym mieszkańcom godnych warunków życia i satysfakcjonującego zatrudnienia.

Xi zwrócił uwagę, że promowanie dostępu do podstawowych usług publicznych dla wszystkich jest kluczowe dla stworzenia miasta, w którym obywatele mogą godnie żyć i rozwijać przedsiębiorczość.

Eksperci twierdzą, że rozwój Nowego Obszaru Xiongan to paradygmat modernizacji Chin o randze historycznej.

„Najpierw pojawia się kompleksowy, naukowy plan, potem ogólnonarodowe działania systemowe wspierające nowatorskie koncepcje. Miasto to powstało, by pełnić rolę ośrodka rodzimych przełomów technologicznych" – powiedział Cong Yi, dziekan Szkoły Marksizmu przy Uniwersytecie Finansów i Ekonomii w Tiencin.

„Miasto to nie tylko odzwierciedla korzenie potęgi gospodarczej Chin, ale też będzie dla świata przykładem udowadniającym, że chińską filozofię modernizacji napędza nie tyle wzrost gospodarczy, ile kompleksowy model rozwoju".

https://news.cgtn.com/news/2023-05-11/China-s-city-of-the-future-Xiongan-and-its-innovation-driven-growth-1jIrs4oCwKc/index.html

SOURCE CGTN