CGTN: Migrující stádo divokých slonů indických v Yunnanu odpočívá

Co přimělo tato ohrožená zvířata opustit svůj předchozí domov a vydat se na sever, není jasné. Podle některých odborníků je důvodem pravděpodobně to, že proces ochrany životního prostředí v této oblasti poskytl slonům dobré životní podmínky, které jim umožnily se více rozmnožovat. Pochod by mohl být příkladem rozptýlení populace, ke kterému dochází, když podmínky umožňují určité skupině odejít od stáda a začít si hledat nová stanoviště.

Úřady v místech, která sloni navštívili, zavedly celou řadu opatření, aby zajistily bezpečnost lidí i slonů. Ve městech Yuxi i Kunming byly spuštěny pohotovostní plány za využití vybavení včetně bezpilotních letadel, která byla použita k nepřetržitému monitorování stáda, a nákladních aut, která byla vyslána k zablokování silnic vedoucích do vesnice. Lidé byli v případě potřeby rychle evakuováni a k odvedení slonů z městských oblastí bylo použito také jídlo.

Sloni indičtí jsou v Číně státem chránění a na Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody jsou vedeni jako ohrožený druh. Populace volně žijících slonů indických v Číně roste. Ze 180 kusů v 80. letech 20. století se rozrostla na současných zhruba 300.

Migrace volně žijících slonů v Číně se již dostala do centra pozornosti celého světa. Média, včetně TV Asahi, BBC a New York Times, informovala o jejich probíhající cestě a analyzovala možné důvody jejich migrace.

