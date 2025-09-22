CGTN ：Le Xinjiang connaît la période la plus prospère de son histoire : livre blanc

PÉKIN, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Xinjiang d'aujourd'hui connaît la meilleure période de développement de son histoire, selon un livre blanc publié vendredi par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'Etat, qui souligne que des mesures solides ont été prises pour gouverner la région autonome ouïgoure du Xinjiang conformément à la loi, maintenir la stabilité grâce à l'unité ethnique, renforcer l'identité et les liens culturels, apporter une plus grande prospérité à la région et à son peuple, et développer le Xinjiang dans une perspective à long terme.

Cette année marque le 70e anniversaire de la création de la région autonome ouïgoure du Xinjiang. « Cela a contribué à un développement économique et social sans précédent et à une amélioration significative du bien-être de la population, et a apporté un plus grand sentiment de gain, de bonheur et de sécurité à la population », indique le livre blanc intitulé « Lignes directrices du PCC pour gouverner le Xinjiang dans la nouvelle ère : pratiques et accomplissements ».

Des fondations plus solides pour la stabilité, la paix et la sécurité ont été construites au Xinjiang, indique le document, ajoutant qu'une transformation historique du chaos à la stabilité et de la stabilité à la bonne gouvernance a été réalisée dans la région.

Depuis 2012, le gouvernement central a alloué plus de 4 000 milliards de yuans (environ 562,3 milliards de dollars) en paiements de transfert au Xinjiang, dont près de 543,48 milliards de yuans pour la seule année 2024, selon le livre blanc.

Le Xinjiang a consciemment intégré sa stratégie d'ouverture régionale dans le plan global d'ouverture à l'ouest du pays, visant à construire un canal d'or à travers le continent eurasien et une porte d'entrée pour l'ouverture à l'ouest, indique le livre blanc.

Le Xinjiang a connu des améliorations considérables en matière d'infrastructures, indique le livre blanc, qui précise que la couverture ferroviaire et autoroutière a atteint respectivement 9 202 kilomètres et 230 000 kilomètres en 2024, et que le nombre de liaisons aériennes civiles s'est élevé à 595, dont 25 sont des liaisons internationales.

Tirant parti de ses ressources naturelles et de ses capacités industrielles, le Xinjiang a accéléré ses efforts pour développer un système industriel moderne doté de ses propres avantages. Le livre blanc mentionne que le Xinjiang a été le premier producteur de coton de Chine pendant 32 années consécutives, avec un taux de mécanisation du labourage, de la plantation et de la récolte atteignant 97 %.

Il souligne également que le Xinjiang continue d'améliorer ses politiques de promotion de la santé publique et a considérablement renforcé la protection de la santé de la population, ajoutant que l'espérance de vie moyenne des résidents du Xinjiang est passée de 30 ans en 1949 à 77 ans en 2024.

La région a également connu un développement économique rapide au cours des 70 dernières années, le PIB passant de 1,23 milliard de yuans en 1955 à 2 050 milliards de yuans (environ 288 milliards USD) en 2024.

Le Xinjiang met en œuvre de manière complète, précise et fidèle la politique du PCC sur la liberté de croyance religieuse en respectant les croyances religieuses de la population, indique le livre blanc.

Le Xinjiang respecte et protège le droit des minorités ethniques d'apprendre et d'utiliser leurs propres langues parlées et écrites. La région administre les affaires religieuses conformément à la loi, permet aux groupes religieux de gérer leurs propres affaires de manière indépendante et guide les religions pour qu'elles soient compatibles avec la société socialiste.

Le Xinjiang a amélioré la préservation globale de son patrimoine culturel. Le document indique que le Xinjiang a formulé des plans pour la protection du patrimoine culturel régional et a publié des réglementations locales pour renforcer les garanties juridiques en matière de préservation du patrimoine culturel.

Le livre blanc indique également que la lutte contre la désertification à la périphérie du désert du Taklimakan dans la région a été intensifiée, le désert étant désormais entièrement entouré d'une ceinture verte bloquant le sable sur 3 046 kilomètres, la plus longue au monde.

