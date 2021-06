CGTN: Migração da manada de elefantes asiáticos selvagens em Yunnan é pausada

A razão pela qual estes animais animais ameaçados de extinção saíram de seu habitat e começaram a marchar na direção norte continua sendo desconhecida. Segundo alguns especialistas, a razão provavelmente é que o processo de proteção ambiental na área proporcionou um bom habitat para os elefantes asiáticos, o que lhes permite ter mais filhos. A marcha pode ser uma dispersão da população, já que as condições permitem o grupo de elefantes a saírem procurando por novos habitats.

As autoridades dos locais visitados pelos elefantes realizaram planos de resposta abrangentes, de modo a garantir a segurança dos humanos e dos animais. Nas cidades de Yuxi e Kunming, os planos de contingência foram lançados com equipamentos que incluem aeronaves não tripuladas, usadas para monitorar continuamente as atividades dos elefantes, e caminhões de transporte de emergência, que foram enviados para bloquear as estradas que levam aos vilarejos. Pessoas se organizaram rapidamente para a evacuação, onde necessário, e alimentos foram usados para guiar os elefantes longe das áreas urbanas.

Os elefantes asiáticos estão sob proteção estadual de primeira classe na China, listados como ameaçados pela União Internacional de Conservação da Lista Vermelha da natureza de espécies ameaçadas. A população de elefantes asiáticos selvagens vem aumentando na China, de 180 em 1980 para cerca de 300 agora.

A migração dos elefantes selvagens na China já ganhou destaque internacional. Meios de comunicação, incluindo a TV Asahi, a BBC e o the New York Times, relataram a jornada contínua dos animais, analisando os possíveis motivos por trás da migração.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/Herd-of-wild-Asian-elephants-in-SW-China-s-Yunnan-takes-a-break-10VugLV1sli/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=THjXrWi1lgw

FONTE CGTN

SOURCE CGTN