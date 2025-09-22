CGTN: Sin-ťiang v období svojej najúspešnejšej prosperity v histórii: biela kniha
Sep 22, 2025, 13:42 ET
PEKING, 22. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Dnešný Sin-ťiang zažíva najlepšie obdobie rozvoja vo svojej histórii, uvádza sa v bielej knihe, ktorú v piatok vydala Informačná kancelária Štátnej rady. Zdôrazňuje sa v nej, že boli podniknuté dôležité kroky na riadenie Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang v Číne v súlade so zákonom, udržanie stability prostredníctvom etnickej jednoty, posilnenie kultúrnej identity a väzieb, dosiahnutie väčšej prosperity regiónu a jeho obyvateľov a rozvoj Sin-ťiangu z dlhodobého hľadiska.
Tento rok si pripomíname 70. výročie založenia Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. „To prispelo k bezprecedentnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a výraznému zlepšeniu blahobytu obyvateľov a prinieslo ľuďom väčší prospech, pocit šťastia a bezpečia," uvádza sa v bielej knihe s názvom „Usmernenia Komunistickej strany Číny pre správu Sin-ťiangu v novej ére: postupy a úspechy."
V dokumente sa uvádza, že v Sin-ťiangu boli vybudované pevnejšie základy pre stabilitu, mier a bezpečnosť a že v regióne sa dosiahla historická transformácia od chaosu k stabilite a od stability k dobrej správe vecí verejných.
Podľa bielej knihy centrálna vláda od roku 2012 vyčlenila viac ako 4 bilióny juanov (približne 562,3 miliardy USD) na transferové platby pre Sin-ťiang, vrátane takmer 543,48 miliardy juanov len v roku 2024.
Sin-ťiang vedome integroval svoju regionálnu stratégiu otvárania sa do celkového plánu krajiny otvárať sa západu s cieľom vybudovať zlatý kanál cez euroázijský kontinent a bránu pre otváranie sa západu, uvádza sa v bielej knihe.
V bielej knihe sa uvádza, že v Sin-ťiangu došlo ku komplexnému zlepšeniu infraštruktúry a že prevádzková dĺžka železničnej a diaľničnej siete dosiahla v roku 2024 celkovú dĺžku 9 202 kilometrov a 230 000 kilometrov a počet civilných leteckých trás dosiahol číslo 595, z ktorých 25 sú medzinárodné trasy.
Vďaka využitiu svojich prírodných zdrojov a priemyselných kapacít urýchlil Sin-ťiang úsilie o rozvoj moderného priemyselného systému s jeho jedinečnými výhodami. V bielej knihe sa uvádza, že Sin-ťiang je už 32 rokov po sebe najväčším čínskym producentom bavlny, pričom miera mechanizácie pri orbe, sejbe a zbere dosahuje 97 percent.
Taktiež poukázala na to, že oblasť Sin-ťiang naďalej zlepšuje svoje politiky v oblasti podpory verejného zdravia a výrazne zvýšila ochranu zdravia ľudí, pričom dodáva, že priemerná dĺžka života obyvateľov Sin-ťiangu sa zvýšila z 30 rokov v roku 1949 na 77 rokov v roku 2024.
Región zaznamenal za posledných 70 rokov aj rýchly hospodársky rozvoj, pričom HDP prudko vzrástol z 1,23 miliardy juanov v roku 1955 na 2,05 bilióna juanov (približne 288 miliárd USD).
V bielej knihe sa uvádza, že Sin-ťiang plne, presne a verne implementuje politiku Komunistickej strany Číny v oblasti slobody náboženského vyznania rešpektovaním náboženského presvedčenia ľudí.
Sin-ťiang rešpektuje a chráni právo etnických menšín učiť sa a používať svoj vlastný hovorený a písaný jazyk, dodala vláda a poznamenala, že región spravuje náboženské záležitosti v súlade so zákonom, umožňuje náboženským skupinám riadiť si svoje záležitosti nezávisle a usmerňuje náboženstvá tak, aby boli kompatibilné so socialistickou spoločnosťou.
Sin-ťiang zlepšil komplexnú ochranu kultúrneho dedičstva. V dokumente sa uvádza, že oblasť Sin-ťiang sformulovala plány na ochranu regionálneho kultúrneho dedičstva a vydala miestne nariadenia na posilnenie právnych záruk pre zachovanie kultúrneho dedičstva.
V bielej knihe sa tiež uvádza, že boj proti dezertifikácii na okraji púšte Taklamakan v regióne sa zintenzívnil a púšť je teraz úplne obklopená zeleným pásom blokujúcim piesok, ktorý sa tiahne 3 046 kilometrov, čo je najdlhší pás na svete.
