CGTN：Sinciang w okresie największego dostatku: biała księga

PEKIN, 22 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Dzisiejszy Sinciang doświadcza najlepszego okresu rozwoju w historii, co potwierdzają dane zawarte w białej księdze wydanej w piątek przez Biuro Informacyjne Rady Państwa, które podkreśliło solidne kroki, jakie podjęto w kierunku sprawowania rządów nad Regionem Autonomicznym Sinciang-Ujgur zgodnie z prawem, w celu zachowania stabilności poprzez jedność etniczną, umocnienia tożsamości kulturowej i więzi kulturowych, zapewnienia większego dobrobytu regionowi i jego mieszkańcom, oraz rozwoju regionu Sinciang w perspektywie długoterminowej.

W tym roku przypada 70. rocznica powstania Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur.

„Przyczyniło się to do bezprecedensowego rozwoju gospodarczego i społecznego, oraz do znacznej poprawy dobrostanu ludzi, przynosząc mieszkańcom regionu większe poczucie korzyści, szczęścia i bezpieczeństwa" - możemy przeczytać w białej księdze pt. „Wytyczne KPCh w sprawie administrowania regionem Sinciang w nowe erze: Praktyka i osiągnięcia".

Według autorów dokumentu, w Sinciangu zbudowano solidniejsze fundamenty stabilności, pokoju i bezpieczeństwa. Dodali, że w regionie osiągnięto historyczną transformację od chaosu, poprzez stabilizację, po dobre praktyki sprawowania rządów.

Zgodnie z danymi podanymi w białej księdze, od 2012 r. władze centralne przeznaczyły ponad 4 biliony juanów (około 562,3 mld $) na transfery pieniężne do Sinciangu, w tym blisko 543,48 mld juanów tylko w 2024 r.

Sinciang konsekwentnie harmonizuje swoją strategię otwarcia z ogólnokrajowym planem otwierania się na zachód z myślą o budowie złotego kanału przez kontynent euroazjatycki i bramy na zachód - dowiadujemy się z tego dokumentu.

Według białej księgi, Sinciang przechodzi kompleksową modernizację infrastruktury, biorąc pod uwagę fakt, że funkcjonuje tam 9 202 km oddanych do eksploatacji linii kolejowych i 230 000 km dróg, według stanu na 2024 rok, przy czym liczba cywilnych połączeń lotniczych osiągnęła poziom 595, z czego 25 stanowią połączenia międzynarodowe.

W oparciu o zasoby naturalne i potencjał przemysłowy regionu, Sinciang przyspieszył działania na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu przemysłowego cechującego się unikatowymi walorami. W białej księdze wspomniano, że Sinciang jest czołowym producentem bawełny w Chinach nieprzerwanie od 32 lat, przy czym wskaźnik mechanizacji orki, nasadzeń i zbiorów osiągnął 97 procent.

Podkreślono również, że Sinciang nieustannie doskonali swoje strategie na rzecz wsparcia zdrowia publicznego. Ochrona zdrowia obywateli uległa znacznej poprawie, czego dowodzi fakt, że średnia długość życia w Sinciangu wzrosła z 30 lat w 1949 do 77 lat w 2024 roku.

Region też odnotował dynamiczny wzrost gospodarczy w minionych 70 latach, gdzie PKB poszybował do 2,05 bilionów juanów (około 288 mld $) w 2024 r., w porównaniu z 1,23 mld juanów w 1955 r.

Z białej księgi możemy dowiedzieć się, że Sinciang w pełni, rzetelnie i wiernie wprowadza w życie politykę KPCh w zakresie wolności wyznaniowej poprzez zapewnienie szacunku dla przynależność religijnej obywateli.

Dodano, że Sinciang szanuje i chroni prawo mniejszości etnicznych do nauki ich języków i posługiwania się nimi w mowie i w piśmie, podkreślając, że region zajmuje się kwestiami religii zgodnie z przepisami prawa, umożliwia grupom wyznaniowym niezależne zarządzanie ich sprawami i zapewnia wytyczne w sprawie dostosowania do społeczeństwa socjalistycznego.

W Sinciangu osiągnięto poprawę sytuacji w zakresie kompleksowego zachowania dziedzictwa kulturowego. W dokumencie stwierdzono, że region Sinciang opracował plany ochrony dziedzictwa kulturowego i ustanowił lokalne przepisy ukierunkowane na umocnienie gwarancji prawnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego.

W białej księdze również podkreślono, że w regionie zintensyfikowano walkę z pustynnieniem na obrzeżach Pustyni Takla Makan, która jest obecnie otoczona najdłuższym na świecie blokującym piach pasem zieleni o długości 3 046 km.

