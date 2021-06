CGTN: migrujące stado dzikich słoni azjatyckich z Yunnan udaje się na odpoczynek

Niewiadomą pozostaje to, co sprawiło, że te zagrożone zwierzęta opuściły swoje siedliska i pomaszerowały na północ. Według niektórych ekspertów, powodem jest prawdopodobnie podjęcie procesu ochrony środowiska na tym obszarze, który zapewnił słoniom azjatyckim korzystne siedliska, umożliwiające im łatwiejsze rozmnażanie. Możliwe też, że marsz był procesem rozproszenia populacji, w warunkach pozwalających grupie słoni na opuszczenie i poszukiwanie nowych miejsc życia.

Lokalne władze w miejscowościach, które odwiedziły słonie, przygotowały kompleksowe plany reagowania, aby zapewnić bezpieczeństwo tak ludziom, jak i zwierzętom. Zarówno w mieście Yuxi, jak i Kunming uruchomiono plany awaryjne zakładające wykorzystanie sprzętu, w tym bezzałogowych samolotów, które zostały użyte do ciągłego monitorowania aktywności słoni, a także wprowadzenie awaryjnych ciężarówek wysłanych w celu zablokowania okolicznych dróg do wioski. Zorganizowano błyskawiczną ewakuację ludności tam, gdzie było to konieczne, a także wykorzystano żywność do wyprowadzenia słoni z obszarów miejskich.

Słonie azjatyckie objęte są w Chinach najwyższą klasą ochrony państwowej i znajdują się na czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Populacja dzikich słoni azjatyckich w Chinach rośnie, od 180 w latach 80. do około 300 obecnie.

Wędrówka dzikich słoni w Chinach znalazła się już w centrum międzynarodowej uwagi. Media takie jak TV Asahi, BBC i New York Times relacjonowały nieustającą migrację zwierząt, analizując możliwe przyczyny tego zjawiska.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/Herd-of-wild-Asian-elephants-in-SW-China-s-Yunnan-takes-a-break-10VugLV1sli/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=THjXrWi1lgw

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN