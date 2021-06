CGTN : Le troupeau d'éléphants asiatiques sauvages en migration dans le Yunnan fait une pause

On ne connaît pas vraiment la raison pour laquelle ces animaux en voie de disparition quittent leur habitat pour le nord. Selon certains experts, le processus de protection de l'environnement dans la région fournit un bon habitat pour les éléphants d'Asie, leur permettant de se reproduire davantage. La migration pourrait être une manière de disperser la population, avec des conditions permettant au groupe d'éléphants de partir à la recherche de nouveaux habitats.

Les autorités locales des lieux visités par les éléphants ont tous mis en œuvre des plans d'intervention complets pour assurer la sécurité des humains et des éléphants. À Yuxi City et à Kunming City, des plans d'urgence ont été lancés avec de l'équipement incluant des avions sans pilote, utilisés pour surveiller en permanence les activités des éléphants et des camions de déblaiement d'urgence envoyés pour bloquer les routes environnantes du village. La population s'est rapidement organisée pour évacuer si nécessaire, et la nourriture a également été utilisée pour orienter les éléphants loin des zones urbaines.

Les éléphants d'Asie bénéficient d'une protection d'État de première classe en Chine et figurent sur la liste des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La population d'éléphants d'Asie sauvages a augmenté en Chine, passant de 180 dans les années 80 à environ 300 aujourd'hui.

La migration des éléphants sauvages en Chine a déjà fait l'objet d'une attention internationale. Des médias tels que TV Asahi, la BBC et le New York Times ont rendu compte du voyage des animaux et analysé les explications possibles de cette migration.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/Herd-of-wild-Asian-elephants-in-SW-China-s-Yunnan-takes-a-break-10VugLV1sli/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=THjXrWi1lgw

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN